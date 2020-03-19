ايطاليا تسجل 475 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

الإمارات تمنع دخول الأجانب

أعلنت الإمارات إنها ستمنع دخول الأجانب وحظرت سفر مواطنيها إلى الخارج، مضيفة أنه يتعين على أي قادم إليها من الخارج الالتزام بحجر منزلي لمدة أسبوعين في تعزيز لإجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا. كما حظرت الإمارات سفر مواطنيها إلى الخارج وقالت إنها ستعلق إصدار التأشيرات عند الوصول اعتبارًا من يوم الخميس وحتى إشعار آخر. ولكن في أخبار جيدة أخرى، لم تسجل مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا في البلاد، أي إصابة جديدة وذلك للمرة الأولى. كما أعلنت السلطات الصحية في الصين عن إكمال البحث السريري لدواء “فافيبيرافير” المضاد للفيروسات والذي أظهر فعالية سريرية جيدة ضد فيروس كورونا. وقد تم استخدام عقار فافيبيرافير كدواء لمعالجة الإنفلونزاتم اعتماده للاستخدام السريري في اليابان.

ولكن الأمر مختلف تمامًا في ايطاليا، التي سجلت 475 حالة وفاة جديدة في يوم واحد جراء تفشي الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى ما يقرب من 3000 حالة وفاة، وهي أكبر زيادة منذ تفشي المرض. وكانت حالات الإصابة المؤكدة قد بلغت 35713 حالة في البلاد، بينما تعافى أربعة آلاف.

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المتوفى بفيروس كورونا شهيد؟

وفي فتوى جديدة غريبة من دار الإفتاء المصرية، تم إعتبار أن “المتوفى بفيروس كورونا شهيد.” وأجاب عن الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: “ورد فى الأحاديث الشريفة منزلة وأنواع الشهداء فمنها شهيد الدنيا والآخرة وهو الذي قاتل فى معركة شريفة راجيًا وجه الله فمات فهو شهيد، ومنها شهيد فى الدنيا دون الآخرة وهو الذي دخل المعركة ولكن كان لا يرجو وجه الله فنحن فى الظاهر نقول عليه شهيد.”

سوق العمل حول العالم مرشح لفقدان ملايين الوظائف

وفي خبر آخر متعلق بالكورونا، قالت منظمة العمل الدولية، في بيان إن سوق العمل حول العالم مرشحة لفقدان ملايين الوظائف نتيجة تفشي فيروس كورونا. وذكرت المنظمة أن فقدان الوظائف سيدفع الملايين من الناس إلى البطالة والفقر. ووضعت منظمة العمل الدولية سيناريوهات فقدان الوظائف تبعا لانتشار الفيروس، وقالت: “تشير تقديراتنا إلى فقدان 5.3 ملايين وظيفة في السيناريو المنخفض، و24.7 مليونًا وفق السيناريو المرتفع.”

خطة أمريكية تتضمن توزيع 500 مليار دولار على الأمريكيين

كشفت وزارة المالية الأمريكية عن تفاصيل خطتها لدعم الاقتصاد الأمريكي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا تتضمن توزيع ما يصل إلى نصف تريليون دولار نقدا على المواطنين الأمريكيين، وقالت الوزارة في مذكرة إنه “من المقترح توزيع أموال على دفعتين لدافعي الضرائب في الولايات المتحدة. توزيع 250 مليار دولار ابتداء من 6 أبريل و250 مليار دولار أخرى اعتبارا من 18 مايو.” وأضافت الوزارة أن قيمة الدفعة المالية التي سيحصل عليها المواطن الأمريكي ستعتمد على دخله. ويتوجب على الكونغرس الأمريكي إقرار خطة الوزارة قبل البدء في تطبيقها.