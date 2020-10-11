برنامج الأغذية العالمي يفوز بجائزة نوبل للسلام

فاز برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، الجمعة، بجائزة نوبل للسلام لعام 2020، لجهوده في مكافحة الجوع في العالم، وتحسين الظروف لإحلال السلام في مناطق النزاع، على ما أعلنت لجنة نوبل.

وتبلغ قيمة الجائزة عشرة ملايين كرونة سويدية أو نحو 1.1 مليون دولار، وستمنح في أوسلو في العاشر من ديسمبر. وأوضحت اللجنة في حيثيات قرارها أن برنامج الأغذية العالمي كوفئ على “جهوده لمحاربة الجوع، ومساهمته في تحسين الظروف لإحلال السلام في المناطق التي تشهد نزاعات، ولكونه محركًا للجهود المبذولة للحؤول دون استخدام الجوع كسلاح حرب.”

Videos by VICE

وهذه هي المرة الـ 12 التي تمنح فيها جائزة نوبل السلام إلى هيئة أو شخصية من الأمم المتحدة أو مرتبطة بالمنظمة الدولية.

والعام الماضي، قدم برنامج الأغذية العالمي مساعداته إلى 97 مليون شخص في نحو 88 بلدا، حسبما يقول على موقعه الرسمي على الإنترنت. ويقدم البرنامج مساعدات غذائية لحوالي عشرة ملايين شخص في اليمن، الذي يشهد حربًا أهلية منذ خمسة أعوام.

ولكن يقول البرنامج إنه مع التزام المجتمع الدولي بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030، لا يزال واحد من بين كل تسعة أشخاص في العالم لا يمتلك ما يكفيه من الغذاء.

وكانت لجنة جائزة نوبل للسلام أن المرشحين هذا العام يشملون 210 أفراد، و107 منظمات، وقالت إن هذا رابع أعلى عدد من المرشحين على الإطلاق. وبحسب “التايم” فأفضل المرشحين للجائزة لهذا العام كانوا: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منظمة الصحة العالمية، الناشطة البيئية جريتا ثونبرج، رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول. ومن بين المرشحين كذلك حركة “حياة السود المهمة” Black Lives Matter و”مراسلون بلا حدود” والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والناشطة السودانية آلاء صلاح، المُلقبة بـ”كنداكة الثورة” التي أصبحت رمزًا للاحتجاجات التي أدت إلى إسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير بعد حكم دام لنحو 30 عامًا.

كما أعلنت أكاديمية نوبل عن فوز الشاعرة الأميركية لويس غلوك بجائزة نوبل للآداب لعام 2020. وأوضحت الأكاديمية في حيثيات قرارها أن غلوك كوفئت “على صوتها الشاعري المميز الذي يضفي بجماله المجرد طابعا عالميا على الوجود الفردي.”

غلوك، 77 عاما، هي كاتبة وواحدة من أبرز الشعراء الأميركيين في جيلها، وقد فازت بالعديد من الجوائز الأدبية الرئيسية في الولايات المتحدة. وقد فازت 16 إمرأة فقط بجائزة نوبل للآداب في مقابل 101 رجل منذ تأسيس الجائزة عام 1901.