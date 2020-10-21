برنامج للذكاء الاصطناعي ينشر صورًا عارية مزيفة لآلاف النساء

تم نشر صوراً زائفة لأكثر من مئة ألف امرأة من دون ملابس عبر تطبيق تلغرام، بعدما استخدم برنامج للذكاء الاصطناعي للتلاعب بصور لهن موجودة على مواقع للتواصل الاجتماعي، بدون معرفتهن أو الحصول على موافقتهن. وأشار التقرير الصادر عن شركة “سنسيتي” البحثية إلى أنّ بعض الصور لفتيات قاصرات.

ويعتمد البرنامج يعتمد على تقنية “التزييف العميق” deep fake ويمكن لمستخدمي هذا التطبيق إرسال صورة لأي امرأة والحصول على نسخة معدلة لها بدون ملابس. ويمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي، المدربة على قواعد بيانات كبيرة للصور العارية الحقيقية، إنتاج منتجات مزيفة بدقة تبدو أقرب إلى الواقع، بحسب واشنطن بوست.

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وهذه الصور تبقي على وجوه النساء مرئية بوضوح، ولا يتم الإشارة إلى أنها مزيفة، مما يثير مخاوف من استخدام “التزييف العميق” للتحرش أو الابتزاز. وفقاً لتقرير “سنسيتي” فقد تم استهداف نحو 104 ألف امرأة بين يوليو 2019 و2020، ونشرت صورهن العارية المزيفة.

وأشارت “سنسيتي” -شركة ناشئة في مجال الأمن الألكتروني مقرها أمستردام – إلى أن تقنية “التزييف العميق” تستخدم في تزييف مقاطع فيديو إباحية لمشاهير، ولكن استخدام صور شخصية يعتبر أمر جديد نسبياً. وحذّر رئيس الشركة التنفيذي جيورجيو باتريني، من أنّ “امتلاك حساب على وسائل التواصل الاجتماعي مع صور منشورة للعامّة، يكفي لأن يصبح المستخدم هدفاً لعملية التلاعب.”

ويرى خبراء التكنولوجيا والقانون بأن هذا البرنامج ينذر بعصر جديد من الإباحية المفبركة. في المقابل، اعتبر فريق العمل وراء هذا التطبيق أنهم لا يتحملون أي مسؤولية عن النساء المستهدفات من قبل قاعدة مستخدميه.