بريتني سبيرز: أريد استعادة حياتي

تحدثت نجمة البوب ​​الأمريكية بريتني سبيرز علنًا لأول مرة عن الوصاية، التي يشرف عليها والدها، والتي سيطرت على كل جانب من جوانب حياتها تقريبًا لمدة 13 عامًا. وقالت لقاضية في لوس أنجليس: “أتمنى وحلمي أن ينتهي كل هذا. أريد فقط أن استعادة حياتي.”

وأضافت سبيرز، البالغة 39 عامًا، إنها إنها مصابة بصدمة نفسية وتبكي كل يوم: “لقد أخبرت العالم كله أنني بخير، هذه كذبة، أنا لست سعيدة، لا أستطيع النوم، أنا مكتئبة وأبكي كل يوم.” وأشارت إلى أنها حُرمت أيضًا من الحق في إنجاب المزيد من الأطفال: “لدي لولب في جسدي الآن لا يسمح لي بإنجاب طفل، ولا يسمح لي المسؤولون عن الوصاية بالذهاب إلى الطبيب لإخراجه.”

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وكانت المحكمة قد منحت والدها، جيمي سبيرز، حق السيطرة على شؤونها في عام 2008. وكانت بريتني في خضم أزمة نفسية وشائعات عن تعاطي المخدرات ومعركة حضانة لابنيها. ووافقت المحكمة على ذلك. وتمنح المحكمة الوصاية على الأفراد غير القادرين على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم أو رعاية أنفسهم مثل المصابين بالخرف من كبار السن.

وقالت سبيرز إنها تود أن تكون قادرة على مقاضاة عائلتها على الوضع الذي تركوها فيه، وقالت إن محاميها، الذي لم تختره لنفسها، لم يخبرها أبدًا أنها كانت قادرة على تقديم التماس لإنهاء الوصاية. وأضافت سبيرز: “أعتقد حقًا أن هذه الوصاية مسيئة وتعسفية، طلبي هو إنهاء الوصاية.”

منذ البداية، عارضت سبيرز تأكيد سيطرة والدها على الوصاية، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. على الرغم من ذلك، خلص القاضي إلى أن والدها هو الأنسب لتولي زمام الأمور.

وقبل يوم من جلسة الأربعاء، كشفت صحيفة The Times، نقلاً عن وثائق محكمة سرية، أن أيقونة البوب ​​كانت تحاول إنهاء اتفاقية الوصاية لسنوات. على الرغم من جني ملايين الدولارات من خلال الألبومات والجولات التي حطمت الأرقام القياسية، لم يُسمح لسبيرز استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بها، وكان عليها أن تطلب موافقة والدها على القرارات الأساسية مثل إعادة طلاء خزائن مطبخها، ولم يُسمح له بتكوين صداقات جديدة دون موافقته.

وقالت سبيرز في الجلسة الإفتراضية، في إشارة إلى والدها، الذي ورد أنه لم يكن موجودًا: “لقد أحب السيطرة التي كان يتمتع بها عَلي، بنسبة مائة ألف بالمائة.”

وقالت سبيرز أنه من غير المنطقي أن تكون تحت الوصاية في الوقت الذي تستمر بالعمل. وكشفت التايمز أيضًا أن والدها يتقاضى 16،000 دولار شهريًا كمرتب لكونه وصياً عليها، وهو ضعف البدل الشهري الذي تحصل عليه سبيرز نفسها. كما أنه يحصل على نسب من جولاتها العالمية. وأضافت سبيرز: “لا ينبغي أن أكون تحت وصاية أخد، إذا كنت أعمل وأستطيع أن أدفع لأشخاص آخرين.”

ودعمت حركة شعبية من المعجبين، تُعرف باسم حملة “فري بريتني” FreeBritney كفاح سبيرز القانوني لاستعادة استقلاليتها وإنهاء الوصاية. واكتسب الخلاف القانوني المطول الاهتمام مجدداً بعد إطلاق الفيلم الوثائقي Framing Britney Spears، الذي ركز على حياة المغنية وصراعها مع الوصاية.