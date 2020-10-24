بعد الإمارات والبحرين، السودان يوافق على التطبيع مع إسرائيل

أصبح السودان ثالث دولة عربية تطبع علاقاتها مع إسرائيل في غضون شهر، بعد اتفاقي الإمارات والبحرين الموقعين برعاية أمريكية، في منتصف سبتمبر أيلول الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الإعلان عن الصفقة بوجود، إن 5 دول عربية أخرى تريد توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، مُرجحًا أن تكون السعودية بينها قريبًا، وقد تنضم إيران إلى اتفاق مماثل “في نهاية الأمر.”

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وجاء إعلان ترامب عن اتفاق السودان وإسرائيل بعد وقت قصير من إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي أبلغ الكونغرس عزمه إزالة تصنيف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 27 عامًا. ووافق السودان دفع 335 مليون دولار كتعويض للناجين وعائلات ضحايا هجمات تنظيم القاعدة في 1998 على سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا، عندما كان زعيم التنظيم أسامة بن لادن يعيش في السودان.

وقد استضافت السودان مؤتمر “اللاءات” الثلاثة الشهير المناهض للتطبيع مع إسرائيل عام 1967، عندما أقسمت جامعة الدول العربية، في اجتماعها في العاصمة الخرطوم، بأن “لا سلام مع إسرائيل، لا اعتراف بإسرائيل، لا مفاوضات معها.”