بومبيو: فيروس كورونا خرج من مختبر صيني

عادت إلى الواجهة مجدداً النظرية التي تقول أن فيروس كورونا المستجد خرج من مختبر صيني. وادعى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو “أن هناك عددا كبيرًا من الأدلة على أن فيروس كورونا المستجد خرج من مختبر صيني” دون أن يوضح ما هي هذه الأدلة. ويتناقض ما قاله بومبيو مع بيان أصدرته الأسبوع الماضي المخابرات الوطنية الأمريكية قالت فيه إن الفيروس لا يبدو أنه من نتاج عمل بشري أو معدل جينًيا. ومنذ انتشار هذا الفيروس، يقول بعض مروجي نظريات المؤامرة وبعض مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الفيروس تم تطويره في مختبر للأسلحة البيولوجية تابع للحكومة الصينية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد جددت التأكيد على أن فيروس كورونا الجديد من أصل طبيعي، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه شاهد أدلة على أنه صُنع في مختبر صيني. ويعتقد العلماء أن الفيروس انتقل من حيوان إلى البشر، عندما ظهر في الصين أواخر العام الماضي، وربما من سوق في ووهان يبيع الحيوانات البرية.



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فنان مصري يعلن عبور ابنته جنسيًا

أعلن الفنان المصري الشهير هشام سليم، عن عبور ابنته نورا جنسيًا إلى نور، وذلك خلال لقاء تلفزيوني. وتحدث هشام عن مشكلة الأوراق الثبوتية التي تواجه العابرين في عدم قدرتهم على تغيير الأوراق الرسمية. ويعد هذا الإعلان الأول من نوعه داخل المجتمع المصري، الذي يكشف فيه شخص من المشاهير عن عبور جنسي لأحد أفراد أسرته. وقد عبر كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي عن دعمهم للفنان المصري لتسليطه الضوء على هذه القضية التي لا يتم التطرق لها في الإعلام، فيما تحدث آخرون إذا كانت ردة الفعل الإيجابية على فيديو هشام ستختلف في حال كان العبور من ذكر لإنثى.