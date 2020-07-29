بيع ثلاث لوحات لبانكسي في مزاد لمساعدة مستشفى في بيت لحم

بيعت ثلاث لوحات لبانكسي في مزاد في لندن بـ 2.2 مليون جنيه إسترليني (2.9 مليون دولار) لمساعدة مستشفى جمعية بيت لحم العربية للتأهيل (BASR) في بيت لحم، في فلسطين. وتمثل اللوحات مشهدا مكملا لبعضه البعض للبحر المتوسط تنتشر وسط أمواجه سترات نجاة للاجئين، وهي معروضة في فندق “وولد أوف هوتيل” الذي ساهم بانكسي في إقامته في بيت لحم عام 2017. وسيتم تخصيص قيمة اللوحات لبناء وحدة للسكتة الدماغية ومعدات إعادة تأهيل الأطفال في المستشفى.

أكثر من نصف مليون طفل في بيروت يكافحون من أجل البقاء

“سنبدأ بمشاهدة أطفال يموتون جوعاً قبل حلول نهاية العام الحالي.” هذا ما قاله جاد صقر، مدير منظمة Save the Children في بيروت محذراً من أن نحو مليون نسمة في منطقة بيروت لا يملكون المال الكافي لتأمين الطعام، أكثر من نصفهم من الأطفال المهددين بالجوع جراء الأزمة الاقتصادية المتمادية في لبنان. وأضاف: “ستضرب الأزمة الجميع، العائلات اللبنانية كما اللاجئين الفلسطينيين والسوريين على حد سواء.”

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ودفع الاقتصاد اللبناني “المنهار” وفق تقرير المنظمة “أكثر من نصف مليون طفل في بيروت إلى الكفاح من أجل الحياة أو إلى الجوع،” وقال إن عائلاتهم غير قادرة على تأمين حاجاتهم الأساسية من طعام وكهرباء ووقود ومستلزمات صحية ومياه. ويشهد لبنان الانهيار الاقتصادي الأسوأ في تاريخه الحديث، خصوصاً مع خسارة الليرة أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها أمام الدولار، وبات نحو نصف اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر.

أيهما أكثر سعادة المتزوج أم الأعزب؟

السؤال الأزلي بعد أيهما جاء أولاً البيضة أم الدجاجة، هو هل العزاب أكثر سعادة من المتزوجين أم العكس؟ كشفت دراسة جديدة أن “الزواج والسعادة” أمران غير مترابطان بالضرورة، بحسب نتائج دراسة أجرتها جامعة ميشيغان الأميركية، شملت أشخاصًا لم يتزوجوا أبدا، وآخرين تزوجوا منذ فترات طويلة، هذا بالإضافة إلى من “يدخلون في العلاقات ويخرجون منها باستمرار” وفئة ممن “أحبوا وخسروا الحب.”

وبينت الدراسة إن مستويات السعادة لدى العزاب مدى الحياة، هي نفسها مستويات السعادة لأولئك الذي دخلوا في علاقة وخرجوا منها، سواء لمرة واحدة أو لعدة مرات. وأظهرت الدراسة ارتفاعًا طفيفًا في نسبة السعادة بين المتزوجين مدى الحياة، وبين العزاب أو ممن مروا بعلاقة وخرجوا منها، حيث كان مؤشر السعادة بالنسبة للمتزوجين مدى الحياة هو 4 نقاط، بينما وصل العزاب والخارجون من علاقات إلى مستوى 3.8 نقطة. وشملت الدراسة 7،532 شخصا من سن 18 إلى سن 60 عاما، أغلبهم ممن كان لهم شريك واحد طوال حياتهم. ويقول المؤلفون إن “البحث عن سعادتك من خلال الزواج فحسب، غير مجد غالبًا إذا لم تكن سعيدا قبل الزواج.”