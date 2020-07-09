مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا “تشبه الجحيم”

البابا يشبه مراكز المهاجرين في ليبيا “بالجحيم”

قال البابا فرنسيس أن ما يصل إلى العالم ليس سوى صورة مخففة للحياة التي تشبه الجحيم في مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا. وأدلى البابا بهذه التصريحات في عظة خلال قداس بمناسبة الذكرى السابعة لرحلة قام بها إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، نقطة الوصول لكثير من المهاجرين الذين يقطعون الرحلة الخطرة من شمال أفريقيا. وكان بابا الفاتيكان قد دعا في وقت سابق إلى إغلاق هذه المراكز في ليبيا. وتقول الأمم المتحدة إن آلاف اللاجئين والمهاجرين محتجزون في حوالي 20 مركز احتجاز في ليبيا، بعضها خاضع لسيطرة جماعات مسلحة، إضافة إلى عدد غير معلوم في مراكز ذات أوضاع بائسة يديرها مهربون. وبحسب تقارير “يتعرض المهاجرون واللاجئون للحرمان من الحرية والاحتجاز التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي، والاختطاف للحصول على فدية، والابتزاز، والعمل القسري. كما يحتجزون في أماكن مكتظة وظروف غير إنسانية ومهينة، ويعانون نقص الغذاء والماء والرعاية الطبية.”



تعديل قانوني لإخفاء بيانات ضحايا التحرش في مصر

وافق مجلس الوزراء المصري، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بحماية سمعة المجني عليهم في جرائم هتك العرض والتحرش، عبر عدم الكشف عن هويتهم. ويهدف هذا التعديل إلى حماية سمعة المجني عليهم من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، والتعرض للغير، والتحرش الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم. ويبدو أن التعديل الجديد يهدف لتشجيع ضحايا التحرش على التقدم ببلاغات رسمية ضد المعتدين، دون الخوف من تبعات كشف بيانتهن الشخصية مما قد يضعهن تحت ضغط شديد يدفع العديدات من النساء إلى التكتم عما يواجهن من جرائم ذات طابع جنسي. وقالت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن مشروع القانون “يعطي دفعة للضحايا للإبلاغ دون خوف أو تردد، ويشعرهن بالأمان والاطمئنان.”

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ويأتي هذا الإجراء في وقت جرى فيه إلقاء القبض على الشاب أحمد بسام زكي، المتهم بالتحرش والاغتصاب من قبل عشرات الفتيات. ودعا الأزهر الضحايا إلى دعم الضحايا وشجعهم على رواية ما تعرضن له، وأكد أن ملابس النساء أيا كانت ليست ذريعة للتعدي على خصوصيتهن وحريتهن وكرامتهن.

بيلا حديد تتهم انستغرام بـ”التنمر”

اتهمت عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد انستغرام بـ”التنمر” بعد حذف منشور لها ورد فيه ذكر مولد والدها في فلسطين. وكانت عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل شجبت قرار انستغرام حذف منشور لها أرفقته بصورة لجواز سفر والدها ويظهر مكان ميلاده في فلسطين. وقد عبرت العارضة، 23 عامًا، افتخارها بوالدها محمد حديد وجواز سفره الأمريكي القديم الذي انتهت صلاحيته وتذكر أن محل الولادة هو فلسطين. ولا يعرف سبب حذف المنصة للمنشور، لكن حديد أخذت لقطة من الرسالة التي تلقتها من انستغرام وقالت فيها إن السبب هو خرق قواعد استخدام الموقع.

مقتطفات من كتاب ماري ترامب عن عمها

وصفت ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مذكراتها بأنه “نرجسي، محتال ومتنمر.” وقالت ماري، الحاصلة على درجة الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي في كتابها “كيف خلقت أسرتي أكثر رجل خطورة في العالم” أن ترامب “ليس شخصية ضعيفة، لكن غروره بنفسه هش، ولذلك يجب تدعيمه كل حين، لأنه يعلم في داخله أنه لا يملك أي شيء مما يدعيه.” كما تقول ماري أن ترامب دفع مالا لصديق لحضور اختبار “سات” بدلا منه، وهو اختبار تستخدمه الجامعات الأمريكية لتقرر تأهل الطلاب للقبول. ورفض البيت الأبيض الادعاءات التي وردت في الكتاب، الذي سربت منه مقتطفات إلى الصحافة الأمريكية. ورفعت أسرة ترامب قضية لوقف نشر الكتاب في 14 يوليو الحالي.