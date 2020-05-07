بينهم توكل كرمان، فيسبوك يكشف عن أعضاء “محكمة المحتوى”

دونالد ترامب: فيروس كورونا بأنه “أسوأ هجوم” على الولايات المتحدة في تاريخها

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وباء فيروس كورونا العالمي بأنه “أسوأ هجوم” على الولايات المتحدة، وأضاف: “هذا أسوأ من بيرل هاربر، هذا أسوأ من الهجوم على برجي مركز التجارة العالمي. لم يكن هناك مثل هذا الهجوم” بالاشارة إلى القصف الياباني على قاعدة بيرل هاربر في الحرب العالمية الثانية، وكذلك هجمات 11 سبتمبر 2001. وقد تسبب المرض بإصابة 1.2 مليون أمريكي، ومقتل نحو 73 ألفا جراء الإصابة. وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان ينظر إلى الوباء على أنه عمل حربي، قال ترامب “أن هذا الوباء، وليس الصين، هو عدو الولايات المتحدة.”

مقتل عالم اقترب من تحقيق نتائج مهمة عن فيروس كورونا

عثرت السلطات في ولاية بنسلفانيا الأميركية على جثة باحث طبي كان على وشك تحقيق اختراق علمي بارز بشأن فيروس كورونا الجديد. وقال المسؤول الطبي لمقاطعة أوليغني، إن الباحث بكلية الطب في جامعة بيتسبيرغ، بينغ ليو، البالغ من العمر 37 عامًا، عثر عليه مقتولا داخل منزله جراء إصابته بجروح ناجمة عن طلقات نارية في الرأس والرقبة. وبعد ساعة من العثور على جثة ليو، عثر على شخص آخر اسمه هاو غو (46 عاما) ميتًا داخل سيارته في مكان قريب. ويعتقد المحققون أن هاو غو قتل ليو قبل أن يعود إلى سيارته وينتحر. ولم تتوضح بعد ظروف الجريمة وأسبابها.

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فيسبوك يكشف عن أعضاء “محكمة المحتوى”

أعلنت شركة فيسبوك عن أول أعضاء “مجلس الحكماء” oversight board الذي سيبت في المستقبل في المضمون الخلافي على موقع التواصل الاجتماعي، وسيكون بمثابة “محكمة عليا” ويضم شخصيات منوعة من كل الدول والمهن واللغات. وهذه المحكمة ستكون لها الكلمة الفصل في إبقاء مضمون “مثير للجدل” أو حذفه عن فيسبوك وإنستغرام، وستضم حتى الآن سيضم 20 عضوا مناصفة بين الرجال والنساء بينهم خبراء قانون وناشطون في حقوق الإنسان وصحافيون منهم آلان راسبريدجر رئيس التحرير السابق في صحيفة “ذي غارديان.” من العالم العربي، ستنضم اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2011 توكل عبد السلام كرمان. واعتبر معارضون أن اختيار كرمان في مجلس فيسبوك ليس موفقًا كونها “لا تتقبل الرأي الآخر.”

لوحة جديدة لبانكسي

ظهر عمل فني جديد للفنان الشهير بانكسي في مستشفى ساوثهامبتون العام. وتظهر الجدارية صبيًا يتجاهل ألعابه الخارقة بما في ذلك باتمان وسبايدر مان للعب مع ممرضة. وقد كتب بانكسي على مذكرة تركها بانكسي لموظفي المستشفى: “شكرًا على كل ما تفعلونه. آمل أن يضيء هذا المكان قليلاً، حتى لو كان بالأبيض والأسود فقط.” وسيتم عرض القطعة للعامة لفترة، ثم سيتم بيعها بالمزاد العلني لجمع الأموال للجمعيات الخيرية الوطنية للخدمات الصحية في بريطانيا.

توم كروز في الفضاء في عمل سينمائي

سيشارك الممثل توم كروز في أول فيلم مغامرات في الفضاء بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية على متن محطة الفضاء الدولية. ولم تتوفر تفاصيل عن الفيلم، لكنه لن يكون نسخة جديدة من سلسلة أفلام المغامرات “المهمة المستحيلة” حسب ما أفادت مجلة “ديدلاين.” وجاء في التقرير أيضا أن كروز البالغ من العمر 57 عامًا يتعاون مع مؤسسة “سبيس إكس” التي يملكها إيلون ماسك وستتولى نقل رائدي فضاء أمريكيين إلى محطة الفضاء الدولية نهاية الشهر الجاري.