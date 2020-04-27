تابعت بعض العروض الثقافية المتوفرة أونلاين حاليًا واخترت لكم أفضلها

جميعنا مودعون خلال هذه الأزمة الصحية التي ألمّت بعالمنا إلى الالتزام بحجر منزلي فرضه علينا تفشي فيروس كورونا. لكن وكما يقولون “ربّ ضارة نافعة” فإن العديد من المؤسسات الثقافية والمسارح العالمية استغلت هذه الفرصة لتبقى على تواصل مع جمهورها عبر توفير عروض وحفلات أونلاين بالمجان على منصاتها الرقمية. أعلم أنكم مللتم من “القعدة بالبيت” وأفلام ومسلسلات نتفليكس، حتى قائمة أغانيكم أصبحت مُضجِرة. لا بأس، لقد أعددت لكم هذه اللائحة الشاملة لأفلام وموسيقى تفتح الروح وتزيل عنها غبار الحجر. خليك بالبيت وسيأتي الفن إليك!

سينما عقيل

بالشراكة مع منصة موبي للأفلام، قامت سينما عقيل في دبي، الإمارات بتوفير لائحة من الأفلام للمشاهدة المجانية لمدة 90 يومًا. قرأت الخبر في “ستوري” أحد الأصدقاء على إنستغرام وسارعت إلى اكتشاف المنصة والاطلاع على قائمة الأفلام المتوفرة. ما أعجبني حقًا في هذه المبادرة هو نوعية الأفلام. فعلى عكس الإنتاجات الطاغية على الساحة السينمائية حاليًا والتي أعتبرها “تجارية” أكثر ما هي “فنية” فإن مجموعة الأعمال المطروحة هي عبارة عن أفلام مستقلة وكلاسيكية تُعرِّف المُشَاهد على مخرجين جدد وثقافات متنوعة. ستجدون أفلامًا من إسبانيا والهند وألمانيا والبرازيل وفرنسا والعديد من الدول الأخرى. إذا كان السفر من الخطط التي اضطررتم إلى تأجيلها بسبب فيروس كورونا، فستعوضون ذلك بمشاهدة هذه الأفلام فقط أو على الأقل هذا ما أواسي به نفسي.

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الصندوق العربي للثقافة والفنون – آفاق

أخيرًا وجدت منصة توفر محتوى عربيًا راقٍ يدعم الفنانين والمبدعين الناشئين والمستقلين. نظرًا لما يعيشه العالم الآن من أوضاع استثنائية وفرض للحجر المنزلي في أغلب دول العالم، قررت منصة آفاق إطلاق مبادرة “أفلام وموسيقى أونلاين.” ترتكز هذه المبادرة على عرض مجموعة من الأفلام والقوائم الموسيقية العربية التي تدعمها آفاق عبر برنامج عروض يمتد لعدة أسابيع. لن تضطروا إلى التسجيل أو الالتزام بفترة مجانية محدودة، كل القوائم متوفرة على أنغامي وسبوتيفاي والموقع الرسمي للصندوق العربي للثقافة والفنون. إذا كنتم مثلي تهوون اكتشاف الطاقات الشابة الجديدة وتميلون إلى الأعمال الفنية المستقلة خصوصًا العربية منها، ستجدون هنا ضالتكم بلا أدنى شك.

مسرح البولشوي بموسكو

من منّا لم يحلم بحضور عرض باليه أو أوبرا في واحد من أشهر وأهم المسارح العالمية؟ أذكر أن أول احتكاك لي مع عرض موسيقي عالمي كان منذ سنوات خلت خلال رحلة مدرسية إلى مسرح العاصمة حيث حضرنا هناك أوبرا “روميو وجولييت” لفرقة أجنبية، منذ ذلك اليوم وأنا معجبة بهذا اللون الفني. حتى وإن لم تكونوا من محبي هذا الفن، أجد أن هذه فرصة ممتازة للتعرف عليه عن قرب. يبث المسرح فيديوهات مسجلة لأفضل عروضه وأكثرها نجاحًا على صفحته على “يوتيوب” ودون قيود جغرافية، كل أربعة أيام، على أن يتم حذف العرض بعد 24 ساعة من تنزيله. دعوني أخبركم أن هذه فرصتكم لاستكشاف عروض “بحيرة البجع” و”الجميلة النائمة” و”كسارة البندق” وغيرها من القصص الممتعة التي تعرفنا عليها في مرحلة ما في صغرنا، من منظور جديد.

دار الأوبرا المصرية

#خليك_في_البيت_الثقافة_بين_ايديك هي مبادرة ثقافية أطلقتها وزارة الثقافة المصرية لتشجيع المواطنين على الالتزام بالحجر الصحي وعدم مغادرة منازلهم. قامت دار الأوبرا المصرية هي الأخرى برقمنة مجموعة من عروضها وسهراتها ونشرها على الإنترنت. من بين العروض السابقة ستجدون حفلًا غنائيًا لكوكب الشرق، السيدة أم كلثوم، بتقنية الهولوغرام وقائمة من المسرحيات والسهرات الفنية والأوبريهات لأضخم الفنانين وأكثرهم شهرة في الوطن العربي. وبمناسبة شهر رمضان، فإن برنامج دار الأوبرا سيضم أيضًا سهرات روحانية. تستطيعون مشاهدة هذه العروض مع آباكم واستعادة ذكريات أيام جميلة تجاهلناها في خضمّ لحاقنا بركب الحياة.

أوبرا متروبوليتان بنيويورك

دار أوبرا متروبوليتان في قلب برودواي النابض لم تتخلف هي الأخرى عن توفير عروضها الأكثر شعبية لمتابعيها أونلاين وبالمجان. أعمال فنية مفعمة بالفخامة والإحساس الجميل. على مدى ساعتين أو ثلاث ساعات، ستحلقون في سماء الموسيقى الكلاسيكية وتغوصون في أقاصي الإحساس العميق بالسكينة في مزيج متجانس من الأنغام العذبة والغناء) تستطيعون تفعيل خاصية العناوين الفورية لترجمة الحوارات.هذا ما أحسسته عند متابعتي لواحد من العروض الحية الليلية المتوفرة على الموقع الرسمي لدار الأوبرا. نصيحتي أن تشاهدوا العرض على شاشة تلفاز من أجل الاستمتاع أكثر بحركات المُؤّديين.

قاعة كارنيجي

لا بد أنكم مللتم الاستماع إلى نفس قائمة الأغاني خاصتكم وبدأتم بالفعل في البحث عن بدائل أخرى تغيروا بها رتابة يومكم. حسنًا، اسمحوا لي أن أقدم لكم هذا الموقع الذي سيعيدكم إلى الزمن الجميل بمعزوفات لأكبر المؤلفين الموسيقيين ويعرفكم على مقطوعات كلاسيكية تلامس الروح وتسافر بها إلى أزمنة نقرأ عنها في الكتب فقط. عرفت بالصدفة أن قاعة كارنيجي المعروفة -لمن لم يسمع بها قط، هي واحدة من أشهر القاعات الخاصة بالموسيقى الكلاسيكية في العالم وتقع وسط مانهاتن بنيويورك- بدأت سلسلة من العروض الموسيقية الحية Live with Carnegie Hall على موقعها الرسمي وحساباتها على فايسبوك وإنستغرام. كل شيء مجاني وغير خاضع لأي شروط.

المتحف الفلسطيني

تحت عنوان “متحفك في بيتك: في الظروف الاستثنائية، فلسطين مستمرة” أطلق المتحف الفلسطيني حملةً لتقديم محتوى متعلق بالتاريخ والثقافة الفلسطينية للجمهور. الجميل أن المتحف سيقدم ضمن هذه الحملة، مجموعة من الفيديوهات التفاعلية المستوحاة من مشاريعه، وجولات افتراضية لمعارض سابقة، ولقاءات مع فنانين وقراءات من المنزل، إضافة إلى منشورات معرفية حول الفن والأدب والتاريخ الفلسطيني. موقع مهم لمن يريد التعرف على فلسطين فنياً وثقافياً.

سيرك الشمس

أذكر أنني عندما كنت في الثامنة أو التاسعة من عمري، كنت لا أفوّت مشاهدة عرض قصير لسيرك الشمس الشهير كل يوم أحد على إحدى القنوات التلفزية. وحتى وأنا في هذا السن، لا تزال عروضه تؤثر فيّ، فأجد نفسي تارة أبتسم أمام شاشة حاسوبي وتارة أخرى أتحمس أو أنتظر بترقب ما سيفعله المُؤَدّون بكرات النار التي يحركونها من يد إلى أخرى. شاهدت ثلاثة عروض إلى حد الساعة أرجعتني إلى طفولتي وإلى أيام الآحاد التي كانت تميزها حركات واستعراضات فرقة سيرك الشمس. جربوا مشاهدة هذه العروض بمعية أطفالكم أو لوحدكم حتى، واستمتعوا بحركات القفز وألعاب الخفة والرقص التي ستدهشكم مهما كان عمركم. الفيديوهات متوفرة بالمجان على يوتيوب.

دار أوبرا باريس

بالتعاون مع “كالتر بوكس” قامت دار أوبرا باريس بتحميل أرشيف عروضها الأكثر شهرة مجانًا على موقعها الرسمي. كما أنها عمِدت إلى توفير برنامج مجاني لحفلات باليه وأوبرا شملت الإنتاج الجديد لأوبرا “مانون” وعروضًا أخرى لـ “بحيرة البجع” و”دون جيوفاني.” شاهدت “حكايات هوفمان” من تأليف الموسيقار الألماني جاك أوفنباخ، وأُعجبت بالتمثيل المُتقن للفنانين والغناء الجميل بالفرنسية. للأسف خاصية العناوين الفورية المترجمة للغة الانجليزية غير متوفرة، لكن هذا لا يمنع من التلذذ بباقي التفاصيل وألحان القصة.