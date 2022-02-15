تحدثنا إلى الطالبة التي واجهت المتعصبين الهندوس بعد منع الحجاب في المؤسسات التعليمية في الهند

في وقت سابق من هذا الأسبوع، انتشر مقطع فيديو لموسكان خان البالغة من العمر 19 عامًا وهي تواجه مجموعة من المتطرفين الهندوس الذين قاموا بمضايقتها خارج جامعتها في ولاية كارناتاكا جنوب الهند. ⁣

وتظهر موسكان في الفيديو وهي تصرخ “الله أكبر” رداً على مجموعة من المتطرفين الهندوس الذين يرتدون الأوشحة من الزعفران – وهو لون مرتبط بالقومية الهندوسية –والذين يصرخون “جاي شري رام” الذي يعني بالهندوسية “يحيا الإله رام” أو “النصر للإله رام.”

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وقالت موسكان لـ VICE World News أنها لا تخشى من ردود الفعل العنيفة بعد انتشار الفيديو: “صرخت باسم الله في ذلك اليوم لأنه كلما حدث شيء سيء نتضرع إلى الله. في تلك اللحظة، عندما صرخت باسم الله بصوت عالٍ، منحني الكثير من القوة التي سمعها العالم كله.”

When Muslim girl arrives at PES College, She's been heckled by several 'students' wearing #saffronshawls #KarnatakaHijabRow pic.twitter.com/qa3UDbMPST — Mohammed Zubair (@zoo_bear) February 8, 2022

على الرغم من عدم شعورها بالخوف، قالت موسكان إن والديها قلقان على سلامتها الجسدية، لكنهما يدعمانها. وقال حسين خان، والد موسكان، لـ VICE World News إنهم لن يقبلوا حظر الحجاب بصمت. وأضاف خان، الذي يملك صالة ألعاب رياضية في مانديا: “أنا فخور بابنتي. لقد ألهمتنا جميعًا.”

وأصبحت العديد من الكليات التي تديرها الحكومة ساحات معارك دينية بعد فرض زي موحد داخل الفصول الدراسية، يمنع ارتداء الحجاب. ورد أن ما لا يقل عن 10 كليات حظرت دخول الطالبات المسلمات المحجبات داخل الفصول الدراسية الشهر الماضي. لكن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، تظاهر الطلاب المسلمون للمطالبة بحقهم في الدراسة وهم يرتدون رموزاً من دينهم. رداً على ذلك، كانت حشود هندوسية تتجمع خارج الكليات لاستهداف الطلاب المسلمين، حيث قاموا برشق الحجارة ورفع علم الزعفران.

⁣في غضون ذلك، أغلقت الدولة جميع المدارس الثانوية والكليات، وحظرت التجمعات العامة – المعروفة باسم “القسم 144” – ضمن دائرة نصف قطرها 200 متر من المدارس والكليات حتى 22 فبراير. ⁣

في الهند ذات الأغلبية الهندوسية، يشكل المسلمون 14.2 في المئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار. في جميع أنحاء العالم، يشكل الحجاب موضع جدل، كما هو الحال في فرنسا أو في سريلانكا، حيث أثار اقتراح حظر الحجاب مخاوف من اضطهاد المسلمين. ⁣⁣لكن الحجم الهائل للسكان المسلمين في الهند – أكثر من 200 مليون – يجعل تأثير الحظر أكثر وضوحًا. الهند لديها ثالث أكبر عدد من المسلمين في العالم، بعد الدول ذات الأغلبية المسلمة وهي إندونيسيا وباكستان.

يدير حكومة ولاية كارناتاكا حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم القومي الهندوسي برئاسة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ويتماشى حظر الحجاب مع سياساتهم المتزايدة التي تحرم المسلمين من حقوقهم، وتغذي الإسلاموفوبيا، وتشجع المتطرفين على إيذاء الأقليات الدينية.

في الأسبوع الماضي، أصدرت حكومة رلاية كارناتاكا توجيها ينص على أنه “لا ينبغي ارتداء الملابس التي تنتهك المساواة والنزاهة والقانون والنظام العام.” وأضافوا أن حظر الحجاب ليس انتهاكًا للحق الأساسي في الحرية الدينية.

وأثار قانون مماثل لباس موحد في كلية حكومية في عام 2012 جدلاً بعد أن تم حظر الحجاب والبرقع، لكنها سمحت باستخدام التيلاك والبندي والأساور – جميع الرموز المرتبطة بالعقيدة الهندوسية.

طالبات يتجمعن في ساحة جامعتهم في منطقة أودوبي ذات الأغلبية الهندوسية في كارناتاكا. بينما يمكن للطالبات ارتداء الحجاب في مباني الكلية، لا يُسمح لهن بارتداء الحجاب داخل الفصول الدراسية. تصوير دينيش ريابانا مات / وكالة فرانس برس/ Getty Images.

على الورق، يمنح الدستور الهندي حرية ممارسة أي دين والترويج له بشكل سلمي. ومع ذلك، فإن التاريخ الهندي مليء بالتنافر الديني، ولا سيما تحت قيادة مودي وحكومة حزب بهاراتيا جاناتا. منذ وصول مودي إلى السلطة في عام 2014، قال مراقبو حقوق الإنسان أن هناك عدد من السياسات والقوانين الحكومية التي أدت إلى تعميق الانقسام الديني وتكميم أفواه المعارضين ومكافأة الأفراد والجماعات التي تستهدف الأقليات الدينية.

على مدار العام الماضي، قام المتطرفون الهندوس بترويج خطاب الكراهية ضد المسلمين، حتى وصل الأمر لقيام البعض بالدعوة للإبادة الجماعية للمسلمين، كما أن النساء المسلمات يتعرضن باستمرار للمضايقة والتحرش الجنسي عبر الإنترنت.

وصفت الناشطة زكية سومان، المؤسسة المشاركة لجمعية بهاراتيا مسلم ماهيلا أندولان، حظر الحجاب بأنها سياسة “قاسية وتمييزية.” وقالت لـ VICE World News: “ما بدأ كمسألة انضباط في المؤسسات التعليمية انفجر الآن لصراع بين الهندوس والمسلمين.” سومان هي واحدة من مئات النشطاء الذين يدعمون الطلاب المسلمين.

وتشير سومان إلى أن هذا الاستفراد بالنساء المحجبات هو تمييز صريح، خاصة وأن من يطالب بذلك يقوم بارتداء رموزه الدينية في الحياة العامة. وتشير إلى المفارفة في ادعاء الرجال الهندوس المتعصبين أنهم يريدون “إنقاذ” النساء المسلمات.”

وتضيف: “في الواقع، هؤلاء الرجال الذين يزعمون أنهم يريدون إنقاذ المسلمات من الحجاب، يضطهدون نساءهم من خلال فرض إملاءات معينة ضد الفتيات اللواتي يرتدين الجينز أو يستخدمن الهاتف الذكي أو يتصيدون النساء اللواتي لا يلتزمن بالتقاليد الهندوسية، ويتم منعهن من الزواج من شركاء من اختيارهن.”

مظاهرة في بنغالور، عاصمة ولاية كارناتاكا، للطالبات المسلمات اللائي يواجهن حظرًا للحجاب في الكليات. تصوير: مانجونات كيران /وكالة فرانس برس/ Getty Images.

ومن المفارقات، أنه مع استهداف النساء المسلمات في كارناتاكا هذا الأسبوع، ألقى مودي خطابًا خلال تجمع انتخابي في ولاية أوتار براديش شمال الهند ، قائلاً: “حكومتنا تقف إلى جانب النساء المسلمات.”

على الرغم من رد الفعل العنيف الذي غذته إلى حد كبير الجماعات الهندوسية المتطرفة المحلية، تواصل النساء المسلمات مقاومتهن، حيث تقدمت العديد من النساء المسلمات بالتماس إلى محكمة كارناتاكا العليا والمحكمة العليا للسماح لهن بارتداء الحجاب في الفصول الدراسية. وقال محامي الملتمسين ديفادات كامات للمحكمة العليا إن موكليه أجبرن على الجلوس بشكل منفصل في الفصل في يناير لارتدائهن الحجاب. ونقلت عنه سجلات المحكمة قوله: “هذا شكل من أشكال الفصل العنصري الديني.”

وطلبت محكمة كارناتاكا العليا من الطلاب المحتجين التوقف عن ارتداء الملابس الدينية حتى صدور الحكم النهائي. كما رفضت المحكمة العليا استئنافًا لجلسة استماع عاجلة.

حالياً، يستمر دعم النساء المسلمات في هذه الأثناء، مع منشورات تضامنية من رموز عالمية مثل الباكستانية الحائزة على جائزة نوبل ملالا يوسفزاي ولاعب كرة القدم في مانشستر يونايتد بول بوجبا.

موسكان، التي تحلم بأن تصبح محامية، تستمد الأمل من هذا الدعم: “أريد أن أقول لجميع الفتيات: دافعن عن حقوقهن. لا تخفن ابدًا، الله معكن.”