تحذير من أزمة واقيات ذكرية في العالم بسبب فيروس كورونا

حذرت شركة Kaex Bhd، أكبر منتج للواقيات الذكرية في العالم والتي تنتج Durex، من احتمال حدوث نقص في إمدادات الواقيات الذكرية بنسبة قد تصل إلى 50% على مستوى العالم، وأن المخزون المتبقي قد لا يكفي لأكثر من شهرين. وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن الشركة التي تقع في ماليزيا وتصنع واقيا ذكريًا من كل خمسة في العالم، لم تستأنف الإنتاج إلا يوم الجمعة الماضي وذلك بعد إغلاقها لمدة أسبوع، بعد حصولها على إذن من سلطات كوالا لمبور، غير أن الشركة لا تعمل إلا بنصف كادرها امتثالا للتدابير التي فرضتها السلطات الماليزية.

ويأتي ذلك في وقت يتضاعف فيه الطلب على الواقيات الذكرية في العالم، مع أمر الحكومات حول العالم مواطنيها بالتزام البيوت في إطار مكافحة انتشار كورونا. وحذر مسؤول في الشركة التي تنتج أكثر من 5 مليارات واق ذكري سنويًا وتصدرها إلى 140 بلدا، من حدوث ارتفاع في أسعار الواقيات.

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أخبار فيروس كورونا من حول العالم

أعلن توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي أن السعودية ستتكفل بعلاج أي شخص مصاب بفيروس كورونا في البلاد، من مواطنين ومقيمين وحث الناس الذين لديهم أعراض على إجراء فحوص. وسجلت السعودية ثماني حالات وفاة من بين 1،453 حالة إصابة وهي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.

في الإمارات، تم تسجيل وفاة شخصين بالفيروس كانا يعانيان من مشكلات في القلب مما رفع عدد حالات الوفاة إلى خمسة من بين 611 حالة إصابة. ومددت دولة الإمارات نظام التعليم عن بعد حتى يوينو. وقال منظمو إكسبو 2020 دبي إن لجنة التسيير وافقت على بحث تأجيل افتتاح المعرض العالمي لمدة عام بعد طلبات من الدول الأعضاء المتضررة من فيروس كورونا. وقال بيان صادر عن المنظمين إن اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض وجمعيته العامة ستتخذان قرارًا نهائًيا بشأن تأجيل الحدث المقرر انطلاقه في أكتوبر.

في فلسطين، طلب قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني المنظمات الدولية بدور أكثر فعالية في متابعة 5،000 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية بعد إصابة حراس بفيروس كورونا. وأوضح فارس أنه “في الوقت الذي تتصاعد فيه أعداد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل ومن ضمنهم سجانون أصبح هناك مخاوف كبيرة على مصير الفلسطينيين في سجون الاحتلال. نطالب منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي بإرسال لجنة طبية دولية تشارك في معاينة الأسرى والتأكد من سلامتهم.” وسجلت إسرائيل 4،247 حالة إصابة و15 وفاة بالمرض. وفي مقابلة مع أسير فلسطيني سابق مع VICE عربية، توقع وجود مصابين بين الأسرى نتيجة للظروف السيئة داخل السجون وقال “يتم وضع كل 10 أسرى تقريبًا في غرفة واحدة، مقيدين الحرية، ولا يمكنهم الانعزال في حال أصيب أحدهم بالفيروس.”

من فرنسا، قالت دار “شانيل” للأزياء أنها بدأت عن بإنتاج كمامات وملابس واقية لتعزيز الإمدادات الطبية جراء تفشي فيروس كورونا في فرنسا. وقال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران أن الحكومة طلبت توريد أكثر من مليار كمامة، معظمها من الصين، خلال الأسابيع والشهور المقبلة. وذكر أن بلاده تستخدم 40 مليون كمامة أسبوعيًا، فيما اشتكى الأطباء والعاملون في دور رعاية المرضى والشرطة من نقص الكمامات.

