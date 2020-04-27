تخفيف قيود الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا في عدد من الدول

دبي ترفع الحظر الكامل عن حيين تجاريين مكتظين بالسكان

قالت إمارة دبي إنها رفعت حظرها الكامل عن حيين تجاريين للعمال الأجانب بعد أن خففت الإمارات حظر التجول المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقلصت دبي يوم الجمعة الحظر الكامل في الإمارة إلى حظر تجول من العاشرة مساء إلى السادسة صباحًا. واتخذت الآن نفس الخطوة في حيي الراس ونايف بعد إغلاقهما في إطار جهود احتواء انتشار الفيروس. وشهدت دول الخليج، حيث يشكل المغتربون الجزء الأكبر من القوى العاملة، تفشيا للعدوى بين العمال الأجانب أصحاب الأجور المنخفضة الذين يعيشون في مساكن مزدحمة.

وسمحت دبي يوم الجمعة للمقاهي والمطاعم باستئناف العمل بسعة قصوى تبلغ 30 في المئة. ولا تزال المساجد ودور السينما والملاعب مغلقة. كما سمحت بفتح مراكز التسوق والمحلات التجارية اعتبارا من الساعة 12 ظهرًا وحتى العاشرة مساء مع مراعاة الدخول بنسبة 30 بالمئة من الطاقة الاستيعابية.

Videos by VICE

في السعودية، سيتم تخفيف حظر التجوال في أنحاء البلاد مع الإبقاء على الحظر الكامل للتجوال على مدار الساعة في مكة. وسيستمر حظر الطيران الدولي والمحلي حتى إشعار آخر باستثناء حالات الطوارئ، وحظر التنقل بالحافلات العامة، وسيارات الأجرة مع استمرار العاملين في القطاع الحكومي بالعمل من المنزل. وسجلت السعودية حتى الآن 17،522 حالة إصابة بفيروس كورونا و139 حالة وفاة.

السعودية تلغي إعدام مرتكبي الجرائم وهم قصر

قالت هيئة حقوق الإنسان السعودية المدعومة من الحكومة في بيان نقلًا عن أمر ملكي إن المملكة لن تطبق بعد الآن عقوبة الإعدام على مرتكبي الجرائم وهم قصر. وقال رئيس الهيئة عواد العواد في بيان “الأمر الملكي يعني أن أي شخص حُكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا لم يعد يواجه الإعدام. بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث.” وذكرت أن المملكة أعدمت 184 شخصًا في 2019، بينهم شخص واحد على الأقل متهم بجريمة ارتكبها وهو قاصر.

إيطاليا تخطط لتخفيف إجراءات الإغلاق

كشفت إيطاليا عن خطط لتخفيف القيود الصارمة، المفروضة منذ سبعة أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع تسجيل أقل حصيلة يومية للوفيات منذ منتصف مارس الماضي. وسيتم إعادة فتح المتنزهات والمطاعم لتقديم الوجبات الجاهزة، لكن المدارس لن تستأنف الدراسة حتى سبتمبر القادم. سيُسمح للأشخاص بالتنقل في مناطقهم، ولكن ليس بين مناطق مختلفة. وسجلت إيطاليا 26،644 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، وهي أعلى حصيلة رسمية في أوروبا.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم أكثر من مليونين و900 ألف أمس الأحد، بينما تجاوز عدد الوفيات 204 آلاف، أكثر من نصفهم في أوروبا، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية.

نمو ثروات أغنياء أميركا

في الوقت الذي فقد عشرات الملايين وظائفهم في مختلف أنحاء العالم بسبب أزمة فيروس كورونا، لكن الأثرياء أصحاب المليارات، الذين لا تزيد نسبتهم على 1 في المئة، حققوا مبالغ طائلة خلال هذه الفترة، حيث أضافوا إلى مجموع ثرواتهم ما يصل إلى 308 مليارات دولار. ووفقا لتقرير حديث صدر عن المركز البحثي والفكري “معهد دراسات السياسة” فقد زادت ثروة أصحاب المال في الفترة بين 18 مارس و 22 أبريل بنسبة 10.5 في المئة.

وشهد عدد من المليارديرات زيادة في صافي ثروتهم بأكثر من مليار دولار لكل منهم، بما في ذلك الرئيس التنفيذي ومؤسس أمازون، جيف بيزوس، وزوجته السابقة ماكينزي بيزوس، ومؤسس “زووم” إريك يوان، ورئيس مايكروسوفت السابق ستيف بالمر، والرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، إيلون ماسك.