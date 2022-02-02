تعرضت لـ “اغتصاب جماعي” في الميتافيرس

قالت امرأة إنها تعرضت “للاغتصاب الجماعي” افتراضياً في ميتافيرس فيسبوك بعد ثوانٍ فقط من دخولها العالم الافتراضي الجديد.

“في غضون 60 ثانية من الانضمام – تعرضت للتحرش اللفظي والجنسي، كان هناك ثلاث لأربع شخصيات من الذكور بأصوات ذكورية، قاموا جماعياً باغتصاب أفاتاري والتقطوا صوراً للعملية.” قالت نينا جين باتيل، 43 عامًا من لندن، في منشور على Medium في ديسمبر بدأ مؤخراً بجذب الانتباه: “بينما كنت أحاول الابتعاد، صرخوا.. “لا تتظاهري بأنك لم تحبي ما حدث.””

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وأضاف باتيل: “كان الأمر سرياليًا. لقد كان كابوس.”

أثبتت تقارير العنف الجنسي بالفعل أن هناك مشكلة في ميتافيرس. في أوائل ديسمبر، ذكر موقع Verge أن أحد العاملات على الإصدارات التجريبية لميتافيرس قالت أن شخصًا غريبًا قد تحرش بشخصيتها الرمزية: “التحرش الجنسي ليس مزحة على الإنترنت، لكن التواجد في الواقع الافتراضي يضيف طبقة أخرى تجعل الحدث أكثر حدة. لم يتم التحرش بي فقط، ولكن كان هناك أشخاص آخرون يدعمون هذا السلوك.”

رداً على ذلك، قال فيفيك شارما، نائب رئيس Meta لشركة Horizon لـ Verge أن الحادث “مؤسف تمامًا.” وأضاف أن هناك ميزة أمان تهدف إلى منع شخص ما من التفاعل معك.

أروى مهداوي، كاتبة عمود في صحيفة الغارديان، انتقدت الرد ووصفته بـ “إلقاء اللوم على الضحية.”

وكتبت المهداوي: “هذا الرد هو المكافئ الرقمي لإخبار النساء أنهن إذا لم يرغبن في التعرض للمضايقات أثناء السير في الشارع، فعليهن البقاء في المنزل. هذا يقع ضمن كراهية النساء القديمة التي أعيد تجميعها لتناسب العصر الرقمي.”

في العام الماضي، أعلن مارك زوكربيرغ أنه سيتم إعادة تسمية الشركة الأم لفيسبوك “ميتا” والتركيز على العالم الرقمي المفترض في المستقبل. في هذا العالم، ستكون الصور الرمزية للأشخاص قادرة نظريًا على فعل أي شيء يفعلونه بالفعل في العالم الحقيقي – من التسكع مع الأصدقاء إلى الذهاب إلى الحفلات الموسيقية إلى المهام العادية مثل التسوق من البقالة.

“نحن آسفون لسماع هذا حدث. قال جو أوزبورن، المتحدث باسم Meta لـ VICE News في بيان عبر البريد الإلكتروني: “إننا نريد أن يتمتع كل شخص في Horizon Venues بتجربة إيجابية وأن يجد بسهولة أدوات الأمان التي يمكن أن تساعد في مثل هذا الموقف.”

وتابع أوزبورن: “يجب أن تكون Horizon Venues آمنة، ونحن ملتزمون ببنائها بهذه الطريقة. سنستمر في إجراء التحسينات بينما نتعلم المزيد حول كيفية تفاعل الأشخاص في هذه المساحات، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمساعدة الأشخاص في الإبلاغ بسهولة وموثوقية.”

وأشارت باتيل، نائبة رئيس الأبحاث في شركة ميتافيرس أخرى في منشورها على موقع Medium إنها لم تستخدم أي ميزات أمان لأن التجربة برمتها حدثت بسرعة كبيرة. وبعد أن شاركت تجربتها، قالت إن بعض المعلقين كانوا غير متعاطفين معها، واقترح أحدهم: “لا تختاري صورة رمزية لأنثى، إنه حل بسيط،” فيما علق آخرون على منشورها قائلين أنها “محاولة مثيرة للشفقة لجذب الانتباه.”