تعيين أول قاضية محجبة في بريطانيا

عبرت رافيا أرشد، أول قاضية محجبة في بريطانيا عن أملها بأن تكون مصدر إلهام للشباب المسلم، معتبرة تعيينها “نبأ عظيما للتنوع في النظام القانوني البريطاني.” وقالت أرشد البالغة 40 عاماً وأم لثلاث أطفال، والتي عينت نائبة لقاضي دائرة ميدلاندز البريطانية، إنها تلقت العديد من رسائل التهنئة والدعم من الآخرين، رجالًا ونساء، بعضهم كانوا يعتقدون أن النساء المحجبات لن يتمكنّ أبدا من أن يصبحن محاميات، وقاضيات في بريطانيا. ولفتت أرشد في المقابلة إلى أنها تعرضت للتمييز بانتظام منذ بداية مشوارها في المحكمة بسبب حجابها، وأن البعض اعتقدوا أنها عاملة بالمحكمة أو مترجمة أو صاحبة قضية، وليست قاضية. وتخصصت أرشد في قضايا تتعلق بالشريعة الإسلامية، بينها حماية الأطفال وقضايا الزواج القسري وختان الإناث.

86 مليون طفل حول العالم مهددون بالفقر بسبب كورونا

أظهرت دراسة جديدة أن نحو 86 مليون طفل إضافي حول العالم سينضمون إلى دائرة الفقر بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وتتوقع ارتفاع معدلات الفقر بحوالي 15% خاصة في أوروبا وأفريقيا وآسيا. وقالت “اليونيسف” (منظمة الأمم المتّحدة للطفولة) و”سايف ذي تشيلدرن” (أنقذوا الأطفال) في بيان مشترك إن الدراسة أظهرت أن إجمالي عدد أطفال الكوكب الذين يعانون من الفقر سيبلغ بحلول نهاية هذا العام 672 مليون طفل، بزيادة بنسبة 15% عن العام الماضي. وأوضح البيان أن ثلثي هؤلاء الأطفال تقريبا يعيشون في دول أفريقية تقع جنوب الصحراء الكبرى ودول أخرى في جنوب آسيا.