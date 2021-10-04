تمثال يثير الجدل في إيطاليا

في حفل أقيم في مقاطعة ساليرنو الجنوبية، كشف رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي النقاب عن تمثال جديد منحوت تكريماً لقصيدة كتبها لويجي ميركانتيني عام 1857. تتحدث القصيدة عن مُزارعة تركت عملها للانضمام إلى حملة الثوري الإيطالي كارلو بيساكان ضد مملكة نابولي. التمثال يصور امرأة من هذه القصيدة الشهيرة ترتدي فستانًا شفافًا يظهر تفاصيل جسدها، وهو الأمر الذي أثار غضبًا في إيطاليا، حيث دعا العديد من نشطاء حقوق المرأة إلى إزالته.

تروي قصيدة ميركانتيني بعنوان “لا سبيغولاتريس دي سابري” والتي يتم تدريسها في المدارس الإيطالية، قصة امرأة تقع في حب كارلو بيساكان، الشخصية التاريخية الحقيقية التي كانت من أوائل المفكرين الاشتراكيين في إيطاليا. وتروي قصة تمرد بيساكان الفاشل ضد مملكة نابولي حيث كان يأمل أن ينضم النابوليون المحليون إلى رجاله البالغ عددهم 300 رجل في الثورة. وبدلاً من ذلك، انحازوا إلى البوربون الحاكم وتم قتل بيساكان وجميع أتباعه.

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Only in Italy a statue of an agrarian laborer, in memory of a massacre of 300 ppl, could take this form. 2021 in #Sapri pic.twitter.com/N9K1XDqZVk — Francesca Piazzoni (@f_piazzoni) September 26, 2021

وانتشرت صورة تُظهر كونتي ومجموعة من كبار الشخصيات الذكور الآخرين الذين أعجبوا بالتمثال، حيث تغطي المرأة ثدييها بإحدى يديها وتنظر خلفها في البحر، مع نسيم البحر المتخيل الذي يظهر تفاصيل جسدها بوضوح من خلال فستانها.

وقالت لورا بولدريني، النائبة في حزب يسار الوسط الديمقراطي إن التمثال “إهانة للنساء والتاريخ الذي يجب أن يحتفل به.” فيما غردت مونيكا سيرينا، عضو مجلس الشيوخ الإيطالي: “التمثال لا يقول شيئًا عن حق تقرير المصير للمرأة التي اختارت عدم الذهاب إلى العمل من أجل الوقوف في وجه بوربون المستبد. إنها صفعة على وجه التاريخ وللنساء اللواتي ما زلن ينظر إليهن كأجساد جنسية فقط.”

Photo: Ivan Romano/Getty Images

وعلق النحات إيمانويل ستيفانو في منشور على فيسبوك إنه “مصدوم ومحبط” من الانتقادات. وأضاف “عندما أصنع منحوتة، أميل دائمًا إلى تغطية جسم الإنسان بأقل قدر ممكن بغض النظر عن الجنس.”

وقد تم رسم هذه المُزارعة في عدة لوحات، من بينها لوحة الرسام الإيطالي فرانشيسكو جيول، المولود عام 1846 ويظهر المزارعة وهي تحمل القمح بين ذراعيها.

لوحة الرسام الإيطالي فرانشيسكو جيول.

وتعليقاً على التمثال، غرد أحد الإيطاليين: “كانوا ثلاثمائة رجل، كانوا صغارًا وأقوياء – ومع ذلك أظهروا مؤخرتي فقط” في تغيير لمطلع القصيدة الأصلية التي تقول:”كانوا ثلاثمائة رجل، كانوا صغارًا وأقوياء – ولكنهم ماتوا.”