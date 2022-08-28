توصلت دراسة إلى أن السعي للكمال قد يؤدي إلى إدمان الكحول

هناك أمور كثيرة يمكن أن تدفع الناس لشرب الكحول. وجدت دراسة جديدة أن وجود توقعات عالية من الذات يمكن أن يكون واحدًا منها.

الدراسة، التي أجراها باحثون في بلجيكا ونشرت في وقت سابق من هذا الشهر تشير إلى أن السعي إلى الكمال قد يزيد من تعرض الشخص للإفراط في تعاطي الكحول. وجدت الدراسة أن اضطراب تعاطي الكحول الشديد (SAUD) كان مرتبطًا بمعايير غير واقعية لنفس المرء وزيادة الحساسية لتحقيق توقعات الآخرين.

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بالطبع، لا توجد صيغة دقيقة للتنبؤ بعادات الشرب لدى الشخص، والكمال ليس الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعرض الناس لخطر إدمان الكحول. تشمل عوامل الخطر الأخرى الشرب في سن مبكرة، وتاريخ عائلي من تعاطي الكحول، ومستويات عالية من التوتر، وضغط الأقران. ومع ذلك، قد تلقي الدراسة الضوء على بعض الطرق التي يتم بها تطوير إدمان الكحول.

تعرف الجمعية الأمريكية لعلم النفس “الكمالية perfectionism أو السعي المستمر للكمال على أنها الميل إلى مطالبة المرء بنفسه أو للآخرين بمستوى عالٍ للغاية من الأداء، وهو يرتبط بالاكتئاب والقلق واضطرابات الأكل ومشاكل الصحة العقلية والنفسية الأخرى.

اضطراب معاقرة الكحوليات هو حالة طبية تتسبب بضعف القدرة على التحكم أو التوقف عن تعاطي الكحول على الرغم من تداعياتها على صحتهم أو حياتهم الاجتماعية والمهنية. يشار إليه أيضًا باسم الاعتماد على الكحول أو اضطراب إدمان الكحول Alcohol Use Disorder، ويمكن أن يعاني الأشخاص المصابون من أعراض خفيفة أو معتدلة أو شديدة.

لقياس العلاقة بين المثالية واضطراب إدمان الكحول، نظر الباحثون في مجموعتين من 65 بالغًا كانوا متشابهين في العمر والجنس. تألفت إحدى المجموعات من الأشخاص المصابين بـ اضطراب تعاطي الكحول الشديد والأخرى تتكون من أشخاص ليس لديهم هذا الاضطراب. أكملت كلتا المجموعتين مقياس هيويت للكمال متعدد الأبعاد (استبيان يقيس سمات الكمال) لتقييم ثلاثة أشكال من الكمال.

تتميز “الكمالية الموجهة نحو الذات” بتوقعات عالية غير واقعية ومفروضة ذاتيًا حول الذات. كما أنه مرتبط بالنقد الذاتي والاكتئاب. يستلزم “الكمال المنصوص عليه اجتماعيًا” تصور التوقعات العالية من الآخرين والرغبة في الارتقاء إلى مستوى تلك المعايير. قد يعيش الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من المثالية مع مشاعر القلق وانعدام الأمن حول الآخرين. تتضمن “الكمالية الموجهة نحو الآخرين” وضع معايير عالية بشكل مبالغ فيه للآخرين. يأتي هذا مع ميل لانتقاد الآخرين بناءً على مدى استيفائهم لتلك المعايير.

وبحسب ما ورد وجد الباحثون أن 79 في المئة من المشاركين الذين لديهم اضطراب تعاطي الكحول الشديد أظهروا قدرًا أكبر من الكمال الذاتي من أولئك في المجموعة الأخرى، وأظهر 88 في المئة من المشاركين في اضطراب تعاطي الكحول الشديد قدرًا أكبر من الكمال المنصوص عليه اجتماعيًا من أولئك في المجموعة الأخرى. أبلغ المشاركون في اضطراب تعاطي الكحول الشديد أيضًا عن أعراض اكتئاب وقلق أعلى.

وقالت جمعية الأبحاث حول إدمان الكحول: “هذا يتفق مع ما هو معروف عن العوامل المرتبطة بالذات والشخصية في اضطراب إدمان الكحول مثل انخفاض احترام الذات والميل إلى إلقاء اللوم على الذات والاختلاف بين الذات المثالية والحقيقية.”