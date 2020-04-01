توقعات الأبراج لشهر أبريل

فرصة أن يعود الحبيب إلى أحضانك نادماً معتذراً عن ابتعاده عنك هي فرصة معدومة تقريباً عزيزي مولود برج الحمل. طبعًا قد يكون هذا أفضل لك في ظل الوباء المنتشر، التباعد الإجتماعي أفضل لك في هذه الحالة. أما أنت عزيزي برج العذراء، فتنصحك الأفلاك بأن تسترخي، وأن تحاول استبدال المعقم والممسحة التي تمسكها بيدك ليل نهار لتقوم بتنظيف كل بوصة مربعة من كل شيء تمتلكه، أن تستبدلها بكتاب مفيد أو مجلة مسلية.

برج الحوت (19 فبراير – 20 مارس)

عزيزي مولود برج الحوت. الملابس المتسخة مكومة في غرفة الملابس منذ أن بدأت العمل بالمنزل. غرفتك على درجة عالية من الفوضى. مكتبك غارق في الغبار كأنه الصحراء العربية الكبرى. وأنت ماذا تفعل؟ يأكلك التوتر والقلق والشعور بالذنب. ولكن غرفتك الفوضوية تمثل صورة نموذجية عن حياتك بكاملها في هذه المرحلة. ربما هذا أمر إيجابي. في الحقيقة ليس عليك أن تستعجل. لا يفوت الأوان أبداً إن تؤجل ترتيب حياتك، هذا ليس الوقت المناسب، ثم إن الفوضى قد تكون من صفات الشخصيات العبقرية أمثالك. دع عنك كل أنواع القلق. الآن يمكنك الاستمتاع بالمرحلة 4557 من لعبة الكاندي كرش بسلام.

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برج الحمل (21 مارس – 20 أبريل)

يحمل لك هذا الشهر من الماضي أخباراً غير سعيدة عزيزي مولود برج الحمل. ستسمع من أحد أصدقاءك المقربين أن حبيبك السابق قد تجاوزك فعلاً ودخل بعلاقة جديدة، وأن صوره هو والشخص الجديد تملأ انستغرام وفيسبوك بعد أن عملّك block عن كل هذه المواقع. يعني فرصة أن يعود الحبيب إلى أحضانك نادماً معتذراً عن ابتعاده عنك هي فرصة معدومة تقريباً. طبعًا قد يكون هذا أفضل لك في ظل الوباء المنتشر، التباعد الإجتماعي أفضل لك في هذه الحالة. نصيحة الأفلاك لك عزيزي مولود برج الحمل هي شرب الشاي الأخضر مساءً. دون سكر طبعاً. الشاي الأخضر يفيد في كل شيء. لم لا يكون مفيداً للقلوب المكسورة؟

برج الثور (21 ابريل – 20 مايو)

شهر أكثر من رائع بالنسبة لك عزيزي مولود برج الثور. تخبئ لك الأفلاك أخباراً ستفرح بسماعها كثيراً. وأخيراً ستتحقق الأمنية التي لطالما تمنيتها: لا شيء جديد سيحدث معك على الإطلاق. نهائياً يعني. أنت تماماً مكانك راوح. ستتمكن من ممارسة هوايتك المفضلة في تكرار نفس الروتين مرة بعد مرة، وارتداء نفس الملابس وتناول نفس نوع الطعام، ببساطة وما تزعل العزل المنزلي هي طريقة حياة بالنسبة لك. مواليد برج الثور الأقل حظاً، مواليد العشرية الثالثة قد يتعرضون لتجربة مؤلمة وهي اضطرارهم لتبديل فرشاة الأسنان التي أتمت عامها العاشر، بسبب سقوطها المفاجئ في التواليت.

برج الجوزاء (21 مايو – 21 يونيو )

عزيزي مولود برج الجوزاء استعد هذا الشهر كي تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن عدد المرات التي يتقلب فيها مزاجك في الساعة الواحدة. ستتمكن من الانتقال من السعادة والمرح إلى الحزن والنكد خلال أقل من دقيقة. صدقني، هذا رقم لا يستطيع أن يحققه غيرك بسهولة. الكل سيبتسم في وجهك طوال الوقت ويتحدث معك بنبرة صوت منخفضة ويربت على كتفك. ولكن لا أحد سيسمع شكواك، ولا أحد سيأخذك على محمل الجد. ولكن نحن نتعاطف معك. ليس من السهل أن لا تكون مركز الكون، وأن يأخذ فيروس الأنظار عنك.

برج السرطان (22 يونيو – 22 يوليو)

إنه شهر للمواجهات واكتشاف الحقائق عزيزي مولود برج السرطان. لن تستطيع بعد اليوم أن تخفي الشمس بإصبعك الصغير فالحقيقة لا بد أن تظهر في النهاية. أنت شخص ميؤوس منه بشكل كامل فيما يتعلق بالمواعيد. هذه الحقيقة التي واجهك بها أصدقاؤك وزملاؤك ملايين المرات لن تتمكن من إنكارها بعد الآن، ولكن لحسن الحظ، لديك الفرصة خلال جلوسك في المنزل كل هذا الوقت، لتغيير ذلك. الحجر المنزلي سيؤثر بك بشكل كبير مما سيدفعك إلى القيام بخطوة فعلية تجاه حل هذه المشكلة وهي أخذ قرار هام ونهائي: عدم الذهاب إلى أي مكان يحتاج الذهاب إليه إلى موعد مسبق. لا مواعيد. لا تأخير.

برج الأسد (23 يوليو – 22 اغسطس)

أخبار جيدة يحملها لك هذا الشهر عزيزي مولود برج الأسد. وخاصةً على الصعيد المهني. فبعد أشهر من شعورك بالامتعاض والقرف كلما نزلت من منزلك باتجاه العمل، أخيراً ستستعيد نشاطك وحيويتك، لأنك ستعمل من المنزل. حلم يتحقق. مع دخول الشمس إلى برج الثور تبدأ المشاكل تنهال على رأس المدير الذي أزعجك طوال الأشهر الماضية. مواليد الأسد الأكثر حظاً سوف يستقبلون الأيام العشرة الأخيرة من الشهر مع خبر “استقالة المدير لأسباب مجهولة” وقد تكون الفرصة ملائمة للبعض لاستلام المنصب بدلاً عن المدير المستقيل خاصةً إن كان لهم يد في “زحلقته.”

برج العذراء (23 اغسطس – 22 سبتمبر)

ألن تخفف بعضاً من وسواسك القهري مولود برج العذراء؟ يؤسفني أن أقول لك إنك مهووس عزيزي مولود برج العذراء. وهذا الهوس الزائد بترتيب كل شيء وتنظيم الملابس في الخزانة وصفّهم بحسب اللون والنوع متعب وغير مجد. تنصحك الأفلاك بأن تسترخي، وأن تحاول استبدال المعقم والممسحة التي تمسكها بيدك ليل نهار لتقوم بتنظيف كل بوصة مربعة من كل شيء تمتلكه، أن تستبدلها بكتاب مفيد أو مجلة مسلية. يجب عليك أن تتوقف عن رؤية العالم على أنه مكان كبير موجود من أجلك كي تقوم بتنظيفه، وأن تبدأ بالتفكير بنفسك وبمستقبلك.

برج الميزان (23 سبتمبر – 22 اكتوبر)

لديك هذا الشهر كل مبررات الخوف والقلق والاكتئاب مولود برج الميزان، فالأجواء حولك سلبية بشكل كبير. تشعر أنك مرهق طوال الوقت ولديك رغبة في البقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى أي مكان (في ظل الحجر المنزلي والإغلاق، حتى إذا أردت الذهاب، أين ستذهب أبعد من المطبخ أو الحمام؟). ولكن لا تستسلم لهذا الأمر، فأنت لا تزال شخص محبوب وهذا أهم ما في هذه الحياة. هل عندك شك، أنّك أحلى وأغلى امرأة في الدّنيا، كما يقول كاظم الساهر؟ ولكن نصيحة، ربما عليك أن تؤجل مشروع جسم الأحلام إلى أجل غير مسمى. تنصحك الأفلاك بتناول لوح من الشوكولا كاملة الدسم، ربما لن تلمح بعده أي أثر للاكتئاب.

برج العقرب (23 أكتوبر -22 نوفمبر)

يمتلك مولود برج العقرب هذا الشهر هدوء داخلي وسكينة قلما تنتابه. إنه شهر للحكمة والصفاء الذهني. ستتمكن من حل الكثير من المشكلات التي تواجهك، عن طريق تجاهلها بشكل كلي والتصرف كأنها غير موجودة. أخيراً، ستسريح من حمل ثقيل كان يثقل كاهلك، ألا وهو إثبات أنك ناجح وفلهوي، وستستسلم لفكرة الغرق في شبر الماء الذي تحاول السباحة فيه منذ سنوات. العالم تغير بعد الكورونا وعليك أن تتغير كذلك. هكذا يصبح التحكم في المواقف لديك أكثر سهولة بكثير، لأنك لن تضطر للتحكم فيها من الأساس.

برج القوس (22 نوفمبر – 20 ديسمبر)

إن أردنا أن نطلق اسماً على هذا الشهر بالنسبة لمواليد برج القوس فسنسميه: مغناطيس الحمقى. ستعاني هذا الشهر عزيزي مولود برج القوس من كثرة المعجبين غير المرغوب بهم حولك، ومن رغبتهم في التواصل معك ونيل رضاك. ستجدهم في كل مكان على الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي، ولن تستطيع التخلص منهم بسهولة، وربما أنت تستمتع قليلاً بذلك، نتفهم هذا الوضع. في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، ستكون قد تسببت بهرب كل الكائنات الحية من حولك. مبروك.

برج الجدي (21 ديسمبر – 19 يناير)

هذا الشهر مناسب لمواليد برج الجدي الذين لديهم طموح سياسي أو يرغبون بالترشح للانتخابات أو حصد الأصوات في مجال ما. ستتمكن من خلال قدرتك الكبيرة على الإقناع من حصد أعداد كبيرة من الأصوات. وقد تبدأ بحملة لمناصرة واحدة من قضايا البيئة أو الدفاع عن حقوق الحيوانات أو التغير المناخي، فهو السبب في مصيبة الكورونا التي نحن فيها. شخصيتك المركبة تساعدك لكي تكون سياسي ناجح، فبينما تبكي على قطط الشوارع المتشردة، ستفقع ضحكاً حين ترى واحداً من جيرانك السمجين الذين لا يلتزمون بالحجر الصحي وهو يتدحرج من أول السلم إلى آخره. هذا أنت، لا شيء غريب في بعض القسوة. ولكن لا تستغرب أن قررت أن تصبح نباتياً من شدة رقة قلبك مع الحيوانات.

برج الدلو (20 يناير – 18 فبراير)

عزيزي مولود برج الدلو، يمكنك اعتبار الابراج الشهرية مجرد وسيلة لدى الكون لتذكيرك بمدى روعتك واستثنائيتك. هذا الشهر تنصحك الأفلاك بالابتعاد عن أي مكان قد يحتوي على كميات كبيرة من الماء، أقصد البحر أو المحيط أو البحيرة، أو في ظل الوضع الحالي، حوض الاستحمام في منزلك. سيكون من الجيد أن تستحم باستخدام أقل كمية من الماء. لماذا؟ لأننا نخاف عليك أن تذوب في الماء لفرط حلاوتك.. يا سكر.