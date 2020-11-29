توقعات الأبراج لشهر ديسمبر

عزيزي مولود برج الحمل أبشرك بأنك ستنهي هذه السنة بطريقة جميلة جداً منهياً معها خمس سنوات من الحظوظ المضطربة التي تتأرجح بين السيء والأسوأ. بالنسبة لك عزيزي برج الدلو، فهذا الشهر سيكون سهل ولطيف وخفيف، وأنت رايق وجميل وناجح. أما برج الحوت، انتبه من الاندفاع بالحب، لسه سنة ٢٠٢١ بأولها، طول بالك وشوي شوي.

برج الحوت (19 فبراير – 20 مارس)

عزيزي مولود برج الحوت. هذا الشهر سعيد جداً بالنسبة لك وخاصةً على الصعيد العاطفي والمهني. شهر حافل، لكنه مُرضٍ للغاية. على الصعيد العاطفي قد تقابل شخصًا موهوبًا جدًا سيدعمك كثيرًا في المستقبل وسيقدم لك الحب النقي. أنت روح قلبك الحب النقي بعرف. لذلك الله يسمعنا الأخبار الطيبة. انتبه من الاندفاع والمبالغة لأنها قد تحفز الكراش على الهرب. لسه سنة ٢٠٢١ بأولها، عندك ١٢ شهر لتتعرف وتحب وتتعذب وينكسر قلبك أو تكسر قلبه، طول بالك وشوي شوي.

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برج الحمل (21 مارس – 20 أبريل)

عزيزي مولود برج الحمل أبشرك بأنك ستنهي هذه السنة بطريقة جميلة جداً منهياً معها خمس سنوات من الحظوظ المضطربة التي تتأرجح بين السيء والأسوأ. أخيرًا شهر إيجابي ومفعم بالطاقة والحيوية ومناسب لفتح أبواب جديدة وانتهاز الفرص. استغل هذه الطاقة عاطفياً أو مهنياً لتحقيق أهدافك قبل أن ينتهي هذا العام. قد تواجه بعض المشاكل بسبب تسرعك في الكلام أو الانفعال غير المبرر، أو طبعاً محاولاتك المستميتة لتبربر أفعالك. ما في داعي للتبريرات، روق وحاول فقط أن تفكر قبل أن تتحدث، كي لا توقع نفسك في مشاكل. حاول قلت حاول لم أطلب أكثر من ذلك.

برج الثور (21 ابريل – 20 مايو)

يحمل لك هذا الشهر عزيز مولود برج الثور تغيرات كبيرة وعميقة على الصعيد الشخصي والعملي والمادي. وبصراحة أنت لست مرتاحاً لأي من هذه التغيرات، مما يشكل عليك ضغطاً يجعلك تتمنى كل يوم أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه في ديسمبر ٢٠١٩، تخيل المأساة! تنصحك الأفلاك بأن تكون أكثر مرونةً وتقبلاً للتغيير. فلا شيء يبقى ثابتاً مع مرور الوقت، انت أكتر واحد بتغير رأيك أصلاً -طبعاً عند توفر حقائق ووثائق وأدلة تدعو لتغير الرأي، بس المهم بالنتيجة، بتغير رأيك. إذن، لا داعي للقلق. أنت عارف طريقك، بتمشى على مهل وبتجر وراك أثقال وجبال ومعاندات والكثير من الللللاااااا لكن بتوصل بالأخير، وبترضى بالقليل.

برج الجوزاء (21 مايو – 21 يونيو )

عزيز مولود برج الجوزاء، شو الحل معك حتى يتوقف هذا الهوس الذي لديك لامتلاك 2 من كل شيء؟ حبيبي الجوزاء ليس كل شيء في الدنيا لازم يكون في منو رأيين متناقضين، بصير يكون عندك رأي واحد، مزاح واحد، حبيب واحد، فستان واحد – بعرف لهون وبكفي. هذا الشهر رح يكون غير متوقع مثلك وقد تتعرض لبعض المتاعب والتشكيك بكونك صديقًا أو حبيبًا جيدًا – بتاخد بس وما بتعطي ليست أفضل طريقة لاستمرار العلاقات. تنصحك الأفلاك بألا تجادل، اسمع من تم ساكت. بس قول حاضر، صح، معاك حق، لأنه كل الناس اللي بحبوك قضوا كل السنة يسمعولك. حاج بقى.

برج السرطان (22 يونيو – 22 يوليو)

عزيزي مولود برج السرطان هذا الشهر مقسوم إلى نصفين بالنسبة لك. في النصف الأول من الشهر تشعر بأن أيامك ثقيلة وبطيئة والدنيا مش عم تمشي ولا شي من خططك زابط، ولكن في النصف الثاني من الشهر تبدأ بحصد نتائج خططك من نجاح ومال وترقية وعلاقات وشعور غامر بالراحة والانجاز، الحقيقة أنو الله رح يفتحها عليك بصراحة. لم لا تسترخ قليلاً، خلص السنة خلصت، واللي جاي أحلى بطمنك.

برج الأسد (23 يوليو – 22 اغسطس)

عزيزي مولود برج الأسد انشالله ألف مبروك. يمكنني أن أقول لك أن حظوظك السعيدة قد جاءت أخيراً. أنت دائماً ذو حظ جيد أعرف هذا الأمر، لكن أردت أن أؤكد لك أن هذا الشهر -ومجموعة أشهر من بعده، يلا يا عم – تحمل لك أخبار وأحداث سعيدة ومفاجآت. الأمور هذا الشهر قد تمشي بشكل سريع ما رح تلحق عليها، ولكن أنت ثابت من الداخل ولا تتأثر بالهزات. أنت معلم بهاي القصص. أكيد بعرف انكم بتعرفوا صفاتكم الإيجابية بس حبيت أأكد الموضوع.

برج العذراء (23 اغسطس – 22 سبتمبر)

يحمل لك هذا الشهر عزيزي مولود برج العذراء أجواءً غير مشجعة على قضاء الوقت مع الأصدقاء والاستمتاع والخروج. الأفضل أن تقضي هذا الشهر بعيداً عن الناس، لإن عليك أن تهتم بصحتك وخصوصاً مواليد العشرية الأولى. حاول أن تستمتع ببقائك بالببيت، نتفليكس وتيك توك وأكل وشرب. شو المشكلة ببضعة كيلوغرامات زائدة. مش أحسن من المرض؟

برج الميزان (23 سبتمبر – 22 اكتوبر)

هذا الشهر مثل كل شهر عزيزي مولود برج الميزان. مزاجك مضروب طبعاً، لكنه هذه المرة سيؤثر على كل من حولك، وبخاصةً عندما يرونك تمزح وتضحك مع الغرباء وبتقلب عصبي وتتفشش بالكل لما تكون بالبيت. سيكون هناك بعض المعاكسات الفلكية لكن في نهاية الشهر جاي الفرج، وتظهر ملامح السنة الجديدة وتبدأ بتلمس الأرض الصلبة التي تقف عليها. من الممكن أن يتم اكتشاف العلاقة التي تعيشها دون أن تخبر أي أحد. أعرف بأنك في قرارة نفسك تتمنى أن تنكشف الأمور، لكن هذا لا يمنع أنه من الضروري اختيار التوقيت الصحيح.

برج العقرب (23 أكتوبر -22 نوفمبر)

عزيزي مولود برج العقرب هذا الشهر مليء بالتوتر والستريس والنرفزة بالنسبة إليك. أقولها لك بصراحة يعني الوضع ضاغط بسبب كثرة العمل في الشهر الأخير من السنة. لكن أنت هنالك أسباب أخرى للتوتر وهو أنك راسك يابس وما عندك يما ارحميني! من قال إن الخيارات هي إما أبيض وإما أسود؟ هنالك شيء في الحياة اسمه رمادي. أو ألوان أخرى يا أخي غيرهم! ليش التناحة؟ نصيحة الأفلاك لك في هذا الشهر هي أن تشوف الدنيا بعدسة غيرك. أفضل لك ولغيرك.

برج القوس (22 نوفمبر – 20 ديسمبر)

ينتابك منذ الأيام الأولى في هذا الشهر شعور بالقلق عزيزي مولود برج القوس. رغم أن الأمور من حولك كلها منيحة وعال العال، لكنك تشعر أن هنالك مشكلة ما. في الحقيقة عزيزي هذا الشعور المتعب الذي تشعر فيه سببه موجود فقط داخل رأسك. لأنك تمر بفترة من التغيرات والتقلبات العاطفية التي ستزيد من تشويشك. وهذا أمر جديد عليك تماماً، أنت دائماً حازم وكتير perfectionist وما في شي من قرارتك بخر المي، بس هالشهر الوضع غير، وهذا ليس بالضرورة أمر سيء على فكرة. يعني فكر فيها ايجابيًا على الأقل.

برج الجدي (21 ديسمبر – 19 يناير)

ها قد أتى أجمل شهور السنة بالنسبة لك عزيزي مولود برج الجدي. الشمس تدخل برجك لتمنحك التألق والطاقة الجمال. أعرف أنك غالباً لا تقرأ الأبراج لكنني أقبض راتباً مقابل أن أخبرك بأن حظوظك سعيدة هذا الشهر. الوقت مناسب جداً بالنسبة إليك إن كنت تفكر بمشروع سفر أو انتقال إلى بيت جديد. أو حتى دخول في علاقة جدية. أنت منطقي غالباً لكنك عندما تحب تتخلى عن الحواجز والقيود التي حولك. نصيحة الأفلاك لك هي: لا تكن نكديًا. انظر لنصف الكأس المليان. اشربه إن تطلب الأمر.

برج الدلو (20 يناير – 18 فبراير)

عزيزي مولود برج الدلو هذا الشهر ستسير الأمور بسلاسة كبيرة لم تكن تتوقعها. شهر سهل ولطيف وخفيف، وأنت رايق وجميل وناجح. سيكون لديك وقت أخيراً هذا الشهر للقيام بكل الأشياء التي أجلتها من أول السنة، رح تحس حالك أنجزت، والوقت الذي تقضيه مع نفسك ومع أحبائك سيجدد لك طاقتك بشكل كبير، وسيفتح لك بواب وشبابيك، ومن الشباك لأرميك حالي.. بعتذر انعجقت. المهم، ستكون أفكارك أكثر استرخاءً وستكون أكثر لطفًا أكبر لمن حولك، مما يجلب الدفء إلى الجو. كونك حساسًا لمشاعر الآخرين، فمن المرجح أن يشعر الناس بالامتنان تجاهك، الجميع سعيد والحياة حلوة.