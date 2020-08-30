توقعات الأبراج لشهر سبتمبر

عيد سعيد لمواليد برج العذراء. تنصحكم الأفلاك بأن تقيموا حفلة مطنطنة طويلة عريضة احتفالاً بهذه المناسبة، لأن حظوظكم سعيدة وكل شيء على ما يرام، لكن تذكر أن تطلب من المدعوين ارتداء كمامات. أما مولود برج الدلو، فأنت لا تحتاج إلى الحظوظ السعيدة كي تكون رائعاً. لأنك رائع كما أنت. أما أنت عزيزي شارلوك هولمز.. أقصد عزيزي مولود برج الحوت. تنصحك الأفلاك بأن تستخدم هذه المهارات البوليسية التي لديك في الحياة العملية بدلاً من إهدارها على العلاقات.

يحمل لك هذا الشهر فرصاً ذهبيةً عزيزي مولود برج الحمل. على عكس الشهور الماضية التي حملت لك بعض التوتر والضغط وعدم الارتياح وخاصةً على الصعيد المالي. قد تكون خططت للذهاب في إجازة مثلاً، لكن كوفيد- 19 والوضع المادي السيء منعك من تنفيذ مخططاتك. لقد حان الوقت كي تضع كل ذلك وراء ظهرك، وتستعد لشهر من الحظوظ السعيدة. بعد طول انتظار ستتمكن من الخروج في Date على العشاء. ليس ذلك فقط، بل إنك سيكون معك مبلغ جيد من المال يكفيك كي تطلب أفخر صنف في قائمة الطعام. لكنك بالتأكيد لن تطلبه، وستختار أحد أصناف الباستا الاعتيادية لأنك كحتة… عفواً قصدت أن أقول: اقتصادي.

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ما رأيك ببعض المغامرة والتشويق هذا الشهر عزيزي مولود برج الثور؟ لما لا تجرب أن تذهب في رحلة صيد أو غطس أو تزلج على الجليد؟ طيب لما لا تقوم برحلة للتعرف على جذورك ومقابلة أقربائك الذين لا تعرفهم؟ هل خطر لك أن تشتري ألوان وتبدأ بتعلم الرسم؟ لم تعجبك هذه الأفكار؟ طيب جرب أخذ دروس طبخ أو رقص أو غناء؟ جميعنا نعرف أن مواهبك محدودة (كي لا أقول معدومة) في الطبخ والغناء والرقص. قد تكون قد تأخرت على أن تصبح مغنياً، ولكن أعتقد أنك ستبدع في الطبخ، اسمع مني وجرب. المهم جرب شي جديد. بليز تحرك! الوقت يمضي، وسيأتي يوم وتندم على إضاعة شبابك أمام شاشة الموبايل تتمشور بين السناب تشات والتيك توك والانستغرام. اللهم قد بَلغت.

عزيزي مولود برج الجوزاء آسفة لقول ذلك لكنني أود مصارحتك. بعد مراقبة النجوم والكواكب في برجك لساعات طويلة في الحقيقة لم أستطع أن أفهم أي شيء. الأمر معقد قليلاً. هناك تشكيلة واسعة من الكواكب تتمشى في برجك طالعين فايتين. القمر كالعادة سيزورك يومين ونصف خلال هذا الشهر. ستلتقي هذا الشهر مع شخص لطيف وخفيف وظريف، وستتبادلان حديثاً، قد يكون مهماً، وقد لا يكون. المهم اللقاء، الباقي تفاصيل.

شهر للحب والرومانسية بامتياز عزيزي مولود برج السرطان. تبشرك الأفلاك بفرح قريب وبراحة كبيرة على الصعيد العاطفي. انظر حولك. على الأرجح أنت الآن تنظر مباشرةً إلى توأم روحك. لا تستغرب. إن الحب موجود في مكان ما حولك، وما عليك إلا البحث جيداً. هل نظرت حولك؟ لم تجد أحداً؟ أوكي. في هذه الحالة أعتقد أن المشكلة منك. يمكن برجك مش سرطان! تأكد من الست الوالدة.

هذا الشهر تخبرك الأفلاك عزيزي مولود برج الأسد أن عليك أن تخفف قليلاً من حساسيتك المبالغ بها ومن شعورك المستمر بالغيرة من أي شخص يحصل على بعض الاهتمام سواك. بليز لا داعي للإنكار. الكل يعرف أنك تحب أن تكون مركز الكرة الأرضية. تنصحك الأفلاك بأن تكون أكثر عقلانيةً ومرونة فأمامك شهر مفصلي تتغير فيه أمور مهمة في حياتك، وقد تضطر لاتخاذ قرارات مصيرية. في الحقيقة غالباً قراراتك لن تقدم ولن تأخر وما سيحدث معك سيكون أشبه بالقدر، بس يعني Anyway جهز نفسك للتغيرات.

انشالله كل عام وأنت بألف خير عزيزي مولود برج العذراء. إنه شهر عيد ميلادك. حتى لو كنت من مواليد العذراء الذين احتفلوا بعيد ميلادهم خلال الأسبوع الأخير من أغسطس فما سأكتبه ينطبق عليك أنت أيضاً. شهر حلو كتير كتير بانتظارك. يعني الشمس ببرجك وكلك طاقة إيجابية وحيوية، شو بدك أحلى من هيك؟ إن كنت لم تحتفل حتى الآن تنصحك الأفلاك أن تقيم حفلة مطنطنة طويلة عريضة احتفالاً بهذه المناسبة. حظوظك سعيدة وكل شيء على ما يرام، لكن انتبه من كوفيد- 19. اطلب من المدعوين ارتداء كمامات.

هل سبق أن أخبرك أحد ما بأن لديك طبيعة ديكتاتورية وقمعية عزيزي مولود برج الميزان؟ رغم أنك تستطيع إخفاءها ببراعة كبيرة خلف قناع من اللطف الزائد والصوت الملائكي، إلا أنه عندما يجد الجد تتحول فجأة إلى جنرال ويتحول كل من حولك إلى جنود. على كل حال. أردت تحذيرك. فهذا الشهر قد تشعر بتقييد لحريتك من قبل راس أكبر من راسك في محيطك المهني. لتجنب أي عواقب سيئة حاول أن تتحلى ببعض المرونة، وضع نفسك مكان الآخرين من حولك قبل أن تطلب منهم أي شيء أو أن تحكم عليهم أحكاماً قطعية أو تفرض عليهم آراءك.

عزيزي مولود برج العقرب ماذا تعرف عن هجرة طائر اللقلق؟ هل تعرف أنه يهاجر من أوروبا إلى أفريقيا لقضاء الشتاء هناك؟ قد يمر سرب من اللقالق فوق رأسك خلال هذا الشهر أثناء هجرتهم. وقد لا يمر. المهم خلينا نرجع إلى السؤال الرئيسي: ماذا تعرف عن هجرة طائر اللقلق؟ الهجرة هي الكلمة التي ستكون في بالك طوال الوقت هذا الشهر، أعلم أنك تفكر بالهجرة، وهذا قد يكون الخيار الأفضل في الوقت الحالي. هاجر، سافر، جرب، وحاول أن لا تشعر بالذنب.

يحمل لك هذا الشهر بعض المتاعب على الصعيد العائلي عزيزي مولود برج القوس. من المحتمل أن تكون ضحية أخذ وردّ بين طرفين متخاصمين في العائلة، وكل واحد منهما يطالبك بالوقوف في صفه والدفاع عنه. لن يخطر ببال أحد من هذين الطرفين بأنك لو استطعت لطفشت منذ زمن بعيد إلى أبعد نقطة في أستراليا أو كندا مثلاً أو ربما أحد القطبين، ولتخلصت إلى الأبد من هذه المشاكل التي لا تنتهي. تنصحك الأفلاك بأن تتظاهر بالمرض وتلزم غرفتك وتمتنع عن الاختلاط بالناس. لا تشعر بالذنب لعدم محاولتك تحسين الأمور بين المتخاصمين. يبدو أن أمرهم ميؤوس منه.

عزيزي مولود برج الجدي. في الحقيقة كل مرة أكتب لك فيها توقعات برجك، أقع في حيرة كبيرة. لأن برج الجدي هو برج صديقي السابق الذي ارتبط بفتاة *%^ بعد أسبوع من انفصالنا، لكنه أيضاً برج أمي. ضع نفسك مكاني. هذا أمر محير جداً. ففي الوقت الذي تنتابني فيه الرغبة بأن أصب عليك كل غضبي ونقمتي، أتذكر أنه برج ماما أيضاً فأحاول أن أهدأ. أوكي. سآخذ نفساً عميقاً. شهيييق…….. زفييييير.. ممممم… أوكي. بالمختصر: أمورك منيحة شرط ألا تواعد أحداً. الحب دائماً للحبيب الأول. وضروري تنتبه على صحتك.

عزيزي مولود برج الدلو لقد أصبح معروفاً بالنسبة إليك وإلى الجميع أنك مولود مميز جداً واستثنائي. تشتهر بذكائك المذهل وسرعة بديهتك التي لا تضاهى. بالإضافة طبعاً إلى جمالك الخلاب. ليس لدي الكثير لأقوله لك. أنت لا تحتاج إلى الحظوظ السعيدة كي تكون رائعاً. أنت رائع كما أنت، استمر في فعل ذلك.

أووه عزيزي شارلوك هولمز.. أقصد عزيزي مولود برج الحوت. تنصحك الأفلاك بأن تستخدم هذه المهارات البوليسية التي لديك في الحياة العملية بدلاً من إهدارها على العلاقات واكتشاف من يحب ومن يكره ومن يتحدث عليك من وراء ظهرك. هذا الشهر ليس من أفضل الشهور بالنسبة إليك. ستعاني من بعض الضغوط في مكان العمل بسبب مؤامرة تحاك ضدك أو وشاية لرئيس عملك حولك. فتح عيونك منيح وحاول أن تكون حذراً. لكن لا تخف. أنت نزيه ومخلص. وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح.