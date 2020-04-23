توقعات الأبراج لشهر مايو

إن لم تكن قد وجدت نصفك الثاني بعد عزيزي برج الثور، فهذا الشهر هنالك فرصة كبيرة للقائه، لكن قد تكون أماكن اللقاء غير متوقعة لهذا تأكد من وجود ملابس ملائمة وقنينة عطر فاخرة في متناول يدك طوال الوقت. مولود برج السرطان، ستفوز هذا الشهر بجائزة نوبل في الفلسفة والتنظير وصفّ الحكي. أما برج الميزان، نصيحة، جرب تغيير ديكور غرفة الجلوس أو تعيد ترتيب خزانة ملابسك، وسترى كيف ستنحل جميع مشاكلك.

برج الحوت (19 فبراير – 20 مارس)

الحظوظ مساعدة هذا الشهر لمواليد برج الحوت الذين ما يزالون في مرحلة التحصيل العلمي، ففرص نجاحكم في أي امتحان أفضل بكثير من أي وقت آخر. يلا امتحانات نهاية العام على الأبواب، أم هل اعتقدتم أن فيروس كورونا سيجعلكم تنجحون بدون امتحانات، لا هذا فقط بأحلام اليقظة. تبشركم الكواكب أن أسماءكم ستكون من بين الأسماء الناجحة مهما كان نوع الامتحان الذي تقومون به، ولكن هذا لا يشمل تعلم فنون الطبخ، فهذا النوع من المهارات العالية يتطلب منك ما هو أعلى من قدراتك. خليك بالدراسة أحسن للجميع.

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برج الحمل (21 مارس – 20 أبريل)

لطالما كنت مميزاً عزيزي مولود برج الحمل بكونك متحدث جيد ولبق ويمكنك أن تأخذ الشخص الذي أمامك إلى البحر وترجعه عطشان باستخدام لسانك وقدراتك الكلامية. هذا الشهر هو أفضل شهر للاستفادة من هذه النعمة، فأنت في أفضل حالاتك الذهنية. تنصحك الأفلاك بالاستفادة من هذه الحظوظ السعيدة وإعادة الاتصال بكل أصدقاءك وعائلتك الذين خسرتهم خلال الأشهر الماضية بسبب استهتارك وأجوبتك المزعجة التي تسميها صراحة. حاول أن تضحك عليهم بكلمتين كعادتك، وتقنعهم أن علاقتك بهم ليست قائمة على المصلحة، بل على الحب والاحترام. لا تنسى أن تطيب خاطر مديرك بكلمين مجاملة. هيك بدون أي مناسبة. ذخيرة للمستقبل.

برج الثور (21 ابريل – 20 مايو)

جهز نفسك عزيزي مولود برج الثور، وتأكد من وجود ملابس ملائمة وقنينة عطر فاخرة في متناول يدك طوال الوقت. إنه شهر الحب والعلاقات بالنسبة لمواليد برج الثور وبخاصة خلال النصف الأول من الشهر. إن لم تكن قد وجدت نصفك الثاني بعد فهذا الشهر هنالك فرصة كبيرة للقائه. لكن قد تكون أماكن اللقاء غير متوقعة بالنسبة إليك (الخيارات محدودة في ظل الحجر). فلا تستغربي عزيزتي مولودة برج الثور إن وقعتِ في حب السمكري الذي سيقصد منزلكم لإصلاح بالوعة التواليت، فأقوى أنواع الحب هو الحب في الظروف القاهرة. قد تواجه مولود برج الثور مشكلات مع الشريك العاطفي، كأن تتعرض لضغوطات من قبله لتغيير طباع معينة لديك. نصيحة الأفلاك لك هي أنك جميل كما أنت. لا تساوم. ولا تفاوض. الله محيي الثبات.

برج الجوزاء (21 مايو – 21 يونيو )

ليس هنالك الكثير لقوله عزيزي مولود برج الجوزاء. الأيام الخمسة عشرة الأولى ليست الأفضل. ستشعر أنك مهمل وأن كل الناس من حولك منغمسين في مشاغلهم اليومية ولا أحد يلقي لك أي بال أو يرفع هاتفه للسؤال عنك. في منتصف الشهر تدخل الشمس برجك فتنتعش الأمور بعض الشيء. نصف مواليد برج الجوزاء سيحتفلون بعيد ميلادهم خلال النصف الأخير من هذا الشهر. تتنبأ لك الكواكب بقوالب من الكاتو والكريمة والمجاملات، وقد يتشجع بعض الأصدقاء ويتركوا الحجر المنزلي ليكونوا معك في هذا اليوم. ولكن على الأرجح لن يكون معهم أي هدايا. كل اللوم على الكورونا. المهم Happy birthday.

برج السرطان (22 يونيو – 22 يوليو)

هذا الشهر تفوز عزيزي مولود برج السرطان بجائزة نوبل في الفلسفة والتنظير وصفّ الحكي. ستكون قادراً على حل مشكلات كل أصدقائك وجيرانك واقربائك وزملائك في العمل بفعالية وسرعة وحنكة خلال اجتماعات زووم الافتراضية. لديك هذا الشهر قدرة عالية على الاستماع والمرونة والإدلاء بالنصائح، لكن ما إن يأتي الأمر إلى حل مشاكلك الخاصة حتى تفشل فشلاً ذريعاً. تنصحك الأفلاك بأن تهدئ من روعك وأن تتجاهل كل هذه الضغوطات التي تمر بها وتتابع دور الحكيم والناصح فكل مأزق أنت فيه أكبر من الثاني، ولن تستطيع أن تحل أي شيء. استسلم لقدرك وتظاهر بأنك على ما يرام.

برج الأسد (23 يوليو – 22 اغسطس)

تحمل لك الكواكب هذا الشهر بعض الإشارات الآتية من الماضي عزيزي مولود برج الأسد. قد تلتقي بأصدقاء قدماء لك كانوا معك في حارة الطفولة، أو في المدرسة. وقد يذكرونك ببعض الألقاب المضحكة التي كانوا يطلقونها عليك. تذكر أن ثلاثة أرباع المزح جد، وأن بعض الناس مكانهم المثالي هو الماضي السحيق. مواليد الأسد الأقل حظاً من المرجح أن تجمعهم الصدف بحبيب سابق أو الأسوأ، بزوج سابق، في لحظة حرجة أو ظرف استثنائي غير محبب- في السوبرماركت مثلاً وأنت تركض لتشتري بعض الحاجيات مرتدياً بنطلون البيجامة. تنصحكم الأفلاك بعدم فتح أبواب الجحيم عليكم، وبمحاولة الفرار من هذا الموقف بأقل الخسائر الممكنة. تذرعوا بأي حجة وانصرفوا. اختفوا عن وجه الأرض.

برج العذراء (23 اغسطس – 22 سبتمبر)

تمتلك عزيزي مولود برج العذراء هذا الشهر رغبة كبيرة بالخروج من المنزل ولقاء الناس والتنزه تحت أشعة الشمس. إنه وقت مثالي للإجازة والسفر. ولكن إحلم. لا مطارات، ولا سفر، كل ما ستحصل عليه هو صوت أمك وهي توقظك من الصباح الباكر كي تساعدها في لف ورق العنب؟ هل هناك ما هو أكثر جمال وحميمية من ضجيج الجارات عندما تجتمعن في المطبخ غير مهتمات بأي تباعد اجتماعي، ويقضين على أي شكل من أشكال الهدوء والخصوصية؟ وهل هناك ما هو أهم من الوقت الذي نقضيه مع عائلتنا والاستمتاع بالكثير من النق والنميمة؟

برج الميزان (23 سبتمبر – 22 اكتوبر)

عزيزي مولود برج الميزان لقد حان الوقت كي تقوم بتغيير حقيقي في حياتك. إلى متى ستنتظر أن يأتيك الفرج من السماء؟ وإلى متى سترمي اللوم على الآخرين في كل المشاكل التي تواجهك في حياتك؟ لقد حان الوقت كي تعيد الإمساك بزمام الأمور. منتصف هذا الشهر تدخل الشمس إلى برج الجوزاء الصديق لبرجك مما يعطيك دفعة قوية إلى الأمام ويشجعك على اتخاذ قرارات شجاعة ومصيرية. جرب تغيير ديكور غرفة الجلوس أو تعيد ترتيب خزانة ملابسك، وسترى كيف ستحل جميع مشاكلك.

برج العقرب (23 أكتوبر -22 نوفمبر)

ما رأيك عزيزي مولود برج العقرب أن تتوقف عن الادعاء والتصنع؟ ما رأيك أن تحاول ولو للحظة أن تتصرف كشخص طبيعي لا يحاول لفت الانتباه؟ في النهاية الجميع يعرف أنك مجرد شخص عادي، ولست ذلك الشخص الشغوف والمبدع الذي تحاول أن تقنعنا به. كلنا نعرف أن الكاميرا التي لديك هي مجرد أداة إضافية كي تلتقط المزيد من صور السيلفي، وأن حبك الحقيقي في الحياة هو جهاز الريموت كونترول. تنصحك الأفلاك هذا الشهر بأن تخفف بعض الشيء من ترديد القصة التي تحكيها لنا دوماً عن أثر الفراشة والجذب الكوني والإرادة.

برج القوس (22 نوفمبر – 20 ديسمبر)

شهر مهني بامتياز بالنسبة لمواليد برج القوس. وأخيراً بعد طول عناء سوف تحصد نتائج جهدك وتعبك. تتمكن وبعد محاولات عديدة من تجهيز أول نسخة من الـ CV الخاص بك وترسله إلى عدد من الشركات التي تبحث عن موظفين، لكنك على الأرجح لن تتلقى أي اتصال من أي موظف موارد بشرية منهم لأنهم ببساطة يعملون من المنزل، يعني لا يعملون. بعد فقدان الأمل، ستعدل صفحتك على موقع LinkedIn وستضيف معلوماتك الجديدة. برافو، أخيراً. إن كنت من المحظوظين قد يكتشف أحد ما صفحتك ويضغط على الرابط لتصفحها. وهكذا تكون قد أنجزت أهم مشاريعك لعام 2020.

برج الجدي (21 ديسمبر – 19 يناير)

ليس من عادتك مولود برج الجدي أن تفقد سيطرتك على نفسك بشكل كامل. لكن هذا الشهر مختلف عن بقية الشهور. إنه شهر الغضب بالنسبة لمواليد برج الجدي. إن كنت تخبئ في قلبك انزعاجاً تجاه أحدهم أو لوماً فأنت معرض لكي تنفجر أمامه، أو أن تتوجه بالإهانات والسباب إلى الشخص الذي سبق أن أزعجك مرة. قد تنتابك نوبة غضب في مكان وزمان غير مرغوبين. لن تستطيع احتمال سماكة بعض الأدمغة الموجودة حولك مما سيدفعك إلى تصرفات غير دبلوماسية. تنصحك الأفلاك بتناول المهدئات حرصاً على مستقبل حياتك المهنية، وخاصةً البابونج والمليسة واليانسون.

برج الدلو (20 يناير – 18 فبراير)

إنه شهر الانفراجات المالية بالنسبة لمواليد برج الدلو. فمنذ اليوم الأول يبدأ المال بالتدفق إلى حياتكم من كل حدب وصوب. هدايا، زيادة على الراتب، مكافآت لم تكن في الحسبان، جرة ذهب.. أجل لا تستغرب. من قال إن زمن الكنوز قد ولى؟ ومن يستحق العثور على الكنز أكثر منك؟ بالتأكيد لا أحد. كل هذا وأكثر قد يحدث في شهر الانفراجات المالية، لذلك تنصحك الأفلاك باستثمار هذا الربح من أجل بناء صورتك الاجتماعية، والتبرع بجزء بسيط من المال لإحدى الجمعيات الخيرية ومن ثم ملء صفحات السوشيال ميديا بصورتك أثناء هذا العمل البطولي.