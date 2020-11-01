توقعات الأبراج لشهر نوفمبر

عزيزي برج السرطان، الأفلاك معك هذا الشهر، ننصحك بأن تستخدم حظوظك السعيدة وتسافر. سافر وأحضر كل معقماتك وكماماتك. لا أحد سيستهجن ذلك في زمن الكورونا، عادي رواق. برج الميزان، الوضع كمان جيد هذا الشهر، ولكن نصيحة الأفلاك هي أن تتوقف عن التردد والحيرة وتختار، إختر شيئًا، حاول أن تعود نفسك على الأمر، الخيارات أمر جيد ولا داعي لإعادة التفكير بكل شيء والتخطيط لكل حركة – ٢٠٢٠ علمتنا أن كل الخطط والترتيبات قد تذهب أدراج الرياح بلحظة.

برج الحوت (19 فبراير – 20 مارس)

هذا الشهر سيكون عقلك نشطًا بشكل خاص عزيزي مولود برج الحوت وخاصةً إن كنت طالباً أو باحثاً أو مبرمجاً أو تعمل في أي قطاع يحتاج إلى الذكاء والتفكير. إنه وقت مثالي للشروع في محاولة كتابة بحث أو دراسة. حاول ألا تضيع هذه الفرصة. ولكن انتبه من رغبتك بإنهاء الأمور بسرعة وكرفتة، وراجع أي ورقة تكتبها أو أي بريد إلكتروني مرتين أو ثلاث مرات للتأكد من أنك لم تنسى شيئاً أو لم ترسل الرسالة إلى المستلم الخطأ، لأن هذه عوايدك.

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برج الحمل (21 مارس – 20 أبريل)

هذا شهر للمال والحب عزيزي مولود برج الحمل. أكيد مستغرب من كلامي لأن المال والحب عادةً لا يزدهران في الوقت نفسه. بس هالمرة الأمور رح تكون غير العادة. تمتلك جاذبية خاصة تمكنك من سحر قلب من تحب من جهة، إضافةً إلى ذلك ستدخل في شراكة تجارية رابحة. إنتبه من أمر واحد، يبدو أن حبيبك سيكون هو شريكك في العمل أو أن شريك العمل قد يتحول لحبيب. حاول الفصل بين الأمرين أو الموازنة بينهما، أحسن ما تصير الخسارة خسارتين، الله معك.

برج الثور (21 ابريل – 20 مايو)

نظرًا لأن كوكب المريخ يتمشى بالقرب من برجك يؤسفني أن أخبرك عزيزي مولود برج الثور بأنك ستشعر هذا الشهر بالتعب والإرهاق أكثر من المعتاد. ربما كنت مشغولاً للغاية في الأشهر الأخيرة في محاولة بدء مشروع ما وأنت تدرك الآن أنه سيواجه عقبات. لا تسمح لهذه الضغوط بأن تؤثر على صحتك العقلية، لذا إذا كنت تشعر بالقلق أو الغضب فقد يكون الوقت الآن هو الوقت المناسب للتراجع وإعطاء الأولوية للراحة والاسترخاء. بصراحة أنت بعقلاتك بالزور متحملينك كيف إذا بتكتئب؟

برج الجوزاء (21 مايو – 21 يونيو )

عزيزي مولود برج الجوزاء من المحتمل أنك مشغول جدًا بعملك في هذا الشهر. تفتح لك الأفلاك الباب للانتقال إلى عمل أفضل، أو يتغير مديرك في الشركة التي تعمل بها ويغير كل هيكلية العمل وتكون هذه التغيرات لصالحك. لكنك بنفس الوقت ستتحمل المزيد من المسؤوليات. الحلو ما يكمل. أما إذا كنت لا سمح الله عاطلاً عن العمل، كمعظم البشرية هذا العام، فقد تجد أخيراً فرصة عمل جيدة، الحظوظ معك، وعليك استغلالها لمصلحتك.

برج السرطان (22 يونيو – 22 يوليو)

هل تفكر بالسفر عزيزي مولود برج السرطان؟ هل لديك شعور بأنك مللت من شوارع البلد الذي تعيش فيه ومن كل الناس من حولك؟ هذا الشهر لديك حظوظ جيدة إن كنت قد تقدمت بطلب للسفر إلى مكان ما. تسمع أخباراً سارة تتعلق بتأشيرة أو عقد عمل في دولة من دول العالم. لكن بما أنك موسوس وكل عقلك بالنظافة والجراثيم ومين عطس جنبك وشو الكمامة المناسبة – أو الكمامتين في حالتك- ستفكر أن الأفضل عدم السفر من الأساس، وأن البقاء في البيت مع معقماتك هو الحل الأفضل، ولكن تنصحك الأفلاك أنه وبغض النظر عن أي شيء، مهما كانت مخاوفك كبيرة، استخدم حظوظك السعيدة وسافر. سافر وأحضر كل معقماتك. لا أحد سيستهجن ذلك في زمن الكورونا، من حظك.

برج الأسد (23 يوليو – 22 اغسطس)

هذا شهر للعاطفة المتدفقة تجاه العائلة والأقرباء والمنزل عزيزي مولود برج الأسد. سيكون انتباهك منصباً على القيام بتصليحات في منزلك وتلبية احتياجات عائلتك. ستكون متواجداً مع أقاربك أو والديك في أكثر من مناسبة. حاول بس بعد هذا اللطف المفاجئ الذي سينزل عليك، ألا تصرع رأس أهلك وعائلتك بمحاسنك وفضائلك، وألا تقضي الوقت كله تحكي لهم كم أنت ابن بار ومرضي.

برج العذراء (23 اغسطس – 22 سبتمبر)

حظوظك هذا الشهر ليست في أفضل أحوالها عزيزي مولود برج العذراء وخاصةً على الصعيد العاطفي. تشعر بأن الشرارة قد خفّت في العلاقة الحالية التي تعيشها، أو أن حياتك أصبحت راكدة أكثر من اللازم. يا سلام، مشاكلك بسيطة مقارنة بباقي الأبراج، انظر للجانب الإيجابي – وهذا أمر لا أقوله دائماً- علاقتك باردة وحياتك مملة؟ على الأقل لديك علاقة ولديك حياة – مملة أفضل من nothing. على الأقل لديك شيء تشتكي منه وتُنق عليه، هذا يجعلك أفضل من وضع كثيرين، إسمع مني. ولزيادة الخير، الأسبوع الأخير من الشهر تعود بعض السكينة لعلاقتك العاطفية وتزول الضغوط.

برج الميزان (23 سبتمبر – 22 اكتوبر)

عزيزي مولود برج الميزان هذا الشهر ستشعر أن لديك طاقة أقل من المعتاد وستكون محتاراً ومتردداً طوال الوقت حول كل ما يتعلق بحياتك- مع أن كثيرين يتمنون ربع الخيارات التي لديك. بالنسبة لك، وجود أكثر من خيار ليس أفضل شيء في حالتك. ولكن الدنيا مش عادلة، هيك هي. لهذا نصيحة الأفلاك هي أن تتوقف عن التردد والحيرة وتختار، إختر شيئًا، حاول أن تعود نفسك على ذلك خلال التبضع، إبدأ باختيار نوع الشامبو ومزيل العرق ولون فرشاة الأسنان بسرعة وبدون تردد وبدون تفكير. وسترى أنك قدراتك على الاختيار ستتحسن، إذا لم ينفع ذلك، كل ما عليك هو سؤال شخص آخر بأن يقوم باتخاذ القرار عنك. سهلتها عليك.

برج العقرب (23 أكتوبر -22 نوفمبر)

مع وجود الشمس في برجك هذا الشهر فأنت أكثر إشراقًا من أي وقت مضى عزيزي مولود برج العقرب. هذا هو أهم وقت لوضع خطط للعام المقبل. رتب أولوياتك واختر ما هو أكثر أهمية بالنسبة لك. كل المؤشرات تشير إلى أنك مقبل على وضع اقتصادي وعَملي أفضل، بس طبعاً كل هالحكي ما رح يؤثر فيك، وستبقى ضارب بوز ومحسس البشرية أنك ضحيتها الأولى والأخيرة. خفف شوي لعب دور البطولة، هيدا الشهر جاي معك، مش ضدك.

برج القوس (22 نوفمبر – 20 ديسمبر)

من الواضح جداً بالنسبة لي عزيزي مولود برج القوس أن هذا الشهر هو ليس من أفضل الشهور بالنسبة لك وخاصةً على الصعيد العملي والصحي. تشعر أنك محبط من الركود في عملك ومن القيام بنفس المهام مراراً وتكراراً. ولكن لا تفكر بالعمل هذا الشهر، الأهم صحتك. هذا الشهر أنت ليست في أفضل أحوالك صحياً، يلا بلش شرب مي وزنجبيل وفيتامينات وخضار وفواكه، وطبعا شوربة دجاج -أما في حالة إذا كنت vegetarian – بلا منها الشوربة، خليك بالخضار. ألف سلامة.

برج الجدي (21 ديسمبر – 19 يناير)

تساعدك الأفلاك هذا الشهر على اتخاذ قرارات حاسمة تخص كل الأمور التي ما تزال معلقة في حياتك عزيزي مولود برج الجدي. تتخذ قراراً مهماً بشأن شخص أنت في علاقة حب معه. ثق بقلبك فغالباً سيرشدك إلى الطريق الصحيح. قد يقودك نحو الارتباط والالتزام بهذا الشخص أو حتى قد تصل الأمور معك إلى درجة اتخاذ قرار الزواج، أعيد وأكرر هناك قرار كبير وحاسم بانتظارك. وقد يقودك بالاتجاه المعاكس تماماً بدلاً من ذلك أي نحو حدوث انشقاق بينكما والذهاب كل واحد في حال سبيله. الانفصال لا يبدو خياراً سيئاً على فكرة، فكر بذلك، هذا أفضل من ترتيب حفلة عرسك على زووم، يحضره عشرة؟

برج الدلو (20 يناير – 18 فبراير)

عزيزي مولود برج الدلو هذا الشهر يحمل لك حظوظاً مواتية إن كنت تحلم بالشهرة والشعبية. وخاصةً مواليد برج الدلو الذين يعملون في الصحافة أو الفن أو السياسة أو حتى العلاقات العامة. لا تستغرب إن حصلت صورة بروفايلك على فيسبوك على أكثر من 500 لايك. الـ influencers بشو أحسن منك؟ ها؟ المهم، استمع بهذه الفترة من الشهرة والإعجاب فهي عادة لا تطول، وحاول أن لا تقلب الموضوع دراما وغرور وشوفة حال. أحلى شي التواضع، بعرف جملة مكررة وسمعتها ألف مرة ولكنها من هالجُمل القليلة الحقيقية.