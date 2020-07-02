توقعات الأبراج لشهر يوليو

منذ 22 من الشهر الماضي دخلت الشمس برجك عزيزي مولود برج السرطان، وبدخولها جلبت لك الدفء والطاقة والإشراق، لذلك جهز نفسك فأمامك شهر سعيد وجميل ومليء بالمفاجآت السارة. أما أنت عزيزي مولود برج القوس، فعليك هذا الشهر أن تخفف من شعورك الدائم بأنك ضحية. حاول على الأقل. مولود برج الحوت، هذا الشهر هو الوقت المثالي كي تتوقف قليلاً وتأخذ نفساً عميقاً، وتراجع نفسك وخياراتك. أعيد وأكرر. هذا وقت مناسب كي تقضيه مع نفسك، وليس لتركض لمساعدة فلان والتضحية في سبيل فلان. أوك؟

عزيزي مولود برج الحمل هذا الشهر تتراكم لديك الأعمال والانشغالات بشكل مش طبيعي. مهما حاولت تنظيم وقتك وترتيب مهماتك حسب “الديد لاين” فلن تتمكن من السيطرة على الوضع. الموضوع هذه المرة ليس في يدك. فالمهمة التي تعتقد أنها تتطلب منك العمل ليومين ستحتاج منك أسبوعاً لإنجازها. قد تعتقد أن السبب هو الزحمة أو درجة الحرارة المرتفعة أو الكنبة غير المريحة التي تجلس عليها. لكن لا. كل ذلك لا علاقة له بالأمر. هذا الشهر للتأخير والعركسة. هيك شغل الله. دبر حالك وحاول قدر الإمكان أن تخفف من المسؤوليات وتعتذر عن الالتزامات الزائدة.

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والله يا عزيزي برج الثور اللي بيشوفك هاد الشهر ما بيعرفك! لديك طولة بال غير معهودة وقدرة على الاستماع للناس ولقصصهم وشكواهم من الصباح إلى المساء، بصدر رحب وبابتسامة. من وين هالرواق؟ طبعاً الأمر ليس له علاقة بتغير في شخصيتك الغير صبورة، كل ما في الأمر أنك تشعر بالملل وليست لديك أي رغبة أو طاقة للجدال أو الرفض أو النقاش في أي موضوع. شهر كامل تقول فيه “نعم” لكل شيء. نصيحة الأفلاك لك هي ألا تسرف في هز رأسك والابتسام والموافقة، فقد يضعك هذا الأمر في مواقف محرجة لاحقاً.

وأخيراً خلصنا من شهر عيد ميلادك عزيزي مولود برج الجوزاء. انتهت الاحتفالات والآن حان وقت الجد. هذه السنة يجب أن تنجز الكثير من الأمور المؤجلة. ما رأيك أن تضع خطة وتنظم ما عليك القيام به وتوزعه على أشهر السنة؟ مبدئياً يجب أن تحسن من مسكنك. شهر تموز هو شهر مناسب لهذا الأمر.. لكن انتبه، فقد تواجه بعض المشكلات مع شركاء السكن الذين يتذمرون طوال الوقت من مزاجيتك وفوضويتك. بصراحة معهم حق. تنصحك الأفلاك أن تجد لنفسك شركاء سكن أكثر فوضوية ولا مبالاة منك، بحيث تستطيع أنت التذمر منهم. غالباً سيكونون أيضاً من برج الجوزاء. يا محاسن الصدف.

منذ 22 من الشهر الماضي دخلت الشمس برجك عزيزي مولود برج السرطان، وبدخولها جلبت لك الدفء والطاقة والإشراق، ولحسن الحظ سترافقك حتى 22 من هذا الشهر. لذلك جهز نفسك فأمامك شهر سعيد وجميل ومليء بالمفاجآت السارة، وقد تتحقق أخيراً قصة الحب التي انتظرتها منذ بدء الإغلاق والحجر المنزلي. الوضع بشكل عام لطيف وستشعر بالقرب من الجميع، طلعات ولقاءت وعلاقات، يعني هذا الشهر ببساطة سيكون في رثاء التباعد الاجتماعي.

لقد حان الوقت أن تنهي هذه الحالة من الكسل عزيزي مولود برج الأسد. حركلي حالك شوي! يكفي اتكالية على الآخرين والتأجيل إلى ما لا نهاية. هذا الشهر لا تنفع معه استراتيجيتك الشهيرة: “اعمل بذكاء وليس بجد” التي تحب اتباعها دائماً. بذل جهد أقل جهد ممكن آملاً الحصول على أفضل النتائج، لن ينفع هذا الشهر وقد يضعك في موقف محرج مع أحد أساتذتك في الجامعة أو المدرسة، أو مع مديرك.

عزيزي مولود برج العذراء تمر ببعض الأوقات الصعبة هذا الشهر. قد تشعر أنك منبوذ بعض الشيء وقد تعاني من جفاء المحيطين فيك أو قد تشعر بأنهم يتجنبونك ويتحاشون التعامل معك. وقد يصل الأمر إلى مراحل خطرة كأن يخطط أصدقاؤك للخروج دون أن يعرضوا عليك مرافقتهم. مصيبة! لا تشعر بالإحباط إذا اتهمك أحدهم بأنك ممل. أنت لست ممل. لكنك مثقف كبير وكلامك معقد وصعب الفهم إلى درجة أن الناس بحاجة إلى التخرج بدرجة دكتوراه في فلسفة أو علم اجتماع حتى يستطيعوا فهمك. خفف شوية فلسفة.

عزيزي مولود برج الميزان أنت مقبل على شهر يحمل لك الكثير من راحة البال والطمأنينة. ستجد حلولاً لكثير من مشاكلك، و إجابات للأسئلة التي حيرتك طويلاً. شهر كشف المستور وحل الألغاز، ولا تستغرب أن تسمع ببعض الفضائح هنا أو هناك. كأن تكتشف سبب الترقيات المستمرة لأحد زملائك في العمل، أو السر وراء السيارة الجديدة التي اشتراها جارك أو مصدر الذكاء الذي نزل فجأة على قريبك. ليس ذلك فحسب، بل قد تكتشف أيضاً أجوبة الكثير من الأسئلة الوجودية. كأن تعرف “ليه بيداري كده ولا هو داري كده؟” أو أن تكتشف أخيراً “هي عاملة إيه دلوقت؟”

تشعر هذا الشهر عزيزي مولود برج العقرب بصفاء ذهني ورغبة عارمة بالقراءة وتثقيف نفسك. وتشعر أن لديك الوقت والطاقة الكافيين لتحقيق هذه الرغبة. تشتري الكثير من الكتب التي رغبت بقراءتها طويلاً ولم يتح لك المجال، وقد يبلغ بك الحماس مرحلة متقدمة، وتشتري كمية أكبر من الكتب إلى درجة أنك قد تحتاج إلى رفوف جديدة للمكتبة. على الأرجح لن تقرأ ولا كلمة من الكتب التي ستشتريها وستتحجج بضيق الوقت. إن لم تخب توقعاتي فأنت لن تقرأ أكثر من بريدك الإلكتروني وتشاهد بعض الفيديوهات على تيك توك.

ما بك عزيزي مولود برج القوس؟ لماذا أنت غاضب إلى هذه الدرجة؟ أعرف أنك مررت بشهر من الحظوظ التعيسة وقتال طواحين الهواء. لكن كل ذلك لا يبرر هذا السلوك العدواني الذي تمارسه مع المحيطين بك. لا يعجبك كلامي؟ أتبلى عليك؟ إذاً بماذا تفسر رغبتك المستمرة في محاربة كل من حولك وشعورك الدائم بأنك ضحية؟ هذا الشهر لديك الفرصة كي تهدئ من روعك وأخذ قسط من الراحة في أي مكان تحبه ويشعرك بالأمان مع صديق ترتاح معه. تذكر حكمة السمكة نيمو في فيلم Finding Nemo: الأسماك أصدقائي. ليسوا مجرد طعام.

عزيزي مولود برج الجدي لماذا كل هذا الحزن؟ لماذا تنزوي على نفسك وترفض لقاء الأصدقاء والأهل؟ أعرف أنك حزين ومثقل بالهموم، وتفتقد برنامجك المفضل على اليوتيوب بعد أن توقف لأسباب إنتاجية، لكن حان الوقت لأن تنفض عنك غبار الحزن والكآبة. هذا الشهر مناسب جداً لك كي تبدأ صفحة جديدة. اشحن ثقتك بنفسك وتقدم نحو الأمام دون أي التفات إلى الوراء وحطم كل الجدران التي بنيتها حول نفسك.

الشهر الماضي هزأت زحل من توقعاتي لك عزيزي مولود برج الدلو. بصراحة لا أعرف لماذا. لذلك هذا الشهر نكاية بكل الحساد والعدا، سأرسل لكل مواليد برج الدلو حبي وتحياتي وسأهديهم أغنية “كيد عزالك حبيبي.”

عزيزي مولود برج الحوت هذا الشهر هو الوقت المثالي كي تتوقف قليلاً وتأخذ نفساً عميقاً، وتراجع نفسك وخياراتك. أعيد وأكرر. هذا وقت مناسب لتقضيه مع نفسك، وليس لتركض لمساعدة فلان والعمل بدلاً عن فلان والتضحية في سبيل فلان! جرب ولو مرة واحدة أن تعامل الناس كما يعاملونك. أعرف أنه طلب صعب، فأنت تحب أن تلعب دائماً دور الشهيد المضحي. أنت حر. لكن تذكر أن الحياة ماراتون طويل وليست مجرد سباق قصير. لا تستهلك كل طاقتك من الجولة الأولى.