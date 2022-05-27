توقفوا قليلاً وشاهدوا هذه الصور الرائعة لمجرة درب التبانة

تعتبر مجرة أندروميدا (المرأة المسلسلة) أقرب جارة كبيرة لمجرتنا، وهي تبعد بحوالي 2.5 مليون سنة ضوئية. والحقيقة المدهشة أن تلك المجرة هي أكثر الأشياء البعيدة في السماء الممكن رؤيتها بالعين المجردة -ولكن فقط في ليلة صافية من موقع من السماء المظلمة جدًا.

أصل اسم أندروميدا يعود إلى أسطورة يونانية كعادة أغلب النجوم والكواكب، والتي تروي أن (كاسيوبيا) زوجة ملك إثيوبيا تفاخرت يومًا بأن ابنتها أجمل من جميع حوريات الماء بنات إله البحر (بوسيدون)، فشعرن بالغضب الشديد من الإهانة التي لحقت بهن وطلبت زوجة إله البحر منه أن يعاقب (كاسيوبيا) على تبجحها وغرورها.

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فأرسل (بوسايدون) وحشًا من وحوش البحر ليهاجم شواطئ المملكة، وعندما اشتد الأمر على الناس لجأ الملك إلى عراف أخبره أنه عليه أن يضحي بابنته الأميرة أندروميدا ويتركها قربانًا للوحش. وهو ما قام به، ولكن حدثت المعجزة وتم انقاذها في اللحظة الأخيرة على يد حبيبها بيرسيوس الذي قتل وحش البحر وخلصها. تزوج البطل من الأميرة وأنجبا ستة أطفال. وبعد وفاة الأميرة قامت إلهة أثينا بوضع صورة أندروميدا في السماء الشمالية بين النجوم وتسمية مجرة كاملة باسمها.

أندروميدا كما يبدو تحب سرقة النجوم من المجرات الأخرى، ستلتهم مجرة اندروميدا درب التبانة في غضون أربعة مليارات سنة، ولكن حتى ذلك الحين، لدينا هذه الصور المرصعة بالنجوم لتبقى معنا.

في كل عام، تصدر مدونة السفر Capture the Atlas أفضل 25 صورة لمجرة درب التبانة من بلدان مختلفة. شهر مايو هو ذروة موسم درب التبانة، والذي يمتد من فبراير إلى أكتوبر في نصف الكرة الشمالي، ومن يناير إلى نوفمبر في نصف الكرة الجنوبي. أفضل الصور لهذا العام هي من 12 دولة بما في ذلك مصر وسلوفينيا وأستراليا واليابان والولايات المتحدة.

“العصر الجليدي” لألفين وو، التبت.

“اشعاع مجرة درب التبانة” لجينجي هي في شينجيانغ، الصين

“سر” لمارتن زاجاك، الولايات المتحدة.

“سماء الشتاء فوق الجبال” للمخرج توماش سلوفينسكي، سلوفاكيا.

“درب التبانة فوق الصحراء” لتريفور دوبسون، أستراليا.

“بيت الخزامى” لبنيامين بركات، فرنسا.

“ليالي مصرية” لبوراك اسنبي، مصر.

“زخات نيزك” لأوروس فينك، سلوفينيا.

“جبل فوجي ودرب التبانة فوق بحيرة كاواجوتشي “لتاكيموتشي يوكي، اليابان.