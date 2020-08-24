توقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة

توقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة بعد نفاد الوقود اللازم لتشغيلها على إثر وقف إسرائيل الخميس إمدادات الوقود ضمن العقوبات التي فرضتها على غزة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة. وبحسب المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت فإن “جدول وصل الكهرباء سيتراوح ما بين 3-4 ساعات فقط، مقابل 20 ساعة قطع، بدلاً من 8 ساعات وصل و8 ساعات قطع كما كان معمولا به.” وتزود شركة الكهرباء الإسرائيلية قطاع غزة بنحو 120 ميغاواط من الكهرباء، في الوقت الذي تقدر فيه حاجة القطاع إلى حوالي 500 ميغاواط من الكهرباء.

وبحسب بيان سلطة الطاقة الوطنية، فإن العجز في إمدادات الطاقة في القطاع يزيد عن 75%، ما قد يُشلّ جميع جوانب الحياة في غزّة . وقامت إسرائيل خلال الأيام السابقة بقصف عدة مواقع قطاع غزة، وأغلقت معبر كرم أبو سالم -وهو المعبر التجاري الحدودي بين إسرائيل وغزة- ومنع دخول وقود صناعي لتشغيل محطّة الكهرباء. كما قلّصت إسرائيل منطقة الصيد في غزّة.

Videos by VICE

وأدى القصف الإسرائيلي لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة في صيف العام 2006 إلى تدمير المحطة بالكامل والتسبب بعجز في إمدادات الكهرباء منذ ذلك الحين وحتى اليوم. ويعاني أكثر من 50% من سكان قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه مليوني فلسطيني من الفقر بحسب البنك الدولي. وتفرض إسرائيل حصارًا بريًا وبحريًا وجويًا على قطاع منذ عام 2007.

شرطي أمريكي يقوم بإطلاق النار على رجل أسود 7 مرات

وثّق مقطع فيديو صادم لحظة قيام شرطي أمريكي أبيض بإطلاق النار على رجل أسود 7 مرات (بحسب ما ظهر في الفيديو) في ظهره خلال محاولة اعتقاله أمام أطفاله وعائلته. ووقعت الحادثة في كينوشا بولاية ويسكونسن الأمريكية. وتفيد التقارير أنّ (جاكوب بليك) البالغ من العمر 29 عاماً، نقل إلى المستشفى مساء الأحد في حالة خطيرة.

ويظهر مقطع فيديو بليك يسير باتجاه سيارة دفع رباعي بينما يتبعه ثلاثة من عناصر الشرطة على الأقل وبنادقهم مصوّبة نحوه. وقال شهود عيان إن بليك كان يحاول فض شجار في منزل قريب، ولم يشكل أي تهديد للشرطة. وقد اندلعت احتجاجات عنيفة في ولاية ويسكنسون الأمريكية. وتعيد هذه الحادثة للأذهان مقتل الأمريكي جورج فلويد خنقاً على يد عناصر الشرطة الأمريكية.

الحسكة تموت عطشًا

أثار انقطاع المياه عن منطقة الحسكة شمال شرق سوريا موجة غضب وتضامن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت هاشتاغ انقذوا_الحسكة و الحسكة_تموت_عطشا. وتعاني الحسكة، التي يقطنها أكثر من مليون إنسان، من انقطاع المياه منذ أكثر من 10 أيام في ظل ارتفاع درجات الحرارة والمخاوف من تفشي فيروس “كورونا” التي تتزايد أعداد الإصابات فيه في تلك المنطقة وفق الإحصاءات الرسميّة.

وحمل بعض المغردين تركيا مسؤولية قطع المياه عن المحافظة السورية بسبب “سيطرة فصائل مسلحة تابعة لها” على مدينة رأس العين والتي تضم محطة علوك التي تعتبر مصدر ماء الشرب الوحيد لمدينة الحسكة وأريافها. وقد طالبت سوريا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتدخل بشكل فوري لوقف “جريمة قطع تركيا مياه الشرب عن نحو مليون سوري في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد.” وفي منتصف شهر أكتوبر 2019، تمكّنت القوات التركية بمساندة فصائل المعارضة السورية الموالية لها من السيطرة على مدينة رأس العين وعلى محطة “علوك” بشكل كامل. وبحسب خبراء، تسعى الفصائل الموالية لأنقرة إلى إرغام قوات سوريا الديمقراطية على مدّ مناطقها بالكهرباء مقابل إعادة تزويد مناطق “سوريا الديمقراطية” بالمياه.

بيع رقم سيارة بـ 1.9 مليون دولار أميركي في الإمارات

سبعة ملايين درهم أو 1.9 مليون دولار هو الرقم الذي دفع للحصول على رقم سيارة V12 ضمن مزاد الأرقام المميزة للمركبات الذي تقيمه هيئة الطرق والمواصلات في الإمارات. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام” فقد فقد بيعت أرقام للمركبات في مزادات بلغت أكثر من 36 مليون درهم، أي نحو 98 مليون دولار. وكان الرقم الأعلى سعرا “V12″، تلاه الرقم “S20” والذي بيع بأكثر من مليون دولار، والرقم “Y66” بسعر 817 ألف دولار.

وكان أغلى رقم لمركبة في الإمارات قد بيع في 2008 بسعر تجاوز 52 مليون درهم، ما يتجاوز 14 مليون دولار، حيث كان يحمل رقم “1.” ويتم استخدام لوحات أرقام السيارات في الإمارات كدليل على الثروة، فكلما كان لوحة سيارتك يحمل أرقامًا أقل، فهذا يعني أن لديك مالاً أكثر في حسابك المصرفي. ويقول مطلعون أن الأرقام المميزة لها “تسعيرة” تحكمها محددات، حيث إن الرقم الذي تتشابه فيه الأرقام يرتفع سعره، كما أن أرقام السيارات كلما قل عددها ارتفع سعرها.

وقد عرضت أغلى لوحة سيارات في العالم في لندن بمبلغ 20.5 مليون دولار في عام 2018 وتحمل الرمز “F1” وترجع ملكيتها إلى أفزل خان، رئيس شركة خان ديزاين لتعديل السيارات، وما يجعل هذه اللوحة مميزة هو أنها تحمل اختصارًا لرياضة السيارات الأكثر شهرة Formula 1. كما بيعت لوحة سيارات تحمل الرمز “D5 دبي” بقيمة 33 مليون درهم، أكثر من 9 مليون دولار، حيث اشتراها رجل الأعمال الهندي بالويندر ساهاني.