تونس الأولى عربياً على مؤشر حرية الصحافة، وسوريا في المرتبة الأخيرة

الجميع ينادي بحرية الصحافة، ولكن الوضع على الأرض يشير إلى أن الحريات في هذا العالم آخذة بالتقلص، وقد تسبب فيروس كورونا في زيادة الضغط على الصحفيين في ظل رغبة الحكومات في السيطرة على المعلومات وإدارتها لصالحهم. في اليوم العالمي لحرية الصحافة، لا تزال الدول العربية في المراتب المتأخرة بحسب تقرير منظمة مراسلون بلا حول مؤشر حرية الصحافة لعام 2020.



وقد أشار التقرير إلى تأثر حرية الصحافة بأزمة جائحة فيروس كورونا، إذ زاد قمع الصحفيين ووسائل الإعلام، وفرضت بعض الدول رقابة واسعة على وسائل الإعلام، وتم تهديد الصحفيين بالغرامة والسجن في حال نشر أي “معلومات خاطئة أو زائفة” – صحة هذه المعلومات من عدمها تحددها الحكومات حسب ما ترى طبعاً.

ويشير التقرير إلى أن العقد المقبل سيكون حاسمًا لمستقبل الصحافة التي تتعرض لعدة أزمات، منها ذات جيوسياسية (عدائية النماذج الاستبدادية) أو تكنولوجية أو بأزمة ديمقراطية تتعلق بالاستقطاب، تنامي السياسات القمعية. كما أن هناك أزمة ثقة ضمن محاولات بعض القادة وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التشكيك في مصداقية وسائل الإعلام. كما تعاني المؤسسات الصحفية حول العالم من أزمة مالية واقتصادية في ظل تغير عادات القراءة والمشاهدة، كما أن الإغلاق المفروض بسبب أزمة فيروس كورونا تسبب في إغلاق عدد من الصحف والقنوات الإعلامية، وتم فصل العديد من الصحفيين من أعمالهم أو تخفيض رواتبهم.



وقال الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار أن بعض الحكومات استغلت أزمة كورونا من أجل فرض تدابير تعُقد العمل الصحفي أو تمرير قوانين غير منصفة ويضيف: “هذا الوباء هو فرصة للدول الأسوأ تقييمًا في التصنيف لاستغلال ذهول الجمهور وضعف التعبئة لفرض تدابير يستحيل اعتمادها في الأوقات العادية.”

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للأسف، لا تزال منطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر الأخطر في العالم بالنسبة للصحفيين، حيث تعتبر الصين وتركيا والسعودية ومصر من الدول الأكثر سجناً للصحفيين في العالم. ولا تزال تونس الأولى عربياً على مؤشر حرية الصحافة، تتبعها لبنان والكويت، فيما احتلت سوريا المرتبة الأخيرة.

ترتيب الدول العربية على مؤشر حرية الصحافة لعام 2020



72 -تونس

102 -لبنان



109 -الكويت

128 -الأردن

129 -قطر

131 -الإمارات

133 -المغرب



135 -عُمان



137 -فلسطين

146 -الجزائر

159 -السودان

162 -العراق

163 -الصومال



164 -ليبيا



166 -مصر

167 -اليمن

169 -البحرين

169 -السعودية



176 -سوريا