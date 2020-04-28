تونس “تسجل” أول زواج مثلي في العالم العربي

احتجاجات على ارتفاع الأسعار وحرق بنوك في طرابلس

اندلعت احتجاجات في أنحاء عدة في لبنان، الليلة الماضية وأمس الإثنين، على خلفية الأزمة الاقتصادية المتمثلة بتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع، وقد قتل شاب في العشرينات في طرابلس. ونقلت بعض مواقع التواصل إنه جرى تحطيم واجهات عدة بنوك وإضرام النار في بنك واحد على الأقل في طرابلس. وكثيرًا ما كانت البنوك في لبنان هدفا للمحتجين أثناء الأزمة المالية والاقتصادية التي أدت إلى انهيار في قيمة الليرة اللبنانية وتجميد ودائع المدخرين. وقطع ناشطون الطريق الساحلي بين بيروت وطرابلس لبعض الوقت، كما اعتصم عدد من ناشطي الحراك في بيروت بعدما سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة مستويات غير مسبوقة، فقد تجاوز عتبة 4200 ليرة للدولار الواحد، لتواصل الليرة خسائرها القياسية، حيث فقدت أكثر من نصف قيمتها.

حفتر ينصب نفسه حاكمًا لليبيا

قال اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر قائد قوات شرق إن قواته تقبل بتفويض الشعب لحكم البلاد، حيث أعلن عن إسقاط الاتفاق السياسي وتنصيب ذاته حاكما لليبيا، متجاهلًا على ما يبدو السلطات المدنية التي تحكم اسميًا شرق ليبيا. وأكدت الولايات المتحدة رفض تلك الخطوة. ولم يكشف حفتر خلال الكلمة المقتضبة التي بثها التلفزيون، أمس الإثنين، عن الهيئة التي ستكون عليها السلطة الجديدة، كما لم تتضح على الفور العواقب السياسية الأوسع نطاقاً. وليبيا منقسمة منذ عام 2014 بين مناطق خاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا في طرابلس والشمال الغربي، ومناطق تسيطر عليها القوات المتمركزة في بنغازي بشرق البلاد.

Videos by VICE

بالخطأ؟ تونس تعترف بأول زواج مثلي في العالم العربي

أعلنت منظمة شمس المدافعة عن حقوق المثليين في تونس أن الدولة اعترفت رسميًا بأول زواج للمثليين على صعيد العالم العربي. وكتبت المنظمة على حسابها على فيسبوك: “أول مرة في تاريخ تونس والعالم العربي، يُعترف رسمياً في تونس بعقد زواج المثليين بين رجل فرنسي الجنسية وآخر تونسي.” وأكد منير بوعتور، رئيس جمعية شمس، أن الزواج انعقد في إحدى بلديات فرنسا بين فرنسي عمره 31 سنة وتونسي عمره 26 سنة قال إنه تحصل على تأشيرة لم الشمل العائلي. وأضاف أنه تم الإعلام بالزواج لدى قنصلية تونس ومن ثم لدى بلدية ولادة الطرف التونسي في بلاده.

وقالت وسائل إعلام تونسية بأن الزواج تم في فرنسا، وأن الشاب التونسي قدم عقد الزواج إلى القنصلية التونسية بباريس وتم توثيقه أنه متزوج من مواطن أجنبي. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن البلدية التونسية وقعت في خطأ لأن كلمة “مواطن أجنبي” تنطبق على ذكر وأنثى لذلك وافقت على توثيق العقد. وقد نفى يسري الدالي النائب عن ائتلاف الكرامة حصول أي زواج مثلي بتونس أو الاعتراف به.

يمكنكم مشاهدة أفلام المهرجانات مجانًا

توحد أكثر من 20 مهرجانًا سينمائيًا في العالم لبث أفلام بالمجان على موقع يوتيوب بعد أن تسبب فيروس كورونا باغلاق دور السينما وعدد من المهرجانات. وقالت شركتا ترايبيكا انتربرايزس ويوتيوب، اللتان تنظمان الحدث إنه سيُعرض خلال الحدث الذي يستمر عشرة أيام تحت عنوان “كلنا واحد: مهرجان الفيلم العالمي” أفلام اختارتها مهرجانات برلين وكان والبندقية وصندانس وتورونتو وترايبيكا إلى جانب مهرجانات أخرى ويبدأ يوم 29 مايو. وستُعرض خلال الحدث أفلام روائية ووثائقية وموسيقى وعروض كوميدية.

غرافيتي عن أزمة كورونا‭

كشف فنان غرافيتي عن أحدث أعماله الفنية يوم الأحد وهو رسم في منطقة جبال الألب السويسرية لفتاة تنظر إلى الأفق ويتناول أزمة فيروس كورونا. وفنان الغرافيتي سايب، واسمه الحقيقي جيوم لوجرو، له أعمال وصور مؤقتة قابلة للتحلل البيولوجي. ونفذ سايب عمله الفني الجديد بعنوان “ما بعد الأزمة” في منطقة خالية من الأشجار ببلدة ليزان السويسرية، وهو لفتاة جالسة تكمل سلسلة من الأشكال البسيطة لأشخاص أياديهم متشابكة.