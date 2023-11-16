تيك توك: الأمر لا يتعلق بالخوارزمية.. بل يتعلق بالمراهقين الذين يدعمون فلسطين

تعرض تطبيق تيك توك لانتقادات من الحزب الجمهوري الأمريكي في الأسابيع الأخيرة بعد أن أظهر التطبيق ارتفاعًا واضحًا في المحتوى الداعم لفلسطين بعد أن بدأ الجيش الإسرائيلي حملة قصفه على غزة في أعقاب هجوم حماس في ٧ أكتوبر. وقد ادعى السياسيون الجمهوريون علنًا أن الشركة تروج عمدًا لمحتوى داعم لفلسطين بهدف “غسل عقول شبابنا (الأمريكيين) لدعم حماس.”

لكن انتشار المحتوى الداعم لفلسطين على تيك توك لا يرجع إلى خوارزمية التطبيق، حسبما ذكرت الشركة في بيان صحفي يوم الاثنين. بل زعمت أن المراهقين ببساطة يميلون إلى دعم فلسطين بشكل أكبر.

وذكر البيان أن “التوجهات بين الشباب كانت تميل نحو فلسطين قبل وقت طويل من وجود تيك توك”. وأضاف: “إن الدعم لإسرائيل (مقارنة بالتعاطف مع فلسطين) كان أقل بين الشباب الأميركيين منذ فترة طويلة. ويتضح ذلك من خلال النظر في بيانات استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة جالوب لجيل الألفية والتي يعود تاريخها إلى عام ٢٠١٠، أي قبل وقت طويل من وجود تيك توك.”

وتشير المعلومات المرتبطة بالبيان إلى أن التعاطف تجاه إسرائيل “إيجابي بقوة” بين الأجيال الأكبر سنًا، ولكن جيل الألفية “منقسمون بالتساوي”، حيث يتعاطف ٤٢٪ أكثر مع فلسطين و٤٠٪ يتعاطفون أكثر مع إسرائيل.

رسم بياني لدرجة التعاطف مع الإسرائيليين فيما يتعلق بالموقف في الشرق الأوسط، حسب الأجيال. المصدر: جالوب.

واعترفت تيك توك بأن البيانات الواردة في الاستطلاع الذي يغطي جيل ما بعد الألفية قليلة. وتشير بيانات جالوب إلى أن: “هناك عدد قليل جدًا من الأعضاء البالغين من جيل ما بعد الألفية (الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٢٢ عامًا) في الاستطلاع الأخير، لكن البيانات المحدودة المتاحة تشير إلى أن وجهات نظرهم حول هذه المسألة مماثلة لآراء جيل الألفية.” وتتراوح أعمار حوالي ثلاثة من كل أربعة من مستخدمي تيك توك البالغين بين ١٨ و٣٤ عامًا.

وفي مقال لصحيفة Free Press، كتب عضو مجلس النواب الأمريكي مايك غالاغر من ولاية ويسكونسن أن تيك توك “يخضع لسيطرة الخصم الأول لأمريكا، وهو الخصم الذي لا يشاركنا مصالحنا أو قيمنا، وهو: الحزب الشيوعي الصيني.” كما قال أن “تفشي هذه الدعاية المؤيدة لحماس على التطبيق بمثابة دعوة لكي يستيقظ الأمريكيون” من أجل القيام بحظر تيك توك. (لقد بذل الكونجرس جهودًا لحظر تيك توك من قبل، وهدد الرئيس السابق دونالد ترامب في أكثر من مناسبة بالقيام بذلك. وكل المحاولات حتى الآن لم تنجح).

وكتب غالاغر أن الترويج لمحتوى “مؤيد لحماس” هو أمر سيفعله الحزب الشيوعي الصيني، لأن منصتي الويب الصينيتين اللتين تتمتعان بميزة رسم الخرائط لا تضع اسم إسرائيل على خرائطهما، وأن هذا الشكل من الحجب والرقابة لا ينبغي أن يكون “مفاجأة.”

وكتبت الشركة في البيان أن الخوارزمية الخاصة بها لا “تنحاز إلى طرف ما”، ولكنها تعمل في دائرة تغذية راجعة إيجابية – فكلما زاد تفاعل المستخدم على نوع معين من المحتوى، زادت فرص ظهور هذا النوع من المحتوى الذي سيتم عرضه.

وجاء في البيان: “لا تقوم تيكتوك “بترويج” أحد طرفي قضية ما على الآخر.” وأضاف: “في الولايات المتحدة، قدمنا لمزودي التكنولوجيا الموثوق به التابع لجهة خارجية إمكانية الوصول إلى شيفرة المصدر الخاصة بتيك توك لفهم ما إذا كان النظام يعمل كما يخطط له تيك توك … فمقاطع الفيديو التي يشاهدها الأشخاص ويعجبون بها ويشاركونها على تيك توك تُبلغ خوارزمية التوصية عن المحتوى الذي قد يجدونه ذو صلة. وباستخدام هذه الإشارات، تقوم خوارزمية التوصية بإنشاء درجة تنبؤ لتصنيف الفيديوهات التي يُحتمل أن يوصى بها.” إن المضمون الفعلي لمنشور تيك توك، إذن، هو أن الشباب يشاهدون المزيد من المحتوى المؤيد لفلسطين على التطبيق لأن هذا هو ما يتفاعلون معه وينخرطون فيه.

ونفى المنشور أيضًا المزاعم القائلة بأن الشركة كانت تعمل عمدًا على تعزيز الهاشتاجات المؤيدة لفلسطين للحصول على المزيد من المشاهدات.

وجاء في البيان: “إن المقارنات الحادة بين الهاشتاجات معيبة للغاية وتعتبر سيئة التمثيل ومحرفة للنشاط على تيك توك.” وأضاف: “يتم إنشاء الهاشتاجات على المنصة وإضافتها إلى مقاطع الفيديو بواسطة منشئي المحتوى، وليس تيك توك. ملايين الأشخاص في مناطق مثل الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا يُشكلون نسبة كبيرة من المشاهدات على الهاشتاجات. لذلك، هناك المزيد من المحتوى مع هاشتاجات freePalestine وstandwithIsrael وكذلك المزيد من المشاهدات بشكل عام. من السهل قمع دليل الهاشتاجات لدعم رواية كاذبة حول المنصة.”

وأشار البيان أيضًا إلى أن مجرد عد عدد مقاطع الفيديو المرتبطة بالهاشتاج ليس “سياقًا كافيًا” لفهم المنصة. على الرغم من أن هاشتاج standwithIsrael مرتبط بمقاطع فيديو أقل من freePalestine، إلا أن البيان قال إنها تحظى بعدد مشاهدات أكثر بنسبة ٦٨ بالمائة لكل فيديو في الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، يشير البيان إلى أن هاشتاج freePalestine أقدم بكثير من هاشتاج standwithIsrael. وجاء في البيان أن “بعض الهاشتاجات أحدث (على سبيل المثال standwithIsrael) في حين أن البعض الآخر أكثر رسوخًا (على سبيل المثال freePalestine).” وتابع: “تم نشر الغالبية العظمى (٩ من كل ١٠) من مقاطع الفيديو التي تحمل هاشتاج standwithIsrael في آخر ٣٠ يومًا في الولايات المتحدة. ومن المتوقع حدوث اختلاف في المشاهدات والمشاركات”.

وفي بحث قصير عن أفضل ٢٠ مقطع فيديو ضمن كل هاشتاج، وجدت Motherboard أن أقدم فيديو ظهر ضمن هاشتاج freePalestine كان من ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢، في حين أن أقدم فيديو ظهر ضمن هاشتاج standwithIsrael كان منذ ٨ أكتوبر ٢٠٢٣.

وكتبت تيك توك في منشور أنها “تستجيب بسرعة وبقوة” للمحتوى المحيط بالحرب بين إسرائيل وحماس، مشيرة إلى أنها أزالت ٩٢٥ ألف مقطع فيديو “في منطقة الصراع” والتي اعتبرتها تنتهك إرشادات المنصة، “بما فيها المحتوى الذي يروج لحماسً.” وذكر المنشور أيضًا أن الشركة قامت بتعيين مشرفين يجيدون اللغتين العبرية والعربية للمساعدة في تحليل المحتوى المتعلق بالحرب. وأشارت إلى أن التطبيق شهد “ارتفاعًا” في الحسابات المزيفة التي تم إنشاؤها بعد بدء الصراع، والتي كان يعمل على إزالتها.

في وقت كتابة هذا التقرير، حصل هاشتاجfreepalestine على ٢٥.٥ مليار مشاهدة، وهاشتاج standwithisrael على ٤٤٠.٤ مليون مشاهدة.