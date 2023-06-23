تيناشي ترقص فقط على إيقاعها الخاص

بالشراكة مع HUGO

بمجرد تسلقهم سلّم الشهرة، يغادر معظم الفنانين مسقط رأسهم ولا ينظرون إلى الوراء أبدًا، لكن تيناشي لم تفعل ذلك. وبالرغم من أنها تعمل في المجال الموسيقي لأكثر من ٢٠ عام، إلا أنها لا تزال تقطن في نفس المدينة التي ترعرعت فيها. لقد ولت الأيام التي كافحت فيها في لوس أنجلوس لإطلاق مسيرتها الموسيقية والفنية. أصبحت تيناشي ما قد يسميه البعض فنانة “التهديد الثلاثي”: هي مغنية، وراقصة، وممثلة موهوبة.

HUGO/HUGO eyewear

من افتتاح جولة “ماي وورلد” لجاستن بيبر كعضو في مجموعة الفتيات “ذا ستنرز” في سن الـ ١٦، إلى مزجها الفريد من نوعه لأصوات الآر أند بي والهيب هوب والرقص والبوب، لم تضع تيناشي حدودًا لمشهدها الصوتي أو لتطورها المرتبط به. في عام ٢٠١٤، اكتسبت النجمة شهرة عالمية من خلال أغنية الآر أند بي الشهيرة التي حققت نجاحًا كبيرًا “توو أون”، وهي العينة الأولى من ألبومها الأول Aquarius، مما يمثل صعودًا لا يمكن إيقافه.

وراء الكواليس، تحركت تيناشي بنزاهة إبداعية وخاضت معركة كانت تؤثر على سيطرتها الإبداعية كفنانة وإصدار ألبومها الثاني Joyride. وفي عام ٢٠١٩، أدى هذا النزاع إلى انفصال تيناشي من شركة تسجيلاتها السابقة، وعادت المغنية إلى بداياتها المستقلة.



HUGO/HUGO eyewear

مر حوالي ٤ سنوات بين ذلك القرار واليوم – ٤ سنوات أسفرت عن ٣ ألبومات نالوا تقديرًا نقديًا، وجولات بيعت بالكامل، والمزيد من الحرية الإبداعية والثقة النفسية. يحمل أجدد ألبوم لـ تيناشي اسم ٣٣٣، وهو رقم ملاك في علم الأعداد يرمز إلى الخيارات البديهية والإبداع والعمل والتغيير…الذي يمكن أن نقول أنه مناسب تمامًا.

على الرغم من أننا نتطلع إلى ما ستفعله في المستقبل، أردنا مقابلة نجمة البوب ​​لتأمل حياتها حتى الآن. وما هو أفضل مكان للقيام بذلك؟ لوس أنجلوس: حيث بدأ كل شيء. لذلك، وبالتعاون مع HUGO، أجابت تيناشي على استبيان Noisey عن الحياة في مدينة الملائكة.

في يوم المقابلة، وصلت تيناشي إلى مكتب VICE وهي ترتدي قميص crop top أصفر من HUGO وشورت دنيم ممزق ونظارات شمسية سوداء، كلها من نفس العلامة التجارية. وهو مظهر يحتفل بالتأكيد بالفردية والجرأة وكسر القواعد.

لقد تطور الستايل الخاص بك خلال رحلتك الموسيقية. كيف تصفينه هذه الأيام؟

أعتقد أن الستايل الخاص بي هو انعكاس لمزاجي في ذلك اليوم. معظم الوقت أشعر براحة شديدة، لكن في بعض الأحيان أريد أن أجرب أشياء جديدة، وألعب في الجوانب المختلفة من شخصيتي: أكثر أنوثة، أو”الفتاة المسترجلة”، أو أكثر تألقًا، أو أكثر تحفظًا.

هل يؤثر الستايل الخاص بك على صوتك أم العكس؟

أعتقد أن الستايل الخاص بي وصوتي يؤثران على بعضهما البعض. عادة ما تكون الطريقة التي أعبر بها عن نفسي هي من خلال الموضة والأناقة لأنها مجرد انعكاس لما أشعر به من الداخل. وعادة ما يظهر ذلك في فني وفي موسيقاي.

HUGO/HUGO eyewear

ما هو سر وراء خلق زي رائع؟

أي شيء تشعر بالثقة فيه. مهما كانت قطعة الملابس. شيء يجعلك تشعر براحة فائقة، شيء يحظى دائمًا بالثناء، أو مجرد شيء يجعلك تشعر بثقة أكبر في ذلك اليوم. سواء كانت نظارات شمسية جميلة، أو حذاءًا رياضيًا أنيقًا… أعتقد أنه من الممتع أن يكون لديك زي مميز تجعلك تقولين: حسنًا، هذا هو الزي المفضل لليوم.

عروض الأزياء أو حفلات المنزل أو البقاء في المنزل؟

البقاء في المنزل. أعتقد أن هذه إجابة جدلية، لكني من النوع الذي يحب البقاء في المنزل.

ما الأصعب: التمثيل أو الغناء أو الرقص؟

ربما أصعب شيء يمكنك فعله هو الغناء والرقص في نفس الوقت… من السهل جدًا الغناء والرقص بشكل فردي. لذا، أعتقد، التمثيل.

جانيت جاكسون أو مايكل جاكسون أو صامويل جاكسون؟

هذا سهل: جانيت جاكسون. الملكة جانيت.

جون أند فينيز، In-N-Out أو Pink’s Hot Dogs؟

كل هذه المطاعم تأسست في لوس أنجلوس. لكني سأختار In-N-Out. كلاسيك.

المال أو الملابس أو السيارات السريعة؟

أنا أحب الثلاثة. لكني أعتقد أنه المال يمكنك من خلاله شراء الملابس والسيارات. إذن، سؤال خادع؟

٣٣٣ أو ٤٤٤ أو ٥٥٥ – ما هو رقم الملاك المفضل لديك؟

٣٣٣، بالطبع.

تيك توك أو إنستغرام أو تويتش؟

أنا الآن في فترة التيك توك. تيك توك هو تطبيقي المفضل حاليًا.

إلكترونيك أو آر أند بي أو بوب؟

أوه، أنا أحب المزج بين الجنرات الثلاثة. هذا حلمي عندما أقوم بتسجيل الموسيقى. لكن إذا علي إختيار جنرا واحدة فقط، سأختار الآر آند بي الكلاسيكي.

ما هي الموضة التي تريدين رؤيتها تعود مرة أخرى: فانيلة كرة السلة القديمة أو الـ jelly sandals أو الـ capris؟

بالتأكيد سأختار فانيلة كرة السلة القديمة. إن مظهر ملابس الشارع دائمًا ما يكون جيدًا، كما أن هناك تصفيات الـ NBA في الوقت الحالي، لذا هذا أختيار منطقي.

HUGO/HUGO eyewear

التأكيدات أو الأبراج أو التاروت؟

همم. سأختار التاروت. إنه مثير للاهتمام أكثر.

عندما يأتي الـ zombie apocalypse، ما هو الدور الذي تعتقدين أنه يناسبك بشكل أفضل: مسعف أو عمدة أو جندي في الخطوط الأمامية؟

سأترشح لمنصب العمدة. أعتقد أن لدي الكثير من الأفكار الرائعة التي يمكنني تطبيقها في المجتمع.

ما هي أكبر نصيحة عن الموضة التي تعيشين بها؟

التقط صورة لما سترتديه قبل الخروج لأنك لا تعرف أبدًا كيف يبدو حتى تراه في الصورة.

هذه نصيحة جيدة. هل تفضلين التعاون مع كايترانادا أو بوي ووندر في مشروع؟

أوه، لا يمكنني الإختيار. أحبهما الإثنان. أعتقد أنهما سيخرجان جانبًا مختلفًا جدًا مني. لذلك، أود أن أقول في الصيف سأقوم بمشروع كايترانادا وفي فصل الشتاء، سأقوم بمشروع بوي ووندر.

هل تفضلين التنكر كفضائي، أو ماريو من سوبر ماريو براذرز، أو رئيس شركة في وول ستريت من الثمانينيات؟

هذا سؤال عشوائي جدًا. سأختار أن أكون فضائي، بالتأكيد.

هل تخافين أكثر من عدم تعلم الدروس من ماضيك، أو عدم إدراك ما لديك في الوقت الحاضر، أو عدم الاستعداد للمستقبل؟

ربما أهم شيء بالنسبة لي الآن هو أن أعيش اللحظة. وهذا الأمر يتطلب أدراك والشعور بالامتنان لما لديك في الوقت الحاضر. لذلك، سأختار “لا أعرف ما يحدث في الوقت الحاضر.”

Photography: Randijah Simmons