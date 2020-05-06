ثلث عدد سكان العالم سيعيشون في حر غير مسبوق عام 2070

اندلاع حريق في برج سكني بالإمارات

قال المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة إن رجال الإطفاء سيطروا على حريق اندلع مساء يوم الثلاثاء في برج سكني بالإمارة. وقال المكتب على تويتر إن سبعة أشخاص لحقت بهم إصابات طفيفة جراء الحريق الذي شب في البرج الواقع بمنطقة النهدة ونقلوا إلى المستشفى للعلاج. وقال المكتب الإعلامي للشارقة إنه تم إخلاء البرج من السكان. ولم يذكر سبب اندلاع الحريق.

سورة الكورونا؟ سخرية أم تحريف؟

انتشرت أخبار عن تلقي شابة تونسية استدعاءً للتحقيق لدى النيابة العامة في البلاد بعد الهجوم عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب مشاركتها في ما وُصف بـ”سورة كورونا” وهو ما اعتبره معلقون كثر “تحريفاً للقرآن وإساءة للدين الإسلامي.” الشابة آمنة الشرقي أوضحت بعد استدعائها إلى التحقيق أنها لم تتعرض للاعتقال ورفضت الادعاء عليها بأنها “حرّفت القرآن” مشيرة بأن المنشور لا يعود إليها بل شاركته من موقع آخر وأضافت: “الآية اللي نشرتها مافيهاش كلام من القرآن، ما فيهاش كلمة الله، مافيهاش دين، وماهوش كلام من القران وماهوش تحريف.” وعبر آخرون عن دعمهم لسناء باعتبار أن “المحاكاة الساخرة نوع من الكتابة الأدبية” وأن كلمة سورة “تعني سطر أو كتابة وليست حكراً على القرآن.

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المليارات سيعيشون في حر غير مسبوق عام 2070

أفادت دراسة حديثة نشرت في مجلة “بروسيدينجز” التي تصدرها الأكاديمية الوطنية للعلوم الأميركية، أن حوالي 3.5 مليار شخص سيعيشون في مناطق شديدة الحرارة، ويعد هذا ثلث عدد سكان العالم المتوقع لعام 2070. وأوضحت الدراسة إنه حتى السيناريوهات التي تعتبر أكثر ترجيحًا وأقل حدة، أنه في غضون 50 عامًا سيعيش ملياري شخص في أماكن شديدة الحرارة بدون مكيفات الهواء. وسوف يعاني كثيرون من متوسط درجات حرارة تفوق 29 درجة مئوية، إذا لم تسجل انبعاثات الاحتباس الحراري تراجعًا. وتوصف هذه الظروف البيئية بأنها خارج “الإطار” المناخي الذي عاش فيه البشر خلال الـ6 آلاف عام الماضية. وتضم المناطق المتوقع أن تتأثر شمال أستراليا والهند وأفريقيا وأمريكا الجنوبية ومناطق من الشرق الأوسط.

شو إسمك؟

X-A-12 هو الإسم المقترح للطفل الأول للرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” إيلون ماسك من صديقته الفنانة جرايمز. طبعاً الإسم أثار موجة من السخرية على وسائل التواصل، فيما شرحت جرايمز معنى الإسم على تويتر، إذا فهمتوا فهمونا.

طفل بالخامسة من العمر يقود سيارة العائلة لشراء “لامبورغيني”

قام طفل بالخامسة من عمره يُدعى أدريان بقيادة سيارة العائلة، حتى أوقفته دورية شرطة في طريق سريع بولاية يوتا في الولايات المتحدة. وكانت صدمة الشرطي كبيرة عندما اكتشف أن قائد السيارة طفل، قال إنه كان في طريقه لشراء سيارة لامبورغيني، والتي يبدأ سعر أرخص فئاتها من 180 ألف دولار. وروى الطفل للشرطة أنه قرر أن يغادر المنزل بعدما رفضت والدته شراء السيارة التي أرادها، ولم يكن بحوزة الطفل سوى 3 دولارات في محفظته. وكان الطفل يجلس على حافة المقعد حتى يتمكن من الوصول إلى الدواسات. وقد نجح في قيادة السيارة لمسافة تبعد حوالي خمس دقائق عن منزله. ولم يصب أحد بأذى جراء ما فعله الطفل. وبينما كان الوالدان في العمل، كان أدريان في رعاية أحد إخوته عندما أخذ السيارة.

لا تضع النقود بالميكروويف

تفتق ذهن عميل أحد البنوك عن تطهير أوراقا نقدية بوضعها في فرن الميكروويف، ما تسبب، بطبيعة الحال، في حرقها، ثم لجأ بعد ذلك إلى البنك لاستبدالها. وكان موظف بأحد البنوك، قد نشر فيديو يظهر مجموعة من الأوراق النقدية المحروقة، التي قدمها عميل لإيداعها بالبنك، بعد أن حاول أيضا “تطهيرها” في الميكروويف. عن جد العقل زينة.