“جرادل النوتيلا” أحدث صرعة ألمانية لعشاق الشيكولاتة السائلة

قال الفيلسوف الألماني إريك فروم: “الجشع حفرة عميقة تستنزف جهد الشخص إلى ما لا نهاية من أجل تلبية احتياجاته دون الوصول إلى الرضا.” وقد أخذ مدير سوبر ماركت ألماني على عاتقه الآن محاولة تلبية حاجة معينة لدى زبائنه، وهي النهم الشديد نحو تناول النوتيلا.

اعتبارًا من يوم السبت الماضي، لم يكتف توبياس سكيبا، الذي يدير سوبر ماركت إيديكا في مدينة نيوكريشن – فلون، بالقرب من دوسلدورف، بحمل حاوية النوتيلا المعتادة في متجره، ولكنه أيضا استحدث دلوًا عملاقًا ممتلئ بالنوتيلا يبلغ حجم كل منها ثلاثة كيلو جرامات، مقابل 29.99 يورو، ما يعادل 26.50 إسترليني للدلو الواحد، من أجل أن يشتريه زبائنه. أجرينا اتصالاً بالسيد توبياس سكيبا في محاولة لمعرفة كيف تشتري الزبائن هذا الكم غير المعقول من النوتيلا في المرة الواحدة.

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VICE: هذه كمية كبيرة من النوتيلا التي يتم شراءها في المرة الواحدة، لماذا قررت أن تضيفها بهذا الشكل إلى قائمة معروضاتك؟

توبياس سكيبا: طلب بعض عملائنا أكثر من مرة أن يتوافر حاوية أكبر من النوتيلا، ونقلنا هذا الطلب لموردينا، الذين قدموا لنا هذا الحجم الخاص من النوتيلا.

كيف كانت استجابة عملاءك لشراء هذه الكمية الكبيرة من النوتيلا؟

سارت الأمور بشكل جيد للغاية، حيث تم بيع أول دفعة من “جرادل النوتيلا” بشكل سريع، ولدي كمية متبقية تبلغ 150 عبوة، وهناك دفعة جديدة في طريقها للبيع.

من يحتاج إلى ثلاثة كيلو جرامات من النوتيلا للاستخدام الخاص؟

سأقول لك شيئًا، اشترى أحد العملاء بالفعل أربعة من جرادل النوتيلا، حيث كان يخطط لحفلة ويريد أن يقدم 12 كيلو جرام من النوتيلا لضيوفه، لكن الجميع حقًا تكون لديه رغبة في شراء النوتيلا بأحجام كبيرة طالما أنهم قادرون على الوصول إلينا.

بالأمس كان لدينا شخصًا من بلجيكا اشترى اثنين و24 علبه عادية إضافية لعائلته، كما أخذ زوجان من “إيسن” سيارة أجرة ثم حافلة للوصول إلى هنا، لأنهم لا يملكون سيارة لحمل هذا الدلو الكبير، لقد تلقينا أيضًا استفسارات عبر الإنترنت من فنلندا وأستراليا حول عمليات شحن جرادل النوتيلا، ونحن بالفعل نعمل على إيجاد طريقة سهلة لشحنها إلى العملاء.

أليست هذه مجرد حيلة دعائية؟

بطريقة ما، نعم، فقد قامت محطة إذاعية نمساوية ومحطة الإذاعة الألمانية Sat.1، بتقديم تقرير إعلامي حول دلو النوتيلا، لكن حقيقة لم أكن أتوقع أبداً الطلب الكبير عليها من العملاء في جميع أنحاء أوروبا، لقد كانت الاستجابة ساحقة، ولهذا قمنا بإضافتها إلى معروضاتنا بشكل دائم.

ماذا ستفعل لو كان لديك 50 دلوًا لنفسك؟

على الرغم من أنني أحب النوتيلا، إلا أنني لن أتمكن حقيقة من التعامل مع تلك الكمية، أعتقد أنني سأدعو المنتخب الوطني الألماني لكرة القدم لمساعدتي، (ظهر الفريق في مجموعة من الإعلانات للترويج لتلك العلامة التجارية).

هل هناك أي شيء تفضل شراءه بحجم أكبر؟

حسنًا، إذا انتهى بي الأمر إلى تناول ثلاثة كيلو جرامات من النوتيلا، فربما سأكون بحاجة شديدة إلى بنطلون كبير الحجم.