يوسف أوشن يوثق ثقافة الميتال بالدار البيضاء

يوسف أوشن، 36 عاماً، فنان فوتوغرافي من مدينة الدار البيضاء بالمغرب. بدأ بنشر أعماله على مدونة بالإنترنت سنة 2010، حيث كانت الأعمال تقتصر على كل ما يتعلق بالموضة من مصورين حول العالم. بعد ذلك قرر يوسف أن يبتكر صوره الخاصة، فاشترى كاميرا وبدأ مهنته كمصور سنة 2013، واكتسب تقنيات ومهارات مع الوقت، ليصبح واحداً من مصوري المغرب المعروفين. اشتهر بتوثيقه ثقافة الشارع وتركيزه على محبي موسيقى الميتال في المغرب، والتي لا يزال ينظر لمحبيها بأنهم من “عبدة الشيطان.” تحدثت مع يوسف على الهاتف وسألته عن حكايته كمصور في المغرب.

جوزيف أوشن – جميع الصور مقدمة منه.

VICE عربية: لم تتلقى أي تدريب أكاديمي حول التصوير، هل كان دخول مجال التصوير صعباً بالنسبة لك؟

يوسف أوشن: لقد ولدت بمنطقة سيدي مومن بالدار البيضاء وهو حي فقير بالمدينة. خرجت من المدرسة في عامي الأول من الثانوية، فقد تم طردي لأنني لم أحب المدرسة ولم أحب المسار الأكاديمي. فضلت أن أتعلم الأشياء وحدي، لهذا لجات للإنترنت وتعلمت من خلاله الكثير من المهارات الخاصة بالتصوير، وأحب السفر كثيراً لتنويع نظرتي للأشياء. هل كان الموضوع صعباً؟ ربما قليلاً في البداية، ولكنني تأقلمت، كما يتأقلم الجميع على الصعوبات.

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ما يثير إهتمامك بالصور التي تلتقطها؟

ستايل الملابس، أو بعض الرموز والكلمات التي يرتديها البعض، وطريقة تصفيفهم شعرهم والإكسسوارات التي يضعونها.ً مثلاً عندما أرى شخص يرتدي صليب في عنقه، أتساءل هل يعرف حقا هذا الشخص معنى الصليب أو يجهله، هل هي مجرد حركة تمردية على المجتمع المغربي الذي ينتمي إلى الديانة الإسلامية؟ صوري تشبهني، فأنا أحب القضايا التي تطرح تساؤلات معنية، والتي لا أجوبة قاطعة لها. كما أنني أحب أن أصور الشباب في المهرجانات الكبيرة، لتقريب شعورهم بالحرية وخاصة في مهرجانات موسيقى الميتال، حيث أشعر أن هذه المهرجانات هي بمثابة مكان آمن، يشعرهم بالانتماء ولا يتم انتقادهم أو الحكم عليهم سواء بسبب مظاهرهم أو نوع الموسيقى التي يستمعون إليها.

هل هذا ما جذبك لتوثيق ثقافة الميتال في المغرب؟

بدأت فكرة مشروع Heavy Metal Band من إنطباع شخصي، فقد كنت أشعر أن مجتمع محبي موسيقى الميتال غير مفهومين في المجتمع المغربي. الفكرة تطورت سنة 2003 عندما تم القبض على فرقة تقدم هذا النوع الموسيقي في مهرجان لبولفار بالدار البيضاء، بتهمة أنهم عبدة شياطين. طبعاً، لا يوجد أي شخص في الفرقة له أي توجهات شيطانية، بل هم فقط هواة موسيقى الميتال. بعد هذه الحادثة، بدأ اهتمامي بتتبع محبي لهذا النوع الموسيقي، حيث أذهب كل سنة إلى المهرجان للتصوير وللتعرف أكثر على هذه الموسيقى، والتي لا يزال انتشارها محدوداً بالمغرب، وتوثيق أعضاء ومحبي هذا النوع من الموسيقى من خلال ملابسهم، شعرهم، رموزهم والطريقة التي يعبرون فيها عن أنفسهم.

ماذا عن مشروع On The Street؟

مشروع On The Street هو مشروع يلتقط كل ما يقع عليه نظري في الشارع المغربي، هو مشروع مستمر لاستكشاف وتوثيق الحياة اليومية المعاصرة في المغرب، ويسعى لتحدي الصور النمطية عن المجتمع المغربي. الصور عبارة قصص يومية، ولقطات مفعمة بالحياة من الشارع، قد تكون لأطفال، كبار السن، موظفون، فنانين أو فقط عابري طريق.

برأيك، هل هناك صورة غير جيدة؟

الصورة السيئة هي الصورة الغير عفوية في نظري. في عام 2013 ذهبت لمصر من أجل مشروع حول المظاهرات في ميدان التحرير، وكانت تلك التجربة من أول التجارب لي كمصور صحافي، لم تكن لدي المهارات الكافية، كنت أطلب من الناس أن تقف أمام الكاميرا وتأخذ وضعية معينة لتصويرها. مع الوقت اكتشفت أن ذلك خطأ، لأن الصور يجب أن تؤخذ بعفوية في أحداث كهذه، يجب عليك أن توثق اللحظة وليس أن تصنعها.

ما هو أفضل وأسوء شيء بكونك مصور فوتوغرافي؟

أفضل شيء هو أنني أكسب عيشي من التصوير، وأتمكن من مساندة عائلتي. أنا أعمل في مجال شغوف به كثيراً وهذا لا يحدث مع كثيرين، خاصة في المغرب. أعمل بشكل حر، ولم أعمل كموظف في حياتي. في البداية لم أكن أجني المال، ولكنني الآن أحصل على المال الكافي. أسوأ شيء هو أنني أشعر أن هذا الفن لا يتم الاهتمام به وتطويره كما يجب، يوجد الكثير من العقبات التي يواجهها الفن في المجتمع المغربي. كما أن الناس في الشارع لا تتقبل التصوير كثيراً، ويشعرون بالخوف عندما يتم توجيه الكاميرا نحوهم، يجب علي في كل مرة أن أشرح لماذا أحمل كاميرا معي. ولماذا أرغب بأخذ صورة شخص ما.

مزيد من صور جوزيف أوشن بالأسفل.