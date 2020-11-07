جو بايدن يفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

بعد الكثير من الإنتظار والاستقطاب السياسي، اختارت الولايات المتحدة الديموقراطي جو بايدن كرئيسها السادس والأربعين. وسيصبح بايدن، الذي سيبلغ من العمر 78 عامًا في نهاية هذا الشهر، أكبر رئيس سناً عندما يتم تنصيبه في يناير في الوقت الذي تعاني بلاده من أسوأ أزمة صحية وأعمق ركود اقتصادي منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وكانت بنسلفانيا، ولاية بايدن، هي التي نصبته رئيساً، بعد أيام من فرز الأصوات، مع إقبال قياسي في جميع أنحاء البلاد. وقد أدى الفوز في ولاية بنسلفانيا إلى رفع أصوات أعضاء هيئة بايدن الانتخابية إلى 284 صوتًا، متجاوزًا العدد 270 المطلوب للفوز بالبيت الأبيض.

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وكان الرئيس الحالي دونالد ترامب قد تقدم على بايدن على نطاق واسع في ليلة الانتخابات، ولكن مع قيام مسؤولي الانتخابات بإحصاء مئات الآلاف من بطاقات الاقتراع عبر البريد، تحول السباق بشكل كبير لصالح بايدن. ووعد بايدن خلال حملته الانتخابية بتحقيق الاستقرار في السياسة الأمريكية. وشكر الرئيس المنتخب الشعب الأمريكي على دعمه له وقال: “حان الوقت لأمريكا أن تتحد، وأن تَشفى.”

ويأتي فوز بايدن، بعد أكثر من 30 عامًا من حملته الرئاسية الأولى. وستدخل نائبته كامالا هاريس، التاريخ كأول امرأة وأول امرأة سوداء تشغل منصب نائب الرئيس في التاريخ الأمريكي.

ترامب، الذي حصل على ٢١٤ صوتًا، لا يبدو أنه سيقبل بالهزيمة، حيث ادعى خلال فترة عد الأصوات أن الانتخابات قد تمت “سرقتها” وقال إنه سيلجأ للمحكمة العليا بعد شكواه من وجود “عمليات تزوير” خلال الانتخابات.