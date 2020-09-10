حرائق تدمر أكبر مخيم لاجئين في أوروبا

بات آلاف المهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية بلا مأوى من جراء حريق ضخم اندلع في موريا، الذي يعد أكبر مخيم للاجئين في أوروبا والذي يعيش فيه أكثر من 12 ألف مهاجر. ويوجد موريا في جزيرة ليسبوس التي تعتبر بوابة الدخول الرئيسية للمهاجرين إلى اليونان، ومنها إلى أوروبا.

وقال ماركو ساندرون، منسق مشروع ليسبوس لمنظمة “أطباء بلا حدود” لـ”بي بي سي” بأنه من الصعب تحديد سبب الحريق، بعدما اندلعت عدة حرائق واحتجاجات مختلفة في المخيم سابقاً. وأضاف: “إنه (المخيم) قنبلة موقوتة انفجرت أخيراً… الناس ظلوا في ظروف غير إنسانية لسنوات.”

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وقد دمرت النيران القسم الأكبر من المخيم المكتظ، قالت فرق الإطفاء إن “المخيم احترق بنسبة 99% ولا يزال مشتعلاً، ولا ضحايا بل جرحى أصيبوا بمشاكل تنفسية جراء الدخان.” ووأشارت جمعية “ستاند باي ليسفوس” لدعم اللاجئين إلى تلقيها تقارير تفيد بأن السكان المحليين اليونانيين في الجزيرة منعوا طالبي اللجوء الفارين من التوجه إلى قرية مجاورة.

وقد أدانت منظمات الهجرة وحقوق الإنسان وضع حجز طالبي اللجوء في اليونان، وخاصة مخيم موريا الذي يعاني من “اكتظاظ كبير وعدم احترام للمعايير الصحية.”

أكبر حفلة لكشف جنس الجنين تثير ضجة على وسائل التواصل

اختارت أُسرة تطلق على نفسها “أنس وأصالة” وهما زوجان عربيان شهيران في يوتيوب، الإعلان عن جنس مولودهما على واجهة برج خليفة في دبي. ويملك الزوجان قناة في اليوتيوب يتابعها أكثر من 7 مليون شخص. وقد انتقد مغردون تصرف الزوجين والمبالغة في التباهي وصرف المال، في الوقت الذي تمر فيه الدول العربية بأوقات حرجة بسبب الظروف الاقتصادية والصحية الصعبة. ويبلغ سعر الإعلان الضوئي على كامل واجهة برج خليفة لمدة 3 دقائق، 350 ألف درهم (95.2 ألف دولار أميركي)، بحسب صحيفة “البيان” الإماراتية.

أوكسفورد تعلّق التجارب السريرية للقاح كورونا المحتمل

علّقت مجموعة “آسترازينيكا” المختصة بصناعة الأدوية التجارب السريرية التي تجريها حول العالم على لقاح تجريبي ضدّ مرض كوفيد-19 طوّرته شريكتها جامعة أوكسفورد، وذلك بعد أن أُصيب أحد المشاركين من فريق البحث بـ”مرض محتمل غير مبرّر”.

و”آسترازينيكا” هي الشريك الصناعي لجامعة أكسفورد البريطانية، ولقاحها هو أحد أكثر المشاريع تقدّمًا، إذ جرى اختباره على عشرات آلاف المتطوعين في بريطانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، ومنذ 31 أغسطس في الولايات المتحدة، وذلك في إطار المرحلة الثالثة والنهائية من التجارب السريرية الرامية للتحقّق من سلامة اللّقاح وفعاليّته. ولفتت المجموعة الدوائية في بيانها إلى أنّ تعليق التجارب السريرية هو “إجراء روتيني مطلوب بمجرد ظهور مرض محتمل غير مبرّر في إحدى التجارب، أثناء التحقيق، بهدف ضمان نزاهة التجارب”.

عائلة كارداشيان تعلن توقف برنامجها بعد 14 عاماً

أعلنت كيم كارداشيان أن برنامج تلفزيون الواقع “عائلة كارداشيان” الذي يعرض منذ وقت طويل اقترب من نهايته. وسيعرض الموسم رقم 21 والأخير من البرنامج الذي استمر عرضه 14 عاماً وصنع من كيم وشقيقاتها وأفراد العائلة نجوماً عالميين، في بداية عام 2021.

ورغم تعرّضه لانتقادات كثيرة، حقق البرنامج نسبة مشاهدة ضخمة وحاز جوائز وكان أكثر برامج قناة “إي” نجاحاً. ومع استمرار عرض البرنامج أصبحت الأخوات من أشهر نساء العالم، ويتم تصنيفهن من بين الأشخاص الأكثر تأثيراً. وقال متحدث باسم قناة “إي” في تصريح لشبكة سي أن أن : “كان امتيازًا مطلقًا وسنفتقدهم من صميم القلب، نحترم قرار الأسرة في أن يعيشوا حياتهم دون كاميراتنا.”