حرب بيولوجية ضد البعوض؟ ولاية فلوريدا تطلق 750 مليون بعوضة معدلة وراثيًا

مهرجان برلين السينمائي يوحّد بين جائزتي أفضل ممثل/ة

اتخذت إدارة مهرجان برلين، وهو أحد مهرجانات السينما في العالم، قرارًا بتوحيد جائزة أفضل ممثل/ة وأنها لن تفصل بعد الآن بين جائزتي أفضل ممثل وممثلة. واعتبارًا من العام المقبل ستمنح جائزة دب فضي لأفضل أداء رئيسي ومساند بدلًا من “أفضل ممثلة” و”أفضل ممثل.”

وأوضح مديرا المهرجان مارييت ريسينبيك وكارلو شاتريان أن “التوقف عن الفصل بين الجوائز بحسب الجنس مؤشر إلى إدراك أكثر مساواة للنوع الاجتماعي في أوساط السينما.”

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وإلى جانب كان والبندقية، يعتبر مهرجان برلين من الأهم في العالم. وينظم سنويا في فبراير وقد تمكن من إقامة دورته للعام 2020 خلافًا لمهرجان كان الذي اضطر إلى الإلغاء بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. أما مهرجان البندقية، فيفتتح الأسبوع المقبل مع اعتماد بروتوكول صحي صارم. وتقام الدورة المقبلة من مهرجان برلين في 11 فبراير 2021.

أمر قضائي بضبط المتهمين باغتصاب “فتاة الفيرمونت”

أمر النائب العام المصري بضبط المتهمين في واقعة اغتصاب فتاة بفندق “فيرمونت” في القاهرة عام 2014، في واقعة عرفت إعلاميًا باسم “جريمة الفيرمونت” ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أجرت النيابة العامة تحقيقاتها، والتي منها سؤال المجني عليها وعدد من الشهود. وما زالت التحقيقات جارية في الواقعة. وتتلخص الواقعة في قيام عدد من الشباب باستدراج إحدى الفتيات في فندق فيرمونت نايل سيتي وتناوبوا على اغتصابها جنسيًا.

ولاية فلوريدا الأمريكية تطلق 750 مليون بعوضة معدلة وراثيًا

وافق مسؤولون في ولاية فلوريدا الأمريكية على إطلاق 750 مليون بعوضة مُعدلة وراثيا بهدف تقليل عدد البعوض الذي ينقل أمراضًا قاتلة. وأدى ترخيص هذا المشروع بعد سنوات من النقاش إلى اعتراضات من قبل جماعات معنية بالبيئة حذرت من عواقب هذه الخطوة، واحتمال ظهور بعوض مُهَجَّن ومقاوم للمبيدات الحشرية.

غير أن الشركة المعنية بهذا المشروع تقول إنه لن تكون هناك مخاطر على الإنسان أو البيئة. وتأتي خطة إطلاق البعوض في سلسلة جزر فلوريدا كيز، العام المقبل بعد شهور من موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية. وسيتم إنتاج ذكور بعوض معدل وراثيًا من فصيلة أيدس أجيبتي التي تُنشر أمراض قاتلة مثل حمى الضنك، وفيروس زيكا، والحمى الصفراء.

ولا يعضُّ البشر سوى الإناث من البعوض بسبب حاجتها إلى الدم لإنتاج البيض، أما الذكور فتتغذى على الرحيق فقط وهي غير حاملة للأمراض. ولهذا تتمثل الخطة في إطلاق ذكور البعوض المُعدل وراثيًا الذي سيتزاوج مع الإناث الحاملة للمرض وبالتالي قتل نسلها.

وأثبتت التجارب السابقة التي أجريت على البعوضة نجاح التقنية في قتل نسلها ما ساعد في تقليل أعدادها بنسبة 95% في أحد المدن البرازيلية، لكن دورية نيو أطلس ذكرت العام الماضي أن أعداد البعوض ارتفعت مجددًا بعد 18 شهرًا من التجربة. ويشير خبراء إلى أن البديل للتعديل الوراثي هو استخدام المبيدات الحشرية التي تضر البيئة وتحتاج تكاليف باهظة.

وقال جايدي هانسون، مدير السياسات في مركز سلامة الغذاء غير الهادف للربح: “على الرغم من الأزمات التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية بصفةٍ عامة وولاية فلوريدا بصفةٍ خاصة، مثل كوفيد-١٩ والتفرقة العنصرية والتغير المناخي، لكن السلطات تستخدم أموال دافعي الضرائب والموارد الحكومية لتنفيذ تجربة تشبه فيلم جوراسيك بارك.”