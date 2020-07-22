حملة على تويتر لوضع فلسطين على الخارطة

حملة لوضع فلسطين على الخارطة

تنطلق اليوم حملة على موقع تويتر للتغريد والضغط على شركة غوغل لوضع فلسطين على الخارطة، تحت هاشتاغ #فلسطين_على_الخارطة و#Googlemapspalestine، وتهدف الحملة للتأثير والضغط من أجل العدول عن قرار الشركة بتغييب اسم فلسطين عن “خرائط غوغل.” وقال مركز “حملة” أن شركة غوغل وغيرها من الشركات “يواصلون تجاهل وضع اسم فلسطين على خرائطها، فضلا عن التحيز للرواية الإسرائيلية، حيث تتجاهل كل تقييدات الحركة المفروضة على الفلسطينيّين كنقاط التفتيش والشوارع المحظورة التي تعيق حركة الفلسطينيّين الحرّة مما قد يعرّض الفلسطينيّين للخطر الشديد عند استخدامهم خدمة توجيه الطرق التابعة لخرائط غوغل وتُدرِج الطرق الافتراضيّة المقترحة والمتاحة في أغلب الأحيان للإسرائيليّين فقط.” وقد أشار البعض خلال الأيام السابقة، إلى أن غوغل حذفت إسم فلسطين عن الخارطة، ولكن إسم فلسطين لم يكن مستخدماً على خرائط غوغل من الأصل، بل يتم استخدام الضفة الغربية وغزة.

لحوم مصنعة من طابعة ثلاثية الأبعاد

طعام من الطابعة إلى المطعم. أعلنت سلسلة مطاعم “KFC” الأميركية، أنها ستختبر في الخريف المقبل، لحومًا يتم إنتاجها باستخدام طابعات ثلاثيةالأبعاد. وقالت الشركة في بيان إنها تريد الاستثمار فيما يعرف بـ “مطعم المستقبل” والذي سيضم “لحوم المستقبل”، بحيث سيتم تقديم خيارات من الوجبات صديقة للبيئة. وأشارت الشركة إلى أن لحم الدواجن الذي ستقدمه لن يكون نباتيا، إذ أنه سيعتمد على خلايا من لحوم مختلفة، إضافة إلى بعض الخضار. وتستخدم هذه الطابعات خلايا بروتين حيوانية مصنعة أو بروتين نباتي، والتي تأتي بطعم ونكهة مطابقة لمنتجات اللحوم والدجاج. ومن المفترض أن تكون اللحوم التي سيتم انتاجها عبر طابعات غير ضارة للبيئة، فقد أشارت الشركة في البيان إلى دراسة لـمجلة العلوم الأميركية تشير إلى أن عملية طباعة اللحوم ستسمح بخفض غازات الاحتباس الحراري 25 مرة، وسيخفض استهلاك الطاقة إلى النصف.

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علماء MIT يبتكرون كمامة جديدة

ابتكر باحثون، في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، كمامة لتنقية فيروس كورونا المستجد، تعمل بنفس كفاءة الكمامات من نوع “N95″، التي يستخدمها العاملون في المجال الصحي والتي تعد أفضل الأنواع على الإطلاق. الكمامة الجديدة مصنوعة من مطاط السيليكون، مع مرشحين صغيرين فقط يجب التخلص منهما بعد الاستعمال، أما الكمامة نفسها فيمكن تعقيمها وإعادة استخدامها. وقال آدم وينتورث، مهندس أبحاث في مستشفى بريغهام ومستشفى للنساء وأحد الباحثين في معهد كوخ، إن الكمامة الجديدة أكثر صداقة للبيئة باعتبار أنه يمكن استخدامها مرات عديدة. ويتم العمل على تصاميم أخرى للكمامة قبل طرحها للشراء، حيث سيكون سعرها حوالي 15 دولار.

Courtesy of MIT

قاضية أمريكية ترفض الإفراج عن قاصر محتجزة بسبب “عدم إنجازها” واجباتها المدرسية

رفضت قاضية في ولاية ميشيغان الأمريكية الإفراج عن تلميذة احتجزت بسبب إهمال واجباتها المدرسية وشجارها المتكرر مع أمها. ولا تزال الطفلة غرايس البالغة من العمر 15 عاماً، في مركز لاحتجاز القصر منذ شهر مايو الماضي. وذكرت الأنباء أن غرايس قالت للمحكمة “افتقد أمي، أستطيع التحكم في نفسي، ويمكنني أن أكون فتاة مطيعة.” وقد أدت واقعة احتجاز غرايس لاندلاع احتجاجات ضد العنصرية ومطالبات بالإفراج عنها. وقالت شيري كرولي، إحدى الأمهات المشاركات في الاحتجاج: “لو كانت غرايس فتاة بيضاء، لم تكن لتجلس في مركز احتجاز القُصَّر.”