أخبار فيروس كورونا من حول العالم

في مصر، قامت الحكومة بفرض المزيد من القيود على حركة المواطنين وشملت تلك الإجراءات وضع حدود للسحب النقدي من البنوك وماكينات الصراف الآلي، حيث وضع البنك المركزي في مصر حدًا يوميا مؤقتًا على عمليات السحب والإيداع للأفراد والشركات بواقع عشرة آلاف جنيها وخمسين ألف جنيها على الترتيب. فيما تم وضع حد يومي للسحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي للأفراد والشركات بواقع خمسة آلاف جنيها يوميًا. وارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في مصر إلى 576 حالة بإجمالي وفيات بلغ 36 حالة.

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أما في السعودية، فقد تم الإعلان عن تعليق الدخول والخروج من محافظة جدة في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا. وشهدت السعودية وفاة أربعة أشخاص بالفيروس بينما سجلت نحو 1،200 إصابة بالفيروس، ما يجعلها تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلا للإصابات. كما صادرت السلطات السعودية أكثر من مليون كمامة جرى تخزينها لبيعها لاحقاً.

جوائز “غولد غلوب” تغير بعض الشروط بسبب فيروس كورونا

للتأقلم مع الأوضاع الجديدة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وإغلاق دور السينما، أعلنت جوائز “غولدن غلوب” عن تغيير في معايير اختيارها للفائزين. وتشترط جوائز “غولدن غلوب” على غرار جوائز الأوسكار ومعظم الجوائز السينمائية، في الظروف الطبيعية أن تكون الأفلام المتنافسة عرضت في صالات لوس أنجليس لما لا يقل عن فترة معينة. لكن هذا بات مستحيلًا في الوقت الحاضر، ولهذا سمحت رابطة الصحافة الاجنبية في هوليوود بترشيح الأفلام التي كان من المقرر عرضها في الصالات بين بدء انتشار الوباء ونهاية أبريل، حتى لو تم في نهاية المطاف إلغاء الحفل. كما سيكون بالإمكان ترشيح أعمال تم بثها مباشرة على التلفزيون أو منصات المشاهدة عند الطلب مثل نتفليكس.

حملة لحماية الحيوانات الأليفة في مصر

قام عدد من الفنانين في مصر بحملة لحماية الحيوانات الأليفة وللتأكيد على أن الكلاب والقطط لا يمكنها نقل عدوى فيروس كورونا. وقد قام البعض في الفترة الأخيرة بالتخلي عن حيوانتهم الأليفة خوفاً من نقلهم لفيروس كورونا. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أنه لا توجد أي دليل على أن الحيوانات قد تُصاب بفيروس كورونا المستجد أو تنقل الفيروس للإنسان، ولكن ينصح دكتور بيطري بغسل اليدين بعد لمسهم، وتجنب تركهم يلعقون وجهك، أو مشاركة الطعام معهم، والمحافظة على نظافة المنزل طوال الوقت من خلال تنظيف بولهم أو برازهم في أقرب وقت ممكن.

نعومي كامبل تدعو لتجنب العمل في لبنان على خلفية مقتل عاملة منزلية

على خلفية مقتل العاملة الغانية فوستينا تاي في لبنان، دعت عارضة الأزياء العالمية نعومي كامبل النساء الى تجنب المجيء الى لبنان، في مقابلة معها على حسابها على انستغرام، حتى تقدم الحكومة اللبنانية توضيحات حول ملابسات مقتل العاملة الغانية، التي وجدت جثتها في أحد المخازن في بيروت. وكانت قناة الجزيرة قد نشرت يوم الثلاثاء الماضي، تحقيقاً يسرد الأيام الأخيرة التي عاشتها فوستينا تاي، وكشفت عبر تسجيلات صوتية أنها تعرضت للضرب وعبّرت فيها عن خوفها على حياتها. وتحت هاشتاغ #AbolishKafala طالب البعض في إنهاء نظام الكفالة في لبنان.