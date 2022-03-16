داخل العالم السري لمجتمع “إرضاع البالغين” في الهند

نُقل عن بابلو بيكاسو الرسام الإسباني قوله “الثديين الأجمل هما اللذان يعطيان أكبر قدر من الحليب.”

بالنسبة لبعض الهنود، فإن الثديين يتجاوزان نطاق ما هو جميل، فقد كشفت تحليلات مختلفة لبيانات بحث جوجل في الهند عن أن الاستفسارات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية للبالغين شائعة للغاية في البلاد. وأظهرت بيانات جوجل من عام 2017 أن عدد عمليات البحث حول كيفية إرضاع طفل رضيع كان مساويًا تقريبًا لعدد عمليات البحث حول كيفية إرضاع رجل بالغ.

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في بعض الحالات فإن رضاعة الثدي للبالغين توفر إحساسًا بالأمان ؛ وفي حالات أخرى، تساعد على النوم بشكل أفضل.

وقالت بالافي بارنوال ، مدربة الحياة الجنسية المقيمة في نيودلهي لـ VICE: “الرضاعة الطبيعية للبالغين (ABF) يمكن أن تعني أشياء كثيرة – سواء كانت مجرد مشاهدة امرأة ترضع، أو أن تستمد المتعة الجنسية من ذلك ( وهو ما يطلق عليه اسم lactophilia إشتهاء لبن الثدي) أو الشعور بالإثارة الجنسية بالرضاعة من ثدي أنثى.” وأضافت: “يمكن رؤية ذلك أيضًا تحت مظلة الـ BDSM أو الممارسات الجنسية العنيفة حيث يمكنني أن أطلب من الشخص الآخر إرضاعي، والعكس أيضًا صحيح.”

على الرغم من أن العديد من أنواع الفيتيشية الجنسية (الهوس الجنسي) غالبًا ما تعتبر من المحظورات، إلا أن الـ ABF أو الرضاعة الطبيعية للبالغين تحتل مكانًا خاصًا في التسلسل الهرمي لتلك المحظورات.

وقالت تونيا جون ميللر، معلمة الجنس وعاملة جنس عبر الهاتف لـ VICE في مقال سابق ذي صلة: “إنها زوبعة كبيرة من الفيتيشية الجنسية لأنها تجمع بين شيئين يجعلنا، كمجتمع، منزعجين للغاية. أول تلك الأشياء هو أنه لا ينبغي أن يعتمد الرجل على المرأة، وأنه لا ينبغي أن يكون مستضعف ويجب ألا تكون المرأة أقوى منه. أما ثاني تلك الأشياء فهي فكرة أن تقوم المرأة بإضفاء الطابع الجنسي على الشيء الذي يُعتقد أنه أكثر الأشياء قدسية وروحانية في جسدها وأنوثتها.”

ومع ذلك، بالنسبة إلى جاي، سمسار البورصة البالغ من العمر 31 عامًا ومقيم في نيودلهي، كان الاكتشاف الذي حدث بالصدفة بمثابة تغيير للحياة.

كان جاي، تمامًا مثل غيره من ممارسي الرضاعة الطبيعية للبالغين “ABF” المذكورين في هذه المقالة، يشعر بالحرج من الكشف عن اسمه الكامل بسبب وصمة العار المرتبطة بهذا النشاط الجنسي الغريب.

في عام 2019، انضم جاي إلى عشرات الهنود الذين فقدوا وظائفهم حيث بلغ معدل البطالة في البلاد ذروته ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 45 عامًا. وقال: “لقد حطمني ذلك.” وأضاف: “أنا أنظر لنفسي كمعيل، ليس فقط لأنني كنت أكسب أكثر من زوجتي، ولكن أيضًا لأنني من تلك المدرسة الفكرية التي تؤمن بأنه يجب على الزوج أن يعيل أسرته، بغض النظر عن أي شيء. لقد كان ذلك دائمًا في صميم منظومتي القيمية.”

ولد جاي ونشأ في قرية Bhandal Buta المحافظة في منطقة جالاندهار في البنجاب، واعترف جاي أن فكرته عن المتعة الجنسية كانت أنانية بسبب علاقاته التي لا تكاد تذكر مع النساء في سنوات بلوغه. لكن أفكاره المحافظة عن الأدوار التي يجب أن يلعبها الرجال والنساء وضعت على المحك عندما فقد وظيفته.

وقال جاي: “كانت زوجتي تدعمني مالياً، وكانت الأمور صعبة. ذات ليلة انهرت تمامًا وغمرت وجهي في ثدييها. كانت تقوم بالرضاعة لأننا رزقنا للتو بطفلنا الثاني، وانجذبت بشكل طبيعي نحو ثدييها. لم أشعر أبدًا بالراحة في حياتي أكثر مما شعرت به في تلك اللحظة.”

بينما اكتشف جاي هذا الفيتيش مؤخرًا فقط، ينظر إليه تونغكار البالغ من العمر 26 عامًا على أنه “طقوس” يحب الانغماس فيها كل ليلة منذ اليوم الأول من زواجه قبل عامين.

يعيش تونغكار في شيلونج في ولاية ميغالايا الشمالية الشرقية. تضم الولاية أيضًا واحدة من أكبر أشكال استيعاب المجتمعات الأمومية في العالم، حيث يتم نقل أسماء الممتلكات والثروة من الأم إلى الابنة بدلاً من الأب إلى الابن كما هو الحال في معظم أنحاء الهند.

تونغكار، لا يعتبر رضاعة البالغين نشاط جنسي غريب. ويقول: “لماذا يجب أن أضعها في خانة النشاط الجنسي الغريب؟ هذا يحصرها في جانب واحد فقط. ثدي المرأة مقدس، ليس فقط لأنه يمنح الحياة، ولكن أيضًا لأنه يمثل المرة الأولى التي يشعر فيها الإنسان بالعاطفة حقًا. ولا حرج في تكرار ذلك الشعور الأول بالعاطفة في كل يوم من أيام حياتك.”

وفقًا لزوجته، التي لا ترغب في الكشف عن اسمها لأسباب تتعلق بالخصوصية، فإن الرضاعة الطبيعية للكبار أمر طبيعي في حياتهم الجنسية وتقول: “لا أراه شيئًا غريبًا .. عندما كنت أقوم بالرضاعة الطبيعية، كنت أشاهد التلفاز وكان زوجي يجلس بجواري بشكل تلقائي ويبدأ في الرضاعة. إن السهولة التي يفعلها جعلتني مرتاحة كذلك. استمر الأمر نفسه حتى يومنا هذا.”

غالبًا ما يوصف الرضع والأطفال في سن الحبو بأنهم مدمنون على الرضاعة الطبيعية. من المعروف أن الأمهات الهنديات يستخدمن وسائل شعبية على حلماتهن لإيقاف الرضاعة – من مستخلصات الليلك الهندي المر (شجرة النيم) والقرع المر إلى الفلفل الأحمر – وذلك لبدء عملية الفطام. يعتقد تونغكار أن الرضاعة الطبيعية أو حتى مجرد مص الحلمات يمكن أن يكون إدمانا للبالغين أيضًا.

ومع ذلك، هناك جانب آخر لما يبدو أنه دافع للرجال الهنود. بالنسبة للكثيرين، الفحولة الجنسية هي المؤشر المطلق للرجولة. ربما هذا هو السبب في أن معظم الرجال الهنود الذين تم تشخيصهم سريريًا بالعقم يرفضون الاعتراف بذلك.

عندما اكتشف كاران، رجل الأعمال البالغ من العمر 27 عامًا والذي يعيش في مومباي، مؤخرًا أن لديه عددًا منخفضًا من الحيوانات المنوية، كان ذلك “أسوأ يوم في حياته.” وقال إن الجانب الجيد الوحيد في ذلك هي الطريقة التي استجابت بها زوجته لتلك الحقيقة.

ويضيف: “ربما كانت غريزة الأمومة بداخلها، عندما رأتني مكتئبًا وحزينًا، وضعتني بين ذراعيها. وأصبحت طفلا في تلك اللحظة. ليس لأنني كنت أحاول أن أعوضها عن الطفل الذي لن أتمكن من منحه لها أبدًا، ولكن لمجرد أنني في تلك اللحظة، أصبحت طفلاً بسبب عجزي. في وقت لاحق من تلك الليلة، قمت بمص ثدييها والدموع في عيني. في كل مرة أشعر بالحزن، هذا ما أفعله. إنه أقرب لأن يكون أمراً علاجيًا أكثر من كونه جنسيًا.”

الهند ليست البلد الوحيد الذي يبدو أن هذا الفيتيش السري ينمو ويزيد فيه. في اليابان، يمكنك العثور على “حانات الرضاعة الطبيعية” حيث يمكنك طلب كوب من مشروب الأمهات المرضعات، أو يمكن حتى إطعامك مباشرة “من المصدر” – أي واحدة من “الأمهات” الثلاث المتواجدات.

في ديسمبر 2014، تم ضبط شبكة دعارة في بكين، حيث يتم دفع أموال للأمهات المرضعات لإطعام البالغين بحليب الثدي، بينما يتم إعطاء الحليب المجفف لأطفالهن. وهناك الكثير من القصص عن الرياضيين الذين يعتبرون حليب الأم العلاج المعجزة ويذهبون إلى أبعد الحدود للحصول عليه أيضًا.