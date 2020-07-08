داخل سجن رومية في لبنان، هناك طوائف فقط لا شيء آخر

خلال عملي مع المخرجة اللبنانية نادين لبكي في فيلمها الأخير “كفرناحوم” الحائز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي، والذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار، قمت بالتصوير لمدة شهرين في سجن رومية سيئ السمعة شمالي بيروت، المعروف بأنه يضم أسوأ المجرمين في لبنان وأحد أكثر السجون اكتظاظًا في لبنان -السجن الذي يتسع لـ 1،500 سجين يضم اليوم حوالي 4,200.

في كل مرة كنت أمشي في ممرات السجن، سماع صدى صرخات المساجين يتردد من خلال هذه الممرات كان يشعرنني بالقشعريرة. تفوح رائحة الموت في هذا السجن، فمن الصعب عدم شم الرائحة الكريهة التي تنبعث من الممرات للحيوانات النافقة كالفئران الميتة والقطط النافقة. خلال هذه المهمة، قمت بالتعرف على المساجين من جميع الطبقات، من رجال العصابات الذين لديهم علاقات على الصعيد السياسي، ويرتدون أحذية رياضية ذات إصدار محدود ولديهم العديد من هواتف آي فون الحديثة، إلى اللصوص والأحداث والقاصرين، الذين أثاروا اهتمامي بشكل خاص وحركوا شيئًا ما بداخلي، ولهذا قررت تصويرهم.

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بعد أسابيع من التفكير في أي الأماكن سيكون مناسبًا لتصوير ما يحدث خلف هذه القضبان، استجمعت شجاعتي وقمت بتهريب كاميرا من نوع Canon Av1 وفيلم lomography 800 دون أن يشعر الحراس. قضيت يومين في تصوير حياة السجن التي يعيشها أصغر السجناء في الزنازين. لقد تأثرت بشدة برؤية هؤلاء الأطفال، وكيف يعيشون في ظروف سيئة حقًا.

تعكس الحياة داخل السجن أسوأ جوانب الحياة في الخارج. إذا كان لديك علاقات، يمكنك القيام العيش بشكل جيد داخل السجن، ولكن الأمر يصبح أصعب وأشد قساوة لأولئك الذين لمن ليس لديهم علاقات داخل السجن. تمتلئ زنازين سجن رومية بمختلف الجنسيات والانتماءات الطائفية، مما يعكس الانقسامات التي تكمن وراءها تفاصيل الكثير من الحياة في لبنان.



داخل السجون في لبنان، هناك طوائف فقط، لا يوجد شيء آخر، لا شيء آخر.