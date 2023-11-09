دراسة: القطط لديها 300 تعبير وجه

تُعرف القطط بكونها مستقلة ومنعزلة، لكن دراسة جديدة وجدت أن لديها بالفعل مجموعة متنوعة من تعبيرات الوجه التي تستخدمها للتواصل مع بعضها البعض.

أجريت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Behavioral Processes، من قبل لورين سكوت، طالبة طبية في جامعة كانسس، و بريتني فلوركيفتش، عالمة نفس تطورية في كلية ليون. قام الثنائي بتسجيل فيديو مدته ١٩٤ دقيقة من التفاعلات بين ٥٣ قطط في مقهى للقطط في لوس أنجلوس، وحددوا ٢٧٦ تعبيرًا مختلفًا، صنفوها على أنها ودية أو عدوانية أو غامضة.

وجدت لورين وبريتني أن الغالبية العظمى من تعبيرات القطط كانت إما ودية بشكل واضح (٤٥٪) أو عدوانية (٣٧٪)، كما يقول العلماء. أما نسبة الـ ١٨٪ المتبقية فكانت غامضة للغاية لدرجة أنها وقعت في كلتا الفئتين. تقول فلوركيفيتش إنه لا يزال من غير الواضح ما الذي كانت القطط “تقوله” لبعضها البعض بهذه التعبيرات.

واكتشف الثنائي أن القطط تميل إلى تحريك آذانها وشواربها تجاه بعضها البعض أثناء التفاعلات الودية، وبعيدًا عن بعضها البعض أثناء التفاعلات غير الودية. وغالبًا ما يرتبط تضيق حدقة العين ولعق لسان القطة لشفتيها بمواجهات عدائية.

وقالوا: “توضح دراستنا أن التواصل بين القطط أكثر تعقيدًا مما كان يُفترض سابقًا، أملنا في توسيع حجم العينة لدينا لتشمل القطط التي تعيش في مواقع أخرى، بالنظر إلى تعبيرات الوجه للقطط التي تعيش في منازل متعددة القطط، والمستعمرات الوحشية.”

تشبه بعض التعبيرات الودية للقطط تلك التي يصدرها البشر والكلاب والقردة والحيوانات الأخرى، مما يشير إلى أن هذه الأنواع قد تشترك في “وجه اللعب المشترك.”

يمكن أن يكون لنتائج الدراسة عدد من الدلالات لأصحاب القطط والأشخاص الذين ينوون تبنيها. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد فهم تعابير وجه القطط أصحابها في تحديد متى يشعر قطهم بالتوتر أو القلق أو العدوانية. يمكن بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لخلق بيئة أكثر راحة وإثراء للقطة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد النتائج الأشخاص الذين يعتزمون تبني القطط على اختيار القطط التي من المرجح أن تتوافق مع حيواناتهم الأليفة الحالية. على سبيل المثال، إذا كان الشخص الذي ينوي تبني قطة لديه كلب بالفعل، فقد يرغب في اختيار قطة معروفة بالتعايش مع الكلاب.

بشكل عام، توفر الدراسة رؤى جديدة حول عالم التواصل بين القطط المعقد. ومع مزيد من البحث، قد يكون من الممكن تطوير الأدوات والموارد التي تساعد البشر على فهم القطط بشكل أفضل.