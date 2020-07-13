دراسة: المال يمكن في الواقع أن يشتري السعادة

هل يشتري المال السعادة؟

“المال يمكن في الواقع أن يشتري السعادة.” هذا ما توصلت له دراسة حديثة، لتناقض بذلك عقود من الدراسات تنكر علاقة المال بالسعادة. الدراسة التي نشرتها المجلة العلمية “Emotion” أكدت أن سعادة الإنسان تتعزز بمكانته الاجتماعية ووضعه الاقتصادي والاجتماعي وجودة التعليم. وقال الباحث في علم النفس في جامعة ولاية سان دييغو الأميركية، جان توينج، إن نظرية ارتباط السعادة بمعدل دخل الفرد تعززت في السنوات الأخيرة.

وأضاف لصحيفة واشنطن بوست: “انخفاض السعادة بين ذوي الدخل المحدود قد يكون نتيجة لتزايد عدم المساواة، ارتفاع سعر المنازل، وانخفاض القدرة على الحصول على تعليم جيد.” وقد وجدت الدراسة أن معدلات السعادة ترتفع عند الأشخاص الحاصلين على تعليم جامعي. وبخصوص المجتمع الأمريكي، فأن معدلات السعادة حافظت على استقرارها عند مستوى دخل سنوي، قدره 75،000 دولار- أي أن زيادة الدخل لأكثر من ذلك لا يعني ارتفاعاً في مستوى السعادة -ما يعني أن السعادة ليست مرتبطة “بالغنى” أو “الثروة” ولكن بالحصول على دخل مناسب لعيش حياة جيدة.

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ولجأت الدراسة إلى عمليات مسح اجتماعي، تتبعت التغيرات في المجتمع الأميركي. وبلغ عدد المشاركين في البحث نحو 45 ألف شخص، وجرى الاستطلاع بين عامي 1972 و2016. وقام الاستبيان بتحديد مدى السعادة، التي يشعر بها المشاركون في الاستبيان، على مر السنين، بحسب مستوى دخلهم، حيث استمرت معدلات السعادة بالارتفاع، بشكل طردي، مع تزايد مستوى الدخل. على الرغم من أن هذه الدراسة مرتبطة بالمجتمع الأمريكي، إلا أن النتيجة قد تتشابه مع باقي المجتمعات من منطلق أن الدخل الجيد وفرص التعليم والمساواة تساعد برفع مستوى السعادة، حسب ما يؤكد عليه مؤشر السعادة العالمي، حيث أن تحافظ دول شمال أوروبا على المراتب العليا في قائمة الدول الأكثر سعادة بسبب جودة الحياة، والمساواة بين الجنسين والتوازن بين العمل والحياة. فيما جاءت اليمن وسوريا والعراق في ذيل المؤشر لعام 2019 بسبب الحرب وانعدام الأمن وتدهور الوضع الإقتصادي والمعيشي.

جزيرة ياس تستضيف بطولة الفنون القتالية المختلطة

تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي البطولات القادمة للفنون القتالية المختلطة “MMA” على “جزيرة القتال” في جزيرة ياس خلال هذا الأسبوع. وستقام البطولة بين 11 و25 يوليو الجاري، وتبتدئ بنزال بين البطلين كامارو عثمان وخورخه ماسفيدال. وسيتم اجراء فحص لفيروس كورونا لكل المشاركين في البطولة عند وصولهم لجزيرة ياس، التي سبق أن استضافت ثلاث من فعاليات للاتحاد.

متحرشون يعلّقون على ملابس طفلة عمرها 3 سنوات

قرر اللاعب المصري عمرو السولية ،لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التقدم ببلاغ رسمي، ضد الأشخاص الذين أساءوا لابنته “ليلى.” وقد قام عمرو بنشر صورة لابنته، ليواجه موجة من المتحرشين بطفلته التي لم تكمل عامها الثالث، وذلك من خلال التعليقات المسيئة على من خلال موقع “انستغرام.” وعلق السولية على هذه الواقعة على تويتر قائلًا: “ليلى بنتي عندها ۳ سنتين و نص (لسة قالعة البامبرز من کام شهر) الكلام ده بيتقال على طفلة!! ايه اللي يخلي (بني ادم) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة؟! ایه المرض دہ.” وقام عدد كبير من اللاعبين والمتابعين بدعم السولية.