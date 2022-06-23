دراسة: النيوليبرالية سممت أفكارنا

“هيمنة النيوليبرالية قولبت المجتمعات ضد تحقيق المساواة في الدخل” هذه النتيجة جاءت وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Perspectives on Psychological Science حيث أجرى فريق من الباحثين في جامعة نيويورك والجامعة الأمريكية في بيروت تحليلًا لما يقرب من 20 عامًا من البيانات من أكثر من 160 دولة ووجدوا أن هيمنة النيوليبرالية عبر المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية قد رسخت بدورها قبولًا واسع النطاق لعدم المساواة في الدخل عبر أنظمة القيم لدينا.

وقالت شهرزاد غودارزي المرشحة لنيل شهادة الدكتوراة من جامعة نيويورك والمؤلفة الرئيسية للدراسة في بيان صحفي: “مؤسساتنا وسياساتنا وقوانيننا لا تنظم حياتنا الاجتماعية فحسب، بل لها أيضًا تأثير كبير على أفكار الناس والمجتمع الذي نكون عليه.”

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شرعت غودارزي وفريقها في إثبات ما إذا كان إعلان رئيسة الوزراء البريطانية المحافظة مارغريت تاتشر عام 1981 أن الأنظمة الاقتصادية والسياسية يمكن أن تشكل “القلب والروح” هو شيء صحيح بالتأكيد. وقاموا بتعريف النيوليبرالية على أنها “النهج الاجتماعي الاقتصادي السائد” وأساس “الخصخصة، وإلغاء دولة الرفاهية، وتقليص برامج إعادة التوزيع” والتي سادت منذ فترة السبعينيات حتى يومنا هذا.

قامت الدراسة بالنظر لمستوى النيوليبرالية للدول باستخدام مؤشر الحرية الاقتصادية، وهو مقياس صاغه معهد فريزر – وهو مركز أبحاث كندي ليبرالي – يقيس عناصر مثل “حجم الحكومة” و”تنظيم الأعمال والائتمان والعمل” و”حرية التجارة الدولية.”

ومن ثم تم تقييم المواقف النفسية تجاه عدم المساواة باستخدام نتائج مسح القيم العالمية، الذي يتم إجراؤه كل أربع سنوات تقريبًا، والذي يطرح على المشاركين أسئلة مباشرة على مستوى العالم حول اتفاقهم مع عبارات مثل، “نحن بحاجة إلى اختلافات أكبر في الدخل كحوافز للجهود الفردية”، و”الأجور ينبغي أن تصبح أكثر مساواة.”

وجد تحليلهم ارتباطًا بين اعتناق النيوليبرالية وبروز ما يسميه علماء النفس الاجتماعي “التفكير القائم على الإنصاف” أو تفضيل الجدارة على تفضيل المساواة: والذي يعني أن النتائج المادية، مثل الأجور، والثروة، والوضع الاجتماعي، يجب أن يتناسب مع المدخلات، مثل الإنتاجية والجهد والقدرة والوقت. باختصار، عززت هيمنة النيوليبرالية الاعتقاد بأن الأثرياء قد اكتسبوا مكانتهم في المجتمع تمامًا مثلما حصل الفقراء على مكانتهم بالمجتمع.

وقالت غودارزي: “يمكن للمؤسسات أن تعزز الرفاهية والتكافل، أو يمكنها أن تشجع المنافسة والفردية والهيكل الهرمي.” وأضافت: “في عملنا، وجدنا أن النيوليبرالية عززت تفضيل المزيد من عدم المساواة في الدخل ليس فقط في الدول الصناعية، ولكن في جميع أنحاء العالم.”



وأوضحت غودارزي في بيانها: “في حين أنه ربما يكون من البديهي أن يشكل البشر طبيعة الاقتصادات التي يعيشونها، فإن دراستنا تظهر العكس – وهو أن الأنظمة الاقتصادية تقولب علم النفس البشري لتلائم هذه الاتجاهات.” وأضافت: “يبدو أن إصلاحات السوق الحرة في النيوليبرالية تزيد من تفضيل الناس لمستويات عالية من عدم المساواة في الدخل.”