دراسة تكشف أن “الحكي الفاضي” هو في الواقع علامة على الذكاء

الأشخاص الذين لديهم القدرة والمهارة على اختلاق قصص والحكي الفاضي أو الهُراء خلال الحوارات والمحادثات يبدو أنهم في الواقع أكثر ذكاءً.

في دراسة نُشرت في المجلة العلمية Evolutionary Psychology، وجد الباحثون أن الأشخاص الأفضل في اختلاق قصص وتفسيرات لمفاهيم مختلفة يعني Bullshitting يميلون إلى أن يكونوا أكثر ذكاءً من أولئك الذين يجدون صعوبة في ابتكار الهُراء. ولكن هل يمكن أن يفسر هذا أخيرًا سبب حصول زميلك في العمل على منصب أعلى من الموظفين الذين يعملون حقاً؟ ربما، لكن الدراسة خلصت أيضًا إلى أن الماهرين في اختلاق الهُراء ليسوا بالضرورة هم من يمارسون الهُراء بشكل متكرر.

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استخدم الباحثون 1،017 مشاركًا في دراستين فحصتا العلاقات بين القدرة المعرفية، والاستعداد لاختلاق الهُراء، والقدرة على القيام بذلك بشكل جيد. عُرض على المشاركين عشرة مفاهيم وطُلب منهم استخدام مقياس تصنيف من خمس نقاط يتراوح ما بين “لم اسمع به من قبل” إلى “أعرفه جيدًا” لتقييم معرفتهم بعدد من المفاهيم. ستة من هذه المفاهيم، مثل نظرية الاختيار الجنسي والنسبية العامة، كانت واقعية، في حين تم اختراع أربعة مفاهيم أخرى – المقياس الشرطي، والنسبية التعريفية، والاستقلالية الجينية، والقبول العصبي. بعد ذلك تم قياس الرغبة “نسبة الهُراء” بناءً على أولئك الذين ادعوا أن لديهم معرفة بهذه المفاهيم المصطنعة.

لتحديد القدرة على الهُراء، طُلب من مجموعة مكونة من 534 من هؤلاء المشاركين تقديم التفسير الأكثر إقناعًا وإرضاءً الذي يمكنهم القيام به لكل من المفاهيم المذكورة أعلاه. وقيل لهم أن يهتموا بأن يكونوا مبدعين ومقنعين أثناء صياغة تفسيراتهم، حتى لو لم تكن المفاهيم صحيحة.

بعد ذلك، طُلب من مجموعة عينة أخرى من المشاركين، يُطلق عليهم “مقيّمو الهُراء” تقييم مدى دقة أو الرضا عن هذه الإجابات باستخدام مقياس مكون من خمس نقاط. تراوح هذا المقياس بين “غير دقيق على الإطلاق” إلى “دقيق للغاية” للحكم على الدقة، و”غير مُرضٍ على الإطلاق” إلى “مُرضٍ للغاية” لتحديد مدى جودة صياغة التفسيرات. كما طُلب من مبتكري الهُراء تحديد ذكاء المشاركين في المجموعة السابقة.

وجد الباحثون أن معظم المشاركين الذين تمكنوا من إنشاء تعريفات مُرضية أو دقيقة على ما يبدو للمفاهيم الوهمية سجلوا أيضًا درجات أعلى في اختبار المصطلحات. كما تفوق معظمهم أيضًا في اختبارات الذكاء والتي قامت بقياس قدرتهم على تحليل المشكلات وحلها.

وخلصت الدراسة إلى أن الأشخاص الأكثر مهارة في ابتكار “هُراء مُرضٍ ودقيق” على ما يبدو يحصلون على درجات أعلى في مقاييس القدرة المعرفية وينظر إليهم الآخرون على أنهم أكثر ذكاءً.

“بشكل عام، قد تعمل القدرة على ابتكار الهُراء بشكل جيد على مساعدة الأفراد في التنقل في الأنظمة الاجتماعية، كاستراتيجية فعالة لإثارة إعجاب الآخرين وإشارة صادقة على ذكاء الفرد.”

لكن الباحثين حذروا من أن هذه النتائج لا تزال أولية. وقال مؤلفو الدراسة: “يجب أن نسعى إلى التحقيق في العلاقة السببية بين الذكاء والقدرة على اختلاق الهُراء والتأكد من وجود أي علاقة بينهما.” ومن المثير للاهتمام أن الدراسة وجدت أيضًا أن أولئك الذين كانوا جيدين في اختلاق الهُراء لم يكونوا مستعدين تلقائيًا لابتكار الهُراء مع أنهم يستطيعون القيام بذلك.

وقالت مؤلفة الدراسة ماني كارا يعقوبيان لـ PsyPost: كان الأفراد الأكثر ذكاءً أقل استعدادًا للانخراط في الهُراء على الرغم من مهاراتهم. يمكن تفسير ذلك من خلال قدرتهم على تحديد الحالات الذهنية للآخرين مما يعني أنهم أكثر إدراكًا إن كان سيؤتي الهُراء بثماره أم لا.”

في الواقع، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين كانوا أكثر استعدادًا للهُراء كانوا أيضًا أكثر تقبلاً لتصديق الهُراء المبالغ فيه. كان هذا تماشياً مع دراسة أخرى نُشرت في المجلة البريطانية لعلم النفس الاجتماعي British Journal of Social Psychology، والتي وجدت أن الأشخاص الذين يمارسون الهُراء بشكل متكرر يميلون أيضًا إلى أن يكونوا أكثر عرضة للمعلومات المضللة مثل الأخبار المزيفة.

وأوضحت يعقوبيان، طالبة الدراسات العليا التي شاركت في تأليف الدراسة مع معلميها، أن ما دفعها لإجراء هذا البحث هو اكتشافها أن الناس لا يستطيعون التفريق بين الهُراء الفكري الزائف عند الحديث عن الفن وبين اللغة التي يستخدمها علماء الفنون لنقد الأعمال الفنية.

وقالت يعقوبيان: “كلما استخدمت الهُراء في مقالاتي بشكل أكثر، كلما كان تصنيفي أفضل. وبطبيعة الحال، استطعت أن أرى أهمية هذه الدراسة في حياتي.”