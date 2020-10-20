دراسة: مشاهدة الحيوانات اللطيفة مفيد لصحتك

إذا كنت أيضًا تشعر بالذنب من مشاهدة فيديوهات لحيوانات على انستغرام طوال الوقت، فقد توصلت دراسة إلى أدلة تشير إلى أننا على حق: مشاهدة الحيوانات اللطيفة يساهم في تقليل التوتر والقلق.

بحثت الدراسة، التي أجرتها جامعة ليدز في المملكة المتحدة، بالشراكة مع هيئة السياحة في أستراليا الغربية، كيف تؤثر مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو لحيوانات لطيفة لمدة 30 دقيقة على ضغط الدم ومعدل ضربات القلب والقلق. واستخدم الباحثون مقاطع فيديو للقطط والكلاب والغوريلا الصغيرة وحيوانات الكوكا – التي يشار إليها غالبًا بأنها أسعد الحيوانات في العالم – في تجربتهم.

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وأجريت الدراسة على 19 مشاركًا في ديسمبر 2019، خلال موسم الامتحانات الشتوية، حيث تكون مستويات التوتر هي الأعلى خلال الامتحانات. في جميع الحالات، لاحظت الدراسة انخفاض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب والقلق لدى المشاركين، بعد نصف ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو.

وكشفت الدراسة أن متوسط ​​ضغط الدم لدى المجموعة انخفض من 136/88 إلى 115/71 خلال الجلسة، بينما انخفضت مستويات القلق داخل المجموعة بمتوسط ​​35 بالمئة، مع تعرض بعض الأفراد لانخفاض بنسبة 50 بالمئة تقريبًا.

يمكن تفسير هذه الظاهرة أيضًا من خلال ما يسمى بـ “baby schema” وهو مفهوم يقول إن البشر قد تطوروا لينجذبوا نحو المخلوقات ذات الرؤوس الكبيرة، والعيون الكبيرة بالقرب من مركز الوجه، والخدين الممتلئين، والجبهة الكبيرة لأنهم يشبهون الأطفال. لذلك، يمكن أن يمتد انجذابنا لخصائص الأطفال ليشمل الحيوانات – ولا سيما صغار الحيوانات.

في الواقع، قد ترغب في الاستمرار في إرسال مقاطع فيديو لطيفة للقطط والكلاب إلى حبيبك أو حبيبتك، فقد وجدت دراسة أجريت عام 2017 أيضًا أن مشاهدة الحيوانات اللطيفة معًا مفيد للعلاقات.

لقد خلصت العديد من الدراسات إلى أن الوباء أدى لرفع مستويات القلق والتوتر لدينا، إليكم/ن بعض الفيديوهات – يمكن أن تشكرونا لاحقاً على تحسن حالتكم/ن النفسية بعد مشاهدة كل هذه النغاشة.

https://www.instagram.com/p/CD45lppom0Y/

https://www.instagram.com/p/CD_VjZVnvqb/

https://www.instagram.com/p/CFmamZbAcDj/