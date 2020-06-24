دعوى تتهم نور هشام سليم بنشر المثلية

الصين تجري تجربة على لقاح لفيروس كورونا في الإمارات

قالت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية إنها حصلت على الموافقة لإجراء تجربة سريرية واسعة النطاق في “المرحلة الثالثة” من تجربة لتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد في الإمارات. وتسعى الصين لتجربة لقاحات محتملة في الخارج بسبب قلة عدد المرضى الجدد في الداخل بحسب وكالة “رويترز.”

وتجري تجربة أكثر من 12 لقاحًا محتملا في أنحاء العالم، ولم يكمل أي منها حتى الآن تجربة “المرحلة الثالثة” لتحديد فاعلية اللقاح في الحماية من الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 470 ألفا في العالم. وتشمل مثل تلك التجارب آلاف المشاركين وعادة ما تجري في البلدان التي ينتشر بها الفيروس، حتى يتسنى مراقبة اللقاح في بيئة حقيقية.



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مصر تقرر تخفيف قيود كورونا اعتبارًا من يوم السبت

قالت الحكومة المصرية إنها سترفع اعتبارا من يوم السبت حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 مارس للحد من تفشي فيروس كورونا وتفتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة وإن كانت ستبقي على أعداد الزوار محدودة. واتُخذت هذه الإجراءات الجديدة على الرغم من ارتفاع أعداد حالات الإصابة الجديدة في البلاد في الأسابيع الأخيرة. وأكدت وزارة الصحة المصرية إصابة 56،809 أشخاص ووفاة 2،278 شخصا بالمرض. وستعمل المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية ودور السينما والمسارح ستعمل بنسبة 25 بالمئة فقط من قدراتها الاستيعابية مع ضمان التباعد الاجتماعي، وستفتح المساجد أبوابها للصلوات اليومية لكن مع استمرار تعليق صلوات الجمعة وقداديس الأحد التي تشهد أعدادا كبيرة من المصلين.

مقتل شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي

قتلت قوات الإحتلال الإسرائيلي شاب فلسطينيّ قرب حاجز “الكونتينر” شمال بيت لحم في الضفة الغربية. الشاب أحمد مصطفى عريقات، كان في طريقه لإحضار شقيقاته ووالدته من أحد الصالونات، استعدادًا لزفاف أخته مساء أمس. وزعمت قوات الاحتلال أنّ الشاب “حاول تنفيذ عمليّة دهس.” وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني في بيت لحم إن جنود الاحتلال منعوا طاقم الهلال الأحمر من الوصول للشاب وتقديم الإسعافات له، وأنع نزف على الحاجز حتى الموت.

“اختطاف” الناشطة المصرية سناء سيف

قال المحامي خالد علي إن سناء سيف، شقيقة الناشط المصري المعتقل علاء عبد الفتاح، وصلت إلى نيابة أمن الدولة وذلك بعد ساعات من إعلان “اختطافها.” وكانت منى سيف قد أعلنت اختطاف شقيقتها سناء من أمام مكتب النائب العام، حيث كانت مع أسرتها لتقديم بلاغ بواقعة الاعتداء على الأسرة قبل أيام أثناء اعتصامها أمام سجن طرة حيث يحتجز علاء.

وكانت السلطات المصرية قد القت القبض على سناء في يونيو 2014 من أمام قصر الاتحادية أثناء مظاهرة احتجاجية ضد قانون التظاهر، وحكم عليها بالحبس ثلاث سنوات ثم تخفيض الحكم إلى عامين، لكن أفرج عنها ضمن 100 معتقل صدر بحقهم عفو رئاسي قبل إكمال مدتها بعدة أشهر. وفي عام 2016 تم حبس سناء مرة أخرى ستة أشهر بتهمة إهانة القضاء. وتواظب ليلى سويف والدة علاء وأختيه الاعتصام أمام سجن طرة، احتجاجًا على منعها من زيارة نجلها المعتقل بدون أي تهمة.

دعوى تتهم نجل الممثل المصري بنشر المثلية

وفي مصر أيضاً، رفع محاميان مصريان دعوى قضائية ضد نور هشام سليم، العابر جنسيًا، نجل الممثل المصري هشام سليم، واتهماه بمحاولة “نشر المثلية الجنسية” في مصر. وتم رفع هذه الدعوة بعد فيديو لنور يعلن تعاطفه مع الناشطة اليسارية المدافعة عن حقوق المثليين سارة حجازي، التي انتحرت في كندا، وقال نور أن من يتقبله ولم يتقبل سارة حجازي “يعد منافقًا.”