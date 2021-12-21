دليلك لتكون بارعًا في ممارسة الجنس

التعميم حول ما يمكن أن يجعل الشخص “جيدًا في العلاقة الجنسية” يعد أمرًا صعبًا. فببساطة، ما يجده الناس مُرضيًا ومُشبعا يختلف اختلافًا كبيرًا من شخص لآخر. ومع ذلك، هناك عدد من الأشياء التي توصف بأنها جيدة في العلاقة الجنسية تميل إلى أن تكون مناسبة للقيام بها من أجل حياة جنسية أفضل وشريك يحظى بسعادة أكبر.

ومن المثير للاهتمام، أن منح وممارسة جنس رائع يرتبط بعدد من النتائج الإيجابية التي لا علاقة لها بالمضاجعة نفسها – والتي تتضمن العلاقات المُرضية والصحة الجيدة، واحتمالية أقل لوجود مشاكل الصحة النفسية مثل القلق والاكتئاب.

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هناك خمسة أمور أساسية:



اجعل شريكك يشعر بالجاذبية

بحثت دراسة أجريت عام 2010 في الرضا الجنسي عند النساء المشاركات في الاستطلاع، ووجدت أن “الرضا الجنسي يرتفع مع تزايد تقدير الجسد وينخفض وتيرته مع الأفكار المشتتة المتعلقة بالمظهر أثناء الممارسة الجنسية.” بعبارة أخرى، كلما زاد شعور الشخص بالثقة، زادت احتمالية حصوله على تجربة جنسية رائعة. العلاقة بين الثقة والرضى الجنسي هو أمر مشترك بين مختلف الهويات الجنسية. لذا قل شيئًا لطيفًا. أو على الأقل تنهد بشكل لطيف.

كن على دراية بملعبك

وفقًا لمسح أجرته منظمة Eve Appeal عام 2017، وهي منظمة قائمة على أبحاث الصحة النسائية في المملكة المتحدة، لا يستطيع معظم الرجال تحديد الفرق بين المهبل والفرج بشكل صحيح. لهذا، قم بقراءة كتاب أو شاهد شرحًا جيدًا على يوتيوب مثل مقطع الفيديو هذا أو الفيديو هذا مقدَّمة من اختصاصية الجنس ليندساي دو. إن معرفة كيفية عمل هذه الأجزاء سيدلك على الأحاسيس التي تشعرك وتشعر شريكك بالرضا.

تعرف على ما يفضله شريكك

مكون آخر وهو جزء من الفرج إنه البظر. فإذا كان لدى شريكتك واحداً، فمن الأفضل أن تعرف موقعه وخصوصياته وأهميته. تشير دراسات إلى أن ما يقرب من ثلاثة أرباع النساء في الدراسة إن تحفيز البظر أثناء الجماع كان إما ضروريًا للنشوة الجنسية أو جعل هزات الجماع أكثر متعة. في حين أن تحفيز البظر مهم لكثير من النساء، فإن الطريقة التي يحب الأشخاص بها إثارتهم تختلف اختلافًا كبيرًا بين الأفراد.

وبصرف النظر عما نُقاد إليه للاعتقاد به، يمكن أيضًا أن تكون الأعضاء التناسلية للذكور محددة تمامًا في الكيفية التي تحب من خلالها التعامل معها. ولكن بغض النظر عن الطريقة التي يتم التعامل بها، فإن ممارسي الجنس الملائمين حقًا يأخذون وقتهم في الاقتراب من هذه المنطقة، وتسجيل الإشارات غير اللفظية طوال الوقت.

اقلب السيناريو الجنسي

يعرف الشركاء العاطفيون الجيدون أن الحفاظ على تنوع الأشياء في غرفة النوم هي استراتيجية رائعة لأخذ شركائهم إلى حيث يريدون. تقول ديبي هيربينيك، الأستاذة المشاركة في كلية الصحة العامة بجامعة إنديانا: “من الأسهل على النساء تجربة النشوة الجنسية عند الانخراط في مجموعة متنوعة من الأنشطة الجنسية بدلاً من فعل نشاط جنسي واحد فقط”. على سبيل المثال، قد يرتبط الجنس المهبلي بالإضافة إلى الجنس الفموي باحتمال أكبر للنشوة الجنسية من بالقيام بأي منهما بمفرده. قد يكون هذا بسبب أن المزيد من الأنشطة الجنسية تعني أن الناس يقضون وقتًا أطول في ممارسة الجنس” حيث أظهرت الدراسات أن العديد من النساء يحتاجن إلى مزيد من الوقت للنشوة الجنسية.

لا تستهين بقوة المداعبة

لا يشدد الجميع على التقبيل، لكن دراسة من جامعة ألباني استخدمت فرضية أنه بالنسبة لكثير من الناس، يمكن أن يكون التقبيل جزءًا لا يتجزأ من الجنس الرائع. لقد افترضوا أن التقبيل يلعب دورًا حيويًا في اختيار الشريك – فنحن نتعرف على رفيق محتمل كيميائيًا من خلال طعم الفم والشفتين.

التقبيل يعزز العلاقة والارتباط، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أننا نعلم أننا نعرض أنفسنا للمجازفة من خلال تقبيل شخص ما وأيضًا لأن التقبيل يُعتقد أنه يرفع مستويات الأوكسيتوسين (ما يسمى بهرمون العناق) مع خفض الكورتيزول (هرمون التوتر). كانت فرضيتهم الثالثة والأكثر صلة هي أن التقبيل هو الطريقة البشرية لزيادة الإثارة وبالتالي زيادة فرص الحصول عليها. ووجدت الدراسة دعمًا قويًا لكل من هذه الفرضيات، لكنها وجدت أيضًا أنه في حين أن أكثر من نصف الرجال يمارسون الجنس بسعادة دون أن يقوموا بأي قبلات، فإن أقل من 15 بالمئة من النساء فقط يتقبلون ذلك.

النشاط الجنسي لا يعني فقط الجماع. التقبيل والإثارة اليدوية والجنس الفموي هو جزء حيوي من الممارسة الجنسية، كما أن بدء الممارسة الجنسية بالكثير من المداعبة يزيد من احتمالية حصول شركائهم على واحدة أو أكثر من هزات الجماع الممتعة.