دليلك لحضور مهرجان Azimuth العلا من الألف إلى الياء

تغيّرت الأجواء وبدأت الأنشطة الخارجية تعلن موعدها، وأفضل ما تبدأه للخروج هو الرقص على الإيقاعات الصاخبة في مهرجان Azimuth أو أزمث العلا بالسعودية، ما هو المهرجان؟ دعوني أعرّفكم.

ألف من أسماء عالمية

سيستضيف أزمث العلا أشهر الدي جيز العالميين الذين سيطربون أرض وسماء العلا بإيقاعاتهم الموسيقية في ليال استثنائية، كفرقة الإندي البريطانية The Kooks، منسقة الأغاني الكورية Peggy Gou، المغني والمنتج الموسيقي الأسترالي RY X، ومنسقة الأغاني السعودية الأصل والمنتجة Nooriyah وفرقة الروك المصرية Cairokee، وSaint Levant، وشكون، وثنائي الموسيقى الإلكترونية Thievery Corporation والمغني الأسترالي Chet Faker والكثير غيرهم.

باء من برامج سياحية

استغل وجودك في أزمث العلا بالانضمام للبرامج السياحية التي تنظمها العلا لزوّار المهرجان، إن كنت من محبي الهايكينج والمغامرات الصحراوية فهذه فرصتك لتقوم بجولة إلى دادان وجبل عِكمة بسيارة لاندروفر كلاسيكية، التجوّل بين مزارع النخيل في الواحة وتناول الوجبات بين أحضان الطبيعة، تجربة رحلات الهليكوبتر في سماء العلا.

تاء من تخييم

اختيار العلا التي تقع شمال غرب المملكة للاحتفال بـ أزمث يجعل التخييم حول الجبال وتأمل النجوم في عتمة سماء الصحراء أفضل قرار للمبيت خلال رحلتك، عيش التجربة في موقع تخييم بانجيا مزرعة هوساك التي توفّر باقات بخدمات متنوعة، كما يمكنك إحضار خيمتك الخاصة في الموقع، المهم أن تستمع بجمال الطبيعة.

ثاء من ثروة وطنية

يلعب أزمث العلا دور محوري في تحقيق الاقتصاد الإبداعي للسعودية الذي نما بالفترة الأخيرة من خلال المهرجانات الفنيّة التي تنظمّها ميدل بيست وهيئة الترفيه، ساهمت المهرجانات الفنية بتحقيق عوائد مليونيه ساهمت برفع نسبة الاقتصاد السعودي، وتحقيق العديد من فرص العمل ووضع المملكة على قائمة المنتجين لهذا القطاع عالمياً مع استقطاب السياح من حول العالم.

جيم من جبال ساحرة

لعّل أجمل ما يميّز مهرجان أزمث عن غيره هو مزجه بين سحر الموسيقى والطبيعة، فموقعه الاستثنائي في أحد وديان العلا الواقعة بين رمال صحراء العلا الذهبية وتضاريس جبالها المذهلة، يشكّل لوحة فنيّة طبيعية تجعل تضفي على إيقاعات الموسيقى سحراً خاصّ.

حاء من حضارة عريقة

ليست الطبيعة وحدا ما يميّز موقع أزمث! فالعلا عالم من التاريخ لحضارات عريقة على مرّ 7,000 سنة، فلا تنسوا الترتيب لزيارة الحِجْر، أول موقع سعودي مسجّل في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والمواقع الأثرية لحضارة مملكتي دادان ولحيات القديمة، وجبل عكمة المليء بالنقوش والكتابات القديمة، ولا بد أن تستكشفوا متاهات بلدة العُلا القديمة التي تضم أكثر من 900 منزل من الطوب تم استيطانها من القرن الثاني عشر.

خاء من خصومات

تبدأ أسعار التذاكر من 950 ريال سعودي لليوم الواحد و1700 ريال لليومين تتنوع بين تذاكر عادية ومميزة. يمكنكم أيضاً زيارة موقع المهرجان للاستفادة من الخصومات المقدمة على باقات الحجز

دال من درجات الحرارة

الطقس عامل أساسي للاستمتاع في الفعاليات الخارجية، نشكر سبتمبر على اعتداله بدرجات الحرارة التي انخفضت بنسبه كبيرة مؤخراُ لتعيشوا أفضل أجواء في الصحراء الباردة.

ذال من ذوقك حاضر

تحس ذوقك الموسيقي غريب؟ لا تفكّر بالموضوع لأن أزمث هو مهرجان الخروج عن المألوف بقوائم موسيقية متنوعة الثقافة ستجد نفسك فيها وسترضي كل أذواقكم الجميلة باختلافها، ولا تعلم قد تعجبك أنماط جديدة وتوسّع لائحتك الموسيقية.

راء من رحلات جوّية

ستصل لمهرجان أزمث العلا بسهولة حيث يستقبل مطار العلا الزوّار عبر الرحلات الجويّة للخطوط الجوية العربية السعودية وشركتا فلاي دبي وطيران ناس التي تسيّرها بشكل من وإلى مطار العُلا الدولي انطلاقًا من العديد من الوجهات من الرياض وجده والدمام ودبي.

زاي من زيارة استثنائية

لتجربة لا تنسى، فرّغ وقتك لزيارة مسرح مرايا أكبر مبنى عاكس في العالم، والتجوّل في واحة ديمومة وسط المعالم والتضاريس الجميلة، والاستمتاع بالإطلالات الجبلية الساحرة من مطل الحرة.

سين من سبوتفاي

هل يقتصر الاستمتاع بالإيقاعات على الحضور فقط؟ بالطبع لا الطرب والصخب مستمر أونلاين أيضًا! لتكونوا على جاهزية تامة للحضور، تعاونت لحظات العُلا مع تطبيق سبوتيفاي، الأشهر في العالم لخدمة اشتراك البث الموسيقي، بهدف جعل القائمة الموسيقية الرسمية لأزمث العلا متاحة للاستماع على التطبيق، استعدوا للمهرجان بالاستماع لإيقاعات الدي جيز المفضلين، ويمكنكم الرجوع للقائمة لاكتشاف الأنماط الجديدة التي أعجبتكم في المهرجان.

شين من شابك

قد تعتقد بأن توسّطك في الصحراء سيعزلك عن العالم، ولكن أبشّرك أزمث العلا لن يحرمك مشاركة لحظاتك الرائعة مع العالم الخارجي، فالمكان مليء بأبراج شبكة أنترنت 5 جي، لتبقى شابك وتشارك الحدث أولاً بأول مع أصدقائك.

صاد من صحبة

قل لي ما أساسيات الذهاب؟ سأقل لك الأصحاب، لوجود الأصحاب تأثير عالي بتكوين تجربة كلّها طاقة ومرح، رافق من تحب وكن بين صحبة تجعل لحظاتك أسعد، يمكنك دعوة الجميع لمرافقتك المهم بأن يكون أكبر من 18 سنة ليسمح له بالدخول.

ضاد من ضوضاء

كن مستعدًا لضوضاء تشحنك بأدرينالين ينسيك ما حولك، دع الموسيقى تتغلغل في أعماقك، أرقص معها وعش لحظاتك بلا قيود.

طاء من طلوع الشمس

تتساءلون طبعًا عن ساعات المهرجان! يحمل أزمث العلا لهذا العام شعارUntil The Sun Comes Up (حتى شروق الشمس) سيستمر المهرجان من 4 عصراً وحتى طلوع الشمس في 6 فجراً بإيقاعات موسيقة متواصلة مع حماسكم. كونوا مستعدين لعطلة نهاية أسبوع لا تنسى.

ظاء من ظرف مكان

يهتم أزمث العلا بكل التفاصيل تجربتكم بما فيها أماكن الإقامة، إضافة للتخييم، توفّر العلا خيار المبيت في كرفانات بانجيا، أو الحجز مع مقدمي الخدمات السياحية كالبراق ودليل العُلا وجو زاهد وشركة ذا ترافل بانثر لترتيب الإقامة في منتجعات هابيتاس العُلا وبانيان تري العُلا ومنتجع خِيام وادي عِشار، إضافة إلى منتجع شادن ومنتجع صحاري العُلا، كما يمكنكم حجز مزرعة أو فيلا خاصة عن طريق منصات Airbnb، أو Booking.com، أو جاذر إن.

عين من علامات شهيرة

تكتمل التجربة الموسيقية بتنوّع الأنشطة المصاحبة لها التي حرصت أزمث العلا على وجودها، كمشاركة ركن “أزيلوك” للراغبين في اختيار ستايلات تلائم فايب المهرجان من مكياج وأضافر وتسريحات شعر عصرية، ويمكنكم اختيار الأساور المضيئة من متجر عطور سيرج، أما عن المأكولات والمشروبات فيستضيف المهرجان لهذا العام أبرز علامات الأطعمة المرموقة مثل غان بان وسولت وأوت أوف لاين وجاست تشيل وكريميري وباروك وماوي.





شاحنات الطعام في أزمث 2022

غين من غيّر جو

يتيح أزمث العلا فرصة لعيش تجربة مزدوجة بين الصخب والصمت، فبعد ساعات الصخب الطويلة وضجيج الموسيقى، يمكنك تغيير الجو والاختلاء بذاتك وسط صمت الصحراء ونجومها الفاتنة لتكسب تجربتين مختلفتي المشاعر في مكان واحد!

فاء من فرق الدعم

لن تتوه كثيرا لأن المنظمين قد أرفقوا كافة المعلومات التي ستحتاجها على موقع المهرجان، ولكن بحال احتجت لأية مساعدة، ستجد فرق الدعم بمختلف أشكالها جاهزة ومستعدة للمساعدة، توضحّ الستر التي يرتدونها أدوارهم لتسهيل طلب المساعدة منهم، لا تتردد بسؤالهم عمّا تحتاجه.

قاف من قائمة العروض

تنقسم العروض الموسيقية لمسارين يتضمن اليوم الأول 12 فنان و15 فنان باليوم الثاني يشغلون مسرحين تقدّم مزيج استثنائي من مختلف أنواع الموسيقى، بين التكنو الإيقاعي وموسيقى الهاوس والألحان الشبابية والنغمات الهادئة

كاف من كشختك أولاً

لا قوانين تحكمها الموسيقى، احضر بكامل أناقتك لتعيش الجو صح، عبّر عن نفسك وجوّك بستايلك المفضّل، البس، إكشخ تألّق واستمتع بساعات لا متوقفة من الموسيقى والصخب.

لام من ليلتين

يستمر المهرجان ليومين من الموسيقى الحيّة المتواصلة، ومن حسن الحظ هو توافق أيام المهرجان مع عطلة نهاية الأسبوع خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي في 21 و22 سبتمبر، وهو ما يعطي الفرصة لأكبر عدد من الناس بالحضور.

ميم من مرافق

يحتوي المهرجان الكثير من المرافق المتنوعة، كالعروض الحيّة، الأعمال الفنيّة الإبداعية ، الرسوم الجدارية والكثير من الأماكن المذهلة لالتقاط الصور، وفي منطقة الراحة أجلس لالتقاط أنفاسك ثم استكمل الجولة بين كل الأنشطة.

نون من نجوم محلييّن

إبرازا للمواهب السعودية الشابة، يستضيف المهرجان العديد من الأسماء اللامعة بالساحة الموسيقية المحليّة، كالمنسق والمنتج السعودي BluePaper، ونجم برنامج أرابز غوت تالنت Daneel، والمغنية وكاتبة الأغاني Cosmicat، ومنسق الأغاني السعودي JEME، إضافة لـ Vinyl Mode، وHusa & Zeyada، وDish Dash، وMajid، وKayan، وZone+، وBaloo، وAnmarz، وNarkbeat.

هاء من هندسيات مذهلة

عروض الليزر أمر أساسي، ستعيشون أجواء مدهشة بوجود التصاميم البصرية وعروض الليزر الضوئية التي ترافق الإيقاعات الموسيقية لتشكل مشهد حيوي صاخب يتماشى مع إيقاعاتهم الراقصة.

واو من وصول سريع

لسهولة التجوّل وسرعة الوصول لموقع الحدث، يوفّر المهرجان حافلات المحطات الترددية بثلاثة خطوط مختلفة، كما تتوفر خدمات تأجير السيارات وسيارات التوصيل والأجرة، إضافة لموقف سيارات ضخم. يمكنكم الاطلاع على مسارات الوصول عبر الموقع المهرجان قبل الانطلاق

ياء من يداوي

لا تقلق من حاجتك للرعاية الطبية إذا واجهتك أيه أعراض، فالمهرجان مزوّد بكافة الخدمات الطبية في مركز الإسعافات الأولية داخل الساحة الرئيسية المستعدّ لخدمتك.