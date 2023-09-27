دليل لقضاء يومًا كاملاً في قلب مدينة أبوظبي

في فيديو على قناتنا على يوتيوب قامت سارة الجوهري ونفلة الزعابي بجولة استمرت لمدة يوم كامل في العاصمة الامارتية أبوظبي. قبل هذه الجولة، جهزت كل من نفلة وسارة لائحة بمواقع سياحية وترفيهية بارزة منها ومخفية أيضًا في المدينة لتأخذنا إليها. سنعرض هنا الأماكن جميعها التي زارتاها سارة ونفلة في فيديو “24 ساعة في أبوظبي”:



قهوة لذيذة بصحبة طائر البوم في بومه ذي آول كافيه

اصنع أواني فخارية في استوديو كلاي

استمتع بالسمك المحلي في سوق السمك

تزلج في مدينة زايد الرياضية

زر المجمع الثقافي في أبوظبي

شاهد غروب الشمس مع كوب كرك من تي بريك

شاهد الفيديو هنا:



