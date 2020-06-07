دليل VICE عربية لـ كيف لا تكون عنصرياً

شارك في كتابة هذه النقاط كل من بدار سالم، ياسر فائز وزينب مريم كنعان.



منذ اندلاع المظاهرات في الولايات المتحدة بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة أصبح الحديث عن العنصرية وعنف الشرطة واحداً من أهم المواضيع والهاشتاغات سواء على مواقع التواصل الإجتماعي -وربما قليلاً في الحياة الغير افتراضية. على الرغم من أن مقتل فلويد ليست الحادثة الأولى الذي تظهر العنصرية ضد السود في الولايات المتحدة، ولكن يبدو أن الأمريكيين من أصول أفريقية ضاقوا ذرعاً بكل ما يحدث، وخاصة أن هذه المظاهرات تأتي بعد أزمة فيروس كورونا والتي أكدت على الفرق الكبير في معدل وفيات بين الأمريكيين السود وبقية الأمريكيين، حيث أشارت دراسة إلى أن نسب الوفيات بين الأمريكيون السود أعلى بمعدل ثلاثة أضعاف من الأمريكيين البيض، حيث توفي أكثر من 20،000 أمريكي من أصل أفريقي – حوالي واحد من كل 2،000 من السكان السود في الولايات المتحدة – بسبب الفيروس. هذه الدراسة تأتي لتؤكد على أدلة متزايدة على أن الأمريكيين السود محرومين من الوصول إلى الاختبارات التشخيصية للمرض أو الوصول للعلاج المناسب.

طبعاً، لم يتبقى أحد على الكوكب لم يدلو بدلوه في ما يحصل في الولايات المتحدة، وأصبح الجميع فجأة ضد العنصرية. ولم يتأخر بعض الفنانين المؤثرين العرب في التعبير عن دعمهم للاحتجاجات – مع أن معظمهم وقفوا ضد الثورات في بلدانهم. ربما وجد هؤلاء في هذا التضامن فرصة لإعادة الأضواء إليهم بعدما ضاعت الطاسة في فترة الإغلاق والحجر الصحي. ولكن التضامن ضد العنصرية جاء عنصرياً، فقد قامت كل من الفنانة اللبنانية تانيا صالح وتبعتها المغربية مريم حسين في التعبير عن التضامن من خلال بنشر صورهم بوجه أسود وغيرهن.

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العنصرية في العالم العربي أمر غير جديد وهو غير منفصل عن السياق التاريخي والثقافي المرتبط بالاستعمار الأوروبي للمنطقة والتوسع الكونيالي. الإسلام في بداياته لم يلغ “الرق” ولهذا رفضت الدولة العُثمانية في البداية التوقيع على مُعاهدة برلين الدولية لإلغاء العبودية وتجارة الرقيق عام 1855، بدعوى أنّ الإسلام لا يُحرّم الرّق. وهناك تاريخ طويل من تجارة “الرقيق” في الدول العربية، وكانت موريتانيا من آخر دول العالم في إلغاء العبودية عام 1981. العبودية انتهت بشكلها السابق، ولكن العبودية لا تزال موجودة في شكلها الحديث من بينها أنظمة الكفالة التي تحكم التعامل مع العُمال والمقيمين في الدول العربية – كما أن المسلمين أنفسهم هم ضحايا للعنصرية الحديثة في سياقات أخرى.

ربما لا يوجد عنف مؤسساتي ضد السود في العالم العربي كما الحال في الولايات المتحدة، ولكن العنصرية موجودة في كل شيء آخر، هناك عنصرية مجتمعية في طريقة التصرفات والممارسات التي تعزز المعايير العنصرية، في الأوصاف والكلمات التي نستخدمها، في الصورة السلبية والنمطية والأحكام المسبقة، وفي التعاملات الاجتماعية اليومية. لهذا قررنا جمع قائمة بالأمور الأساسية التي لا يجب القيام بها إذا كنت ترغب حقاً بأن لا تُصنف كعنصري.