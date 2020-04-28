دليل VICE عربية للاستمتاع بشهر رمضان في ظل الحجر المنزلي

نستقبل شهر رمضان 2020 في ظروف استثنائية لم نتخيلها من قبل، وسط أزمة فيروس كورونا التي ألزمت العالم كله المنازل، وفرضت علينا مسافة اجتماعية واسعة تمنعنا من الخروج، ولقاء العائلة والأصدقاء، والتسكع في المطاعم والكافيهات والحدائق. نحن في وضعٍ صعب، البشرية كلها تواجه خطرًا عظيمًا لفيروس وصف بأنه “كابوس” لمرونته في الانتقال من شخصٍ لآخر، دون ظهور الأعراض على حامل العدوى، ما يسمح بانتشاره بشكل مخيف، بالتالي قد تتعامل ببراءة دون أن تتوقع من أين سيأتيك الخطر، ولمن ستنقله. من هنا تأتي أهمية العزل الصحي، الزحام شديد الخطورة في ظل تفشي وباء الكورونا، سواء كان زحام المسجد أو السوق أو عزومة عائلية.

لهذا دعونا ننبذ نظريات المؤامرة، ودعوات المتهورين الذي سيعرضون أنفسهم وأحبائهم للخطر، ولنتذكر أننا لسنا ممنوعين من إقامة الشعائر الرمضانية، والاستمتاع بطقوسه. بوسعنا فعل كل شيء ولكن بشكلٍ مختلف، والأهم: في مساحة أضيق. دعونا نخبركم بدليل VICE عربية للاستمتاع بشهر رمضان دون خرق الإجراءات الوقائية التي تحمي مجتمعنا كله.

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غيّر الجو المحيط بك

سنستمتع برمضان بشكل مختلف هذا العام، لهذا قد يفيدك أن تصنع بعض الزينات المنزلية مع أفراد أسرتك، أو تعلق فانوسًا قديمًا في الصالة، وتضفي تغييرًا ما على شكل البيت وديكوراته الصغيرة، أو -أضعف الإيمان- تغير لمبة الأباجورة من أبيض إلى أصفر أو العكس، أو تشعل الشموع لفترةٍ من الليل. تغيير بسيط في مكانك المألوف قد ينعشك ويبهجك، ويجلب الجو الرمضاني مئة بالمئة حتى في عزلتنا بالمنزل.

ركّز على الروحانيات لا الطقوس الشكلية

في كل عام يتذمر البعض لأن الناس تخرج وتسهر وتتزاور وتشاهد المسلسلات، بدلًا من الصلاة والعبادة والتركيز على التقرب من الله. إذا كنت منهم فهذه فرصتك المثالية للاستمتاع بالروحانيات دون شكليات اجتماعية. بإمكانك إعداد قائمة بالأهداف التي تود تحقيقها في رمضان، مثل قراءة أو ختم القرآن والصلوات والأذكار. بالنسبة لصلاة التراويح، بإمكانك مشاركة أفراد أسرتك هذه اللحظات في المنزل، ويمكنك أيضًا أن تعتكف في أواخر رمضان، وهو طقس ديني ربما لا يمكنك تنفيذه في الظروف العادية. سيكون رمضان هذا العام مختلفًا لأننا سنركز على إحساسنا بروحانياته أكثر من “شكلياته.” نحن لسنا ممنوعين من الصلاة، بل سنصلي في البيت فقط.

انقل العزومات العائلية إلى “الأونلاين”

رغم مساوئ فيروس كورونا التي انعكست على كل تفاصيل حياتنا، فقد كانت له فائدة إيجابية مهمة هي أنه قرّبنا من بعضنا بشكلٍ غير عادي. رغم العزل الاجتماعي أصبحنا نتواصل مع أقاربنا وأحبابنا أكثر من ذي قبل، ويمكننا استغلال التكنولوجيا لتقريب المسافات بدلًا من المخاطرة بعزومات حقيقية، وفتح بيوتنا للعدوى. إذا اعترض أقاربك ذكرهم بعائلة فوسكو الأمريكية، التي تجاهلت تحذيرات انتشار فيروس كورونا وأقامت حفلًا بحضور أحد الأصدقاء، وكانت النتيجة أنه نقل المرض للعائلة كلها، ليتوفى أربعة ويعاني ثلاثة آخرون من حالة حرجة، ويُفرض الحجر الصحي على العشرين الباقين، وانتهت العزومة البسيطة بمأساة.

مكالمة فيديو جماعية: عن طريق تطبيق ماسنجر أو واتساب أو سكايب وغيرها، يمكنك عقد مكالمة فيديو مع أقاربك، ومشاركتهم لحظات تجهيز الإفطار، أو السحور، والتواصل معهم وجهًا لوجه. اجعل الموبايل مركز بث مباشر ينقل لهم فعالياتكم الأسرية في جو مرح، وتواصلوا جميعًا معًا. يمكنكم وضع اللابتوب على مائدة الطعام والإفطار معًا.

مكالمات لأكثر من جهة في نفس الوقت: يوفر تطبيق Zoom فرصة عقد مكالمة فيديو مع أكثر من شخص، وهكذا يمكنك التواصل مع بيت جدتك وعمك وخالتك جميعًا في نفس الوقت، ليكون الاجتماع العائلي أكبر، دون مخاطرة. تطبيق ماسنجر فيسبوك يضيف حتى 8 أشخاص للشات، ما يعني أنك قادر على التواصل مع 8 بيوت بكل من فيها.

غروب فيسبوك: عانينا لسنوات من استخدام العائلة لغروبات واتساب بشكل مريب، وصور الورد المكتوب عليها “صباح الخير” في بداية كل يوم، و”لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله”. عظيم، حان الوقت لنستخدم التكنولوجيا على طريقتنا.. دشّن Group سريًّا على فيسبوك وأضف إليه أفراد العائلة، شاركوا صوركم أولًا بأول، صور لمائدة الإفطار، وطقوس استمتاعكم برمضان، وسهراتكم الأسرية.

لايف فيسبوك: في نفس غروب العائلة السري يمكنكم عقد لايف فيسبوك، وفتح بيوتكم للعائلة وأنتم تتمازحون وتتسامرون وتتواصلون مع الآخرين مباشرة.. هذه فرصة لنستمتع بتجمع عائلي كل يوم.

سجل فيديوهات كثيرة: الفترة التي نعيشها الآن استثنائية، علينا تسجيلها للأجيال القادمة، فسجّل لعائلتك كل شيء.

إذا اضطررت لإقامة عزومة عائلية فاتبع توصيات منظمة الصحة العالمية خلال شهر رمضان، وهي الحفاظ على مسافة متر على الأقل بين كل شخصٍ وآخر، وتجنب المصافحات والعناق والاكتفاء بالتحية الشفهية والتلويح باليد، وغسل اليدين باستمرار، وإقامة التجمع في الهواء الطلق قدر الإمكان، ولأقصر فترة ممكنة.

لا داعي لكثيرٍ من “الشوبينج” واحترس من الدليفري

مع دخول رمضان تزدحم الأسواق بشكلٍ عجيبٍ، وخصوصًا محلات السوبر ماركت الكبيرة، والمطاعم ومحلات الحلوى الرمضانية، وهي بيئة خصبة لالتقاط العدوى والتعرض للخطر، لهذا حاول الخروج في وقتٍ هادئ، وانته من مهمتك بأسرع ما يمكن مع الالتزام بإجراءات الأمان وتعقيم مشرياتك بعد العودة، ومن الأفضل أن تشتري من محلات البقالة الصغيرة ما تحتاجه لأسبوعٍ أو اثنين ولا داعي لتحمل جبالًا من الطعام إلى بيتك. انتبه أيضًا عند جلب الطعام “دليفري” من الخارج. أخرجه من أطباقه وسخنه في حرارة مرتفعة، وألق الأطباق في كيسٍ محكم، واغسل يديك.. بهذا تحمي نفسك من التقاط أي عدوى عالقة بالعلب. من الضروري أيضاً، الانتباه لعدم الإسراف وهدر الطعام خلال هذا الشهر.

فكّر في الأعمال الخيرية بشكلٍ مختلف

الأعمال الخيرية أيضًا يمكن أن تؤدى بشكلٍ مختلف في رمضان 2020. لقد ألغيت موائد الرحمن والافطارات الجماعية في كثير من البلدان العربية، مع قيود منع التجمع، لهذا لن يمكنك الخروج والمشاركة في تنظيمها، أو توزيع الطعام بنفسك على المحتاجين. ولكن هناك طرق أخرى لعمل الخير:

اتفق مع جيرانك على أن يجهز كل بيتٍ وجبة، وخصصوا مكانًا أمام البناية لوضع الطعام لعابري السبيل. طُبقت هذه الفكرة في مدينة الغردقة في مصر، ونالت إعجاب الجميع. تذكر أن تجهز الطعام وتغلفه ملتزمًا بإجراءات الوقاية، ولا تخرج لفترة أطول مما تقتضيها المهمة.

تبرع للجمعيات الخيرية: توفر كثير من الجمعيات الخيرية فرصة التبرع بمبلغ رمزي لإفطار وسحور صائم من غير القادرين. بنك الطعام المصري يمارس هذا النشاط أيضًا على مدار العام، لكن في 2020 يوفر خدمة دعم العمالة اليومية غير المنتظمة، التي توقف عملها بسبب تفشي الوباء. كما أطلقت إمارة دبي حملة “حملة 10 ملايين وجبة” لتوفير 10 ملايين وجبة أو ما يعادلها من طرود غذائية وتموينية لدعم الأفراد المحتاجين خلال شهر رمضان. وفي السعودية، تم زيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين إلى خمسة ملايين ريال، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في 18 دولة حول العالم، ويستهدف تفطير مليون صائم.

هناك الكثير من المبادرات التي يمكنك التبرع لها، بحث صغير على غوغل سيدلك على الجمعيات الخيرية العاملة في منطقتك أو مدينتك، كما تستطيع إخراج الزكاة مبكرًا لتساعد المحتاجين. ولحسن الحظ أن كثيرًا من التبرعات يمكن إنجازها أونلاين دون قلق من الخروج.

سهرات رمضانية مختلفة

رغم العزل المنزلي، يتواصل كثير من الفنانين حول العالم يتواصلون مع معجبيهم عبر السوشيال ميديا بشكلٍ رائع. في الوطن العربي يقدم بعض الموسيقيين والفرق الشبابية #حفلة_بالبيجاما، كما تحول لايف فيسبوك ويوتيوب وانستغرام إلى منصة رائعة للحفلات في بثٍ مباشر ممتع. لن نر خيمًا رمضانية هذا العام، ولن يمكننا الخروج إلى المطاعم والكافيهات، لكن لا يزال بوسعنا الاستمتاع بهذا الشهر:

تابع الفنانين الذين تحبهم، فكثير منهم يقومون بعروض بثٍ مباشر مع الجمهور. كما ستقوم بعض الفرق العربية بتقديم مجموعة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الدينية خلال هذا الشهر.

مسلسلات رمضان القديمة: بإمكانك الغوص في يوتيوب ومتابعة مسلسلات قديمة ارتبطت معك بذكريات الطفولة، لتشعرك بمزيد من الهدوء وألفة الجو.

نتفليكس: توفر لك الشبكة الشهيرة العديد من المسلسلات والأفلام، وترجمت مؤخرًا بعض الأفلام المصرية إلى اللغة العربية الفصحى، ما تسبب في موجة واسعة من الضحك والمرح. نرشح لك فيلم (اللي بالي بالك) على نتفليكس، لتضحك مع هذه الترجمة الفصيحة المدهشة.

خطط لإنجازات جديدة

إذا كنت من الطلبة المجتهدين أو عشيرة الـNerds العظيمة، فلديك فرصة لوضع جدول عملي لإنجاز بعض المهام الدراسية، أو اجتياز كورس في مجال تحبه بنجاح. لحسن الحظ، فهناك كثير من فرص الدراسة أونلاين، والمنح المقدمة في جميع المجالات. ستجد كورسات لتعليم آلة موسيقية، أو لغة جديدة. إليك بعض الاقتراحات التي أعجبتنا بشكلٍ خاص:

كورس مكثف في آلة الكمان: تقدمه وزارة الشباب والرياضة المصرية مع الفنان محمود بيومي، عميد معهد الكونسرفتوار الأسبق

ورشة كتابة السيناريو التفاعلية: ضمن برنامج استوديو الفيلم العربي في أبوظبي

تطبيق Duolingo يوفر لك فرصة تعلم لغة جديدة بشكل متدرج وبسيط

تطبيق Piano Academy يقدم منهجًا لطيفًا جدًّا لتعليم البيانو، كما تتوفر قنوات على يوتيوب باللغة العربية

في ظل تعرض البشرية لوباء عالمي، هناك بعض الدورات في طرق التغذية السليمة إذا كنت من محبي الطعام الصحي.

اللا شيء ممتع أيضًا

للإيطاليين قول مأثور La dolce far niente أي حلاوة اللا شيء. جرب ألا تفعل شيئًا على الإطلاق خلال انتظار وقت الإفطار. استمتع بالنوم لفترات طويلة، اعقد مسابقة للتحديق في السقف، لست ملزمًا بإجبار نفسك على أن تكون “منتجاً.” استرخ فقط.. لكل منا طريقته في النجاة، وربما هذه هي الطريقة التي تناسبك.